DAX etwas tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen
Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
MÄRKTE USA/Börse nach überraschend starken Payrolls etwas fester erwartet

11.02.26 14:58 Uhr
DOW JONES--Überraschend gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten ("Payrolls") dürften die US-Börsen am Mittwoch stützen. Die Futures auf die großen Aktienindizes drehen ins Plus und tendieren etwas fester, nachdem für Januar ein stärkerer Beschäftigungsaufbau gemeldet wurde als erwartet. Demnach entstanden außerhalb der Landwirtschaft 130.000 Stellen, während Volkswirte im Konsens mit 55.000 gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,3 von 4,4 Prozent im Vormonat. Hier war ein unveränderter Stand erwartet worden.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die unerwartet gute Beschäftigungslage spricht eher gegen baldige Zinssenkungen. Am Dienstag hatten enttäuschende Daten zum Einzelhandelsumsatz Zinssenkungshoffnungen genährt.

Der Dollar erholt sich nach den Daten. Der Dollarindex steigt um 0,4 Prozent. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an, im Zehnjahresbereich geht es um 5 Basispunkte auf 4,20 Prozent nach oben. Neben den Arbeitsmarktdaten könnte die Auktion zehnjähriger Treasurys im Volumen von 42 Milliarden Dollar Bewegung in den Markt bringen.

Gold gibt einen Teil seiner Gewinne ab. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,8 Prozent. Das zinslos gehaltene Edelmetall verliert bei steigenden Marktzinsen an Attraktivität.

Die Ölpreise legen kräftig zu. Gute Konjunkturdaten sprechen für eine hohe Nachfrage nach Öl. Im Blick stehen ansonsten nach wie vor die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Daneben warten die Akteure auf die wöchentlichen Öllagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Agency und den monatlichen Ölmarktbericht der Opec.

Unternehmensseitig macht erneut der geplante Verkauf der Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienst HBO Max von Warner an Netflix Schlagzeilen. Der aktivistische Investor Ancora wolle diesen verhindern und habe eine Beteiligung von 200 Millionen US-Dollar an Warner aufgebaut, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ancora sei der Ansicht, dass Warner sich nicht ausreichend mit Paramount Skydance von David Ellison auseinandergesetzt habe. Paramount hat ein Gegengebot für den gesamten Konzern vorgelegt, auch für die TV-Sender. Warner notieren vorbörslich 0,8 Prozent höher. Paramount gewinnen 0,8 Prozent und Netflix 0,6 Prozent.

Die Aktien von Halliburton und SLB steigen um 1,1 und 0,8 Prozent. Sie profitieren davon, dass die US-Regierung nun auch Ausrüstern der Ölindustrie erlaubt, in Venezuela tätig zu werden.

Der Kurs von Moderna sackt um über 10 Prozent ab, nachdem die US-Gesundheitsbehörde es abgelehnt hat, den Antrag zur Genehmigung des Verkaufs eines neuen Grippeimpfstoffs des Pharmakonzerns zu prüfen.

T-Mobile US hat im vierten Quartal weniger neue Mobilfunkkunden gewonnen als von Analysten erwartet, da sich der Wettbewerb zum Jahresende hin weiter verschärfte. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,88 Dollar je Aktie deutlich unterhalb der erwarteten 2,05 Dollar. Für die Aktie geht es vorbörslich um 5 Prozent nach unten.

===

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1864 -0,2% 1,1891 1,1913 +1,2%

EUR/JPY 182,37 -0,7% 183,61 183,76 -0,3%

EUR/CHF 0,9139 +0,1% 0,9133 0,9117 -1,9%

EUR/GBP 0,8694 -0,3% 0,8717 0,8714 -0,0%

USD/JPY 153,70 -0,5% 154,40 154,26 -1,5%

GBP/USD 1,3648 +0,0% 1,3641 1,3670 +1,3%

USD/CNY 6,9437 +0,0% 6,9417 6,9370 -1,2%

USD/CNH 6,9124 -0,0% 6,9127 6,9102 -0,9%

AUS/USD 0,7107 +0,5% 0,7070 0,7085 +6,0%

Bitcoin/USD 67.248,90 -2,1% 68.671,60 69.112,50 -22,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,21 63,79 +2,2% 1,42 +11,5%

Brent/ICE 70,28 68,80 +2,2% 1,48 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.062,44 5.022,26 +0,8% 40,18 +16,2%

Silber 84,34 81,23 +3,8% 3,11 +13,9%

Platin 1.810,93 1.755,81 +3,1% 55,12 +0,1%

Kupfer 5,97 5,91 +1,0% 0,06 +4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 08:58 ET (13:58 GMT)

