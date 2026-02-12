DAX24.930 +0,3%Est505.995 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,59 +0,1%Gold4.997 +1,5%
Nach US-Inflationsdaten: DAX leicht im Plus -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag mit kleinem Plus - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
MÄRKTE USA/Börse nach günstigen Inflationsdaten kaum verändert erwartet

13.02.26 14:59 Uhr
DOW JONES--Kaum verändert dürften die US-Börsen in den letzten Handelstag der Woche starten, nachdem Inflationsdaten günstig ausgefallen sind. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich behauptet. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar in der Gesamtrate sowohl auf Monatssicht als auch im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger stark als angenommen, in der Kernrate trafen sie aber die Konsensschätzungen. Damit dürfte die US-Notenbank wieder etwas mehr Spielraum für Zinssenkungen haben. Hoffnungen darauf waren im Wochenverlauf gedämpft worden. Denn Arbeitsmarktdaten hatten gezeigt, dass die Beschäftigungslage in den USA noch immer gut ist.

Allzu weit dürften sich die Anleger allerdings trotz der günstigen Inflationsdaten nicht vorwagen, denn in den USA steht ein langes Wochenende bevor. Die dortigen Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Eine Handelsvereinbarung zwischen den USA und Taiwan könnte die Stimmung am Freitag etwas aufhellen, ebenso wie ein Bericht, wonach geplante Beschränkungen im Handel von Technologie mit China zunächst nicht angewendet werden sollen, da beide Seiten im April ein Treffen planten.

Der Dollar legt leicht zu. Der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt sinken die Renditen nach den Preisdaten. Für die Zehnjahresrendite geht es um 2 Basispunkte auf 4,09 Prozent abwärts.

Unter den Einzelwerten an der Börse springen Applied Materials vorbörslich um rund 12 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen dank der hohen KI-Nachfrage überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Arista Networks verteuern sich um 7,4 Prozent. Das Unternehmen hat mit Quartalszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

Auch die Quartalszahlen von Airbnb sind überraschend gut ausgefallen, was der Aktie zu einem Plus von 5,6 Prozent verhilft. Für Expedia geht es dagegen um 5 Prozent abwärts, obwohl das Unternehmen ebenfalls besser abgeschnitten hat als erwartet. Analysten sorgen sich jedoch, dass KI Online-Reisebüros vollständig ersetzen könnte.

Der Goldpreis tendiert etwas fester, gestützt durch Zinssenkungsfantasie. Niedrigere Zinsen machen das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver. Anleger nutzten überdies die Verluste vom Vortag zum Einstieg, heißt es. Die Ölpreise zeigen sich gut behauptet. Übergeordnet bremsten Befürchtungen eines Überangebots, so Marktteilnehmer.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1864 -0,1% 1,1872 1,1858 +1,0%

EUR/JPY 181,72 +0,2% 181,32 181,99 -1,6%

EUR/CHF 0,9124 -0,0% 0,9124 0,9160 -1,9%

EUR/GBP 0,8713 -0,0% 0,8714 0,8694 -0,1%

USD/JPY 153,17 +0,3% 152,71 153,47 -2,6%

GBP/USD 1,3616 -0,0% 1,3621 1,3639 +1,1%

USD/CNY 6,9388 +0,1% 6,9346 6,9428 -1,3%

USD/CNH 6,9060 +0,1% 6,8982 6,9146 -1,1%

AUS/USD 0,7054 -0,5% 0,7087 0,7111 +6,2%

Bitcoin/USD 67.119,05 +1,3% 66.250,35 67.086,90 -25,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,74 62,65 +0,1% 0,09 +9,6%

Brent/ICE 67,64 67,52 +0,2% 0,12 +11,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.977,55 4.926,50 +1,0% 51,05 +13,9%

Silber 78,54 75,18 +4,5% 3,36 +5,4%

Platin 1.723,34 1.690,01 +2,0% 33,33 -3,6%

Kupfer 5,75 5,79 -0,6% -0,03 +2,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 08:59 ET (13:59 GMT)

