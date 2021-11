MÄRKTE USA/Börse pausiert nach Rekordjagd - Under Armour haussieren

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die US-Börsen zum Start in den Dienstagshandel. Nach dem jüngsten Anstieg der Kurse, der die großen Indizes am Montag auf neue Rekordstände geführt hat, dürften die Anleger erst einmal innehalten, zumal mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch ein potenziell richtungsweisendes Ereignis ansteht. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 zeigen sich kaum verändert. Der Nasdaq-Composite gibt um 0,1 Prozent nach.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist leer, desto mehr Aufmerksamkeit erhält die Bilanzsaison. Am Dienstag haben unter anderem Pfizer und Under Armour über den Verlauf des dritten Quartals berichtet. Gut kommt bei Anlegern an, dass der Pharmakonzern Pfizer seine Umsatzprognose erhöht hat. Die Aktie legt um 3,7 Prozent zu. Im Sog von Pfizer rücken die Aktien des Entwicklungspartners Biontech um 3,1 Prozent vor. Noch euphorischer fällt die Reaktion auf die Geschäftszahlen von Under Armour (+15,5%) aus. Der Sportartikelhersteller hat sich ebenfalls ehrgeizigere Ziele gesetzt.

Schon am Montag nach Börsenschluss haben Avis Budget, Nutrien und Mosaic Zahlen vorgelegt. Der Autovermieter Avis Budget (+5,1%) vermeldete einen Rekordgewinn und -umsatz. Beide Kennziffern übertrafen die Markterwartungen. Licht und Schatten enthielten die Zahlenausweise der Düngemittelhersteller Mosaic (-4%) und Nutrien (+2,5%). Mosaic steigerte zwar den Umsatz kräftig und kehrte in die Gewinnzone zurück, verfehlte aber dennoch die Konsensschätzungen der Analysten. Nutrien überzeugte dagegen mit einer neuerlichen Ausblickanhebung.

Euro behauptet sich - Gewinnmitnahmen bei Öl

Der Euro verteidigt das am Montag zurückgewonnene Terrain. Bei der Commerzbank sieht man "keinen wirklichen Grund" für die Aufwärtsbewegung nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag. Möglicherweise sei der Markt noch immer unschlüssig, wie er die EZB-Sitzung vom Donnerstag interpretieren solle, meint Analystin You-Na Park-Heger.

Der Fokus des Marktes dürfte sich nun auf die US-Notenbank richten, die am Mittwochabend ihre Entscheidung bekannt gibt. Erwartet werde, dass sie ein Zurückfahren ihrer Anleihekäufe ankündige. Weil die Fed aber diesen Tapering-Prozess auf ihrer September-Sitzung schon umrissen habe, dürfte es hier keine großen Überraschungen geben. Entscheidend für den Markt dürfte daher werden, welche Signale die Fed in Bezug auf eine erste Zinserhöhung liefere. Bis dahin könne sich der Euro bei rund 1,16 Dollar "wohlfühlen", heißt es weiter.

Am Ölmarkt werden nach dem jüngsten Preisanstieg Gewinne mitgenommen. Übergeordnet stützt jedoch die Erwartung, dass die Opec+-Staaten trotz der steigenden Nachfrage ihre Fördermengen nicht erhöhen werden. Ansonsten warten die Akteure auf Daten zu den US-Ölvorräten, die zunächst vom Branchenverband API am späten Dienstag und am Mittwoch von der staatlichen Energy Information Administration veröffentlicht werden.

Gold tritt nach dem Anstieg vom Montag mehr oder weniger auf der Stelle. Am Anleihemarkt kommen die Renditen vor allem am kurzen Ende zurück. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 1,55 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.911,06 -0,0% -2,78 +17,3%

S&P-500 4.614,93 +0,0% 1,26 +22,9%

Nasdaq-Comp. 15.574,81 -0,1% -21,11 +20,8%

Nasdaq-100 15.893,25 -0,1% -12,03 +23,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,47 -2,8 0,50 35,7

5 Jahre 1,16 -2,8 1,18 79,5

7 Jahre 1,42 -2,7 1,45 77,0

10 Jahre 1,55 -1,0 1,56 63,2

30 Jahre 1,96 0,4 1,96 31,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1598 -0,0% 1,1609 1,1588 -5,0%

EUR/JPY 131,98 -0,3% 131,93 132,32 +4,7%

EUR/CHF 1,0593 +0,4% 1,0554 1,0564 -2,0%

EUR/GBP 0,8499 +0,1% 0,8497 0,8475 -4,8%

USD/JPY 113,82 -0,2% 113,66 114,16 +10,2%

GBP/USD 1,3643 -0,1% 1,3664 1,3672 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3996 +0,0% 6,3959 6,3951 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 63.187,26 +3,4% 61.802,01 61.400,01 +117,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,31 84,05 -0,9% -0,74 +74,7%

Brent/ICE 84,00 84,71 -0,8% -0,71 +66,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,22 1.791,83 -0,1% -1,62 -5,7%

Silber (Spot) 23,59 24,02 -1,8% -0,43 -10,6%

Platin (Spot) 1.056,33 1.065,91 -0,9% -9,58 -1,3%

Kupfer-Future 4,40 4,39 +0,0% +0,00 +24,7%

