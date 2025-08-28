DAX23.936 -0,4%ESt505.362 -0,7%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.457 -0,4%Nas21.461 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

MÄRKTE USA/Börse nach Inflationsdaten etwas leichter erwartet

29.08.25 14:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
114,60 EUR 12,20 EUR 11,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
358,50 EUR -14,00 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
102,88 EUR -12,40 EUR -10,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gap Inc.
18,32 EUR -0,68 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
55,08 EUR -11,15 EUR -16,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Zum Start in den Freitagshandel zeichnen sich an den US-Börsen Gewinnmitnahmen ab. Nachdem der S&P-500 am Vortag ein Rekordhoch erreichte, notiert der Future auf den Index vorbörslich 0,4 Prozent niedriger. Der Nasdaq-Future fällt um 0,6 Prozent.

Wer­bung

Keine neuen Erkenntnisse lieferten eine Stunde vor Handelsbeginn der PCE-Index: Die wichtige US-Inflationsrate hat sich im Juli stabil entwickelt, was das Feld für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bereiten könnte. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, aber wie von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen erwartet. Derzeit preisen die Märkte eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,2 Prozent ein nach 83,2 Prozent vor den Daten.

Etwas später folgen der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, jeweils für August.

Zentrales Thema bleibt daneben der Machtkampf des US-Präsidenten Donald Trump gegen die Fed. Am Freitag wird ein Gericht in Washington D.C. über die Annahme der Klage von Fed-Gouverneurin Lisa Cook gegen ihre Entlassung durch den Präsidenten entscheiden.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten brechen die Aktien von Marvell Technology vorbörslich um fast 13 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns entsprachen zwar den Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick.

Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba steigen in Reaktion auf dessen Zahlen um 5,2 Prozent. Sie hatten allerdings am Donnerstag schon deutlich nachgegeben, nachdem Meituan, ein chinesischer Konkurrent auf dem Feld Essenslieferdienste, Belastungen durch den Preiskampf offenbart hatte.

Gut lief es hingegen für Ulta Beauty (+2,9%). Der Kosmetikkonzern erhöhte nach einem starken zweiten Quartal die Jahresprognose.

Wer­bung

Auch Dell hat seine Jahresziele erhöht. Allerdings liegt der Unternehmensausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen des Marktes, was die Aktie um 6,5 Prozent drückt.

Der Bekleidungskonzern Gap und der Baumaschinenhersteller Caterpillar rechnen mit höheren Belastungen durch die US-Zollpolitik als ursprünglich angenommen. Gap fallen um 1,8 Prozent und Caterpillar um 2,9 Prozent.

Der Dollar legt leicht zu, nachdem sich Fed-Gouverneur Christopher Waller für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte im September ausgesprochen hat. Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte halte er nicht für notwendig. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Sollte sich Trump durchsetzen und Fed-Gouverneurin Cook tatsächlich entlassen, dürfte das den Dollar belasten, meint Francesco Pesole von ING. Denn dann würden Zinssenkungen wahrscheinlicher. Der Euro wird derweil etwas gestützt von Daten zu den Preisen in einzelnen deutschen Bundesländern, die auf eine höhere gesamtdeutsche Inflation hindeuten.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen leicht an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 2 Basispunkte auf 4,22 Prozent.

Der Ölpreis tendiert knapp behauptet. Die Befürchtung eines Überangebots - auch als Folge der höheren US-Zölle - lastet auf den Ölpreisen.

===

DEVISEN zuletzt +/- % Vortag Do, 18:01 % YTD

EUR/USD 1,1657 -0,2% 1,1679 1,1673 +12,8%

EUR/JPY 171,70 +0,0% 171,63 171,58 +5,3%

EUR/CHF 0,9361 -0,0% 0,9362 0,9360 -0,3%

EUR/GBP 0,8665 +0,2% 0,8644 0,8638 +4,5%

USD/JPY 147,29 +0,2% 146,95 146,99 -6,6%

GBP/USD 1,3453 -0,4% 1,3510 1,3514 +8,0%

USD/CNY 7,0976 +0,2% 7,0841 7,0872 -1,7%

USD/CNH 7,1298 +0,1% 7,1201 7,1213 -2,9%

AUS/USD 0,6527 -0,0% 0,6529 0,6530 +5,5%

Bitcoin/USD 110.371,60 -1,5% 112.050,30 112.673,10 +18,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,36 64,60 -0,4% -0,24 -10,1%

Brent/ICE 68,22 68,62 -0,6% -0,40 -9,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.409,03 3.414,28 -0,2% -5,25 +30,3%

Silber 38,81 39,075 -0,7% -0,27 +35,3%

Platin 1.155,94 1167,49 -1,0% -11,55 +33,3%

Kupfer 4,51 4,46 +0,9% 0,04 +9,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 08:56 ET (12:56 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Marvell Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung