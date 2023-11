MÄRKTE USA/Börsen bauen Gewinne mit Zinshoffnungen aus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street baut ihre Aufschläge bis zum Mittag (US-Ostküstenzeit) etwas aus. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 35.072 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,5 bzw. 0,9 Prozent zu. Der Index der Frühindikatoren ist im Oktober gesunken und untermauert somit die Hoffnung unter Anlegern, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte und keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus mehr anstünde. Die Handelswoche in den USA ist kurz: Am Donnerstag findet wegen Thanksgiving kein Handel statt und am Freitag nur ein verkürzter.

"Die jüngsten Inflationsdaten nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank immer noch auf dem richtigen Weg ist, um eine weiche Landung der Wirtschaft herbeizuführen, wobei der Konsens fest davon ausgeht, dass der Zinserhöhungszyklus nun beendet ist", urteilen die Analysten von Interactive Investor.

Dollar leichter - Ölpreise steigen

Am Rentenmarkt fallen die Notierungen leicht und hieven die Renditen knapp ins Plus. Händler sprechen von einer mageren Erholung der Renditen nach den heftigen Vorwochenverlusten im Zuge niedriger Inflationsdaten. Die leichte Erholung stehe der Erwartung nach dem Erreichen des Zinsgipfels nicht im Wege, heißt es.

Diese Sicht zeigt sich am Devisenmarkt, wo der Dollar nach den Abgaben vom Wochenschluss erneut nachgibt. Der Dollar-Index verliert weitere 0,4 Prozent. Vor dem Hintergrund der Spekulationen, dass die Zinssätze in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben, falle der Greenback weiter, heißt es. Der Dollar-Index markiert zwischenzeitlich ein Zweieinhalbmonatstief.

Die Ölpreise steigen. Marktteilnehmer verweisen auf das Opec-Treffen am Wochenende. "Die jüngste Schwäche hat die Diskussionen darüber verstärkt, was die Opec+ bei ihrem Treffen am 26. November tun wird", so die ING. Die Analysten gehen davon aus, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Fördermengenkürzungen bis Anfang 2024 verlängern werden. Aber auch die größere Opec+-Gruppe könnte Kürzungen in Betracht ziehen. Befeuert werden die Ölpreise auch von den Schlagzeilen, wonach die vom Iran gesteuerten Huthi-Rebellen im Roten Meer ein Frachtschiff entführt und mehrere Geiseln genommen haben. Damit keimt die Befürchtung auf, die Energieversorgung könnte unterbrochen werden. Denn auch viele Öltanker passieren die Seestraße.

Microsoft mit KI-Hoffnungen sehr fest

Unter den Einzelwerten steigen Microsoft um 1,7 Prozent. Der vor drei Tagen entlassene Chef und Mitgründer des US-Unternehmens OpenAI, Sam Altman, geht zu Microsoft. Microsoft-Chef Satya Nadella teilte mit, Altman und Greg Brockman, ebenfalls ein Mitgründer von OpenAI, würden "zusammen mit anderen Kollegen" bei Microsoft anheuern und dort "ein neues Forschungsteam für Künstliche Intelligenz" führen. OpenAI hat den erfolgreichen Chatbot ChatGPT entwickelt.

Bei der Citigroup (+0,7%) steht eine umfassende Reorganisation an. Die Bank treibt die nächste Phase der Umstrukturierung ihrer Geschäftsbereiche und Funktionen voran und hat in diesem Zusammenhang "harte und folgenschwere Entscheidungen" angekündigt. Die Bank kündigte zwar keine Entlassungen an, erklärte aber, dass sie die nächsten Schritte mit ihren Mitarbeitern besprochen habe. Laut Berichten könnten Tausende von Mitarbeitern betroffen sein.

McDonalds kauft den Investor Carlyle aus ihrem Geschäft in China heraus. Wie die Restaurantkette mitteilte, übernimmt sie den Carlyle-Anteil in Höhe von 28 Prozent an der Partnerschaft, die ihr Geschäft in Festlandchina, Hongkong und Macau betreibt und verwaltet. Finanzielle Einzelheiten nannte McDonalds nicht. Die Aktie gewinnt 0,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.072,39 +0,4% 125,11 +5,8%

S&P-500 4.535,98 +0,5% 21,96 +18,1%

Nasdaq-Comp. 14.245,76 +0,9% 120,28 +36,1%

Nasdaq-100 15.969,86 +0,8% 131,87 +46,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,90 -0,0 4,90 48,0

5 Jahre 4,47 +3,0 4,44 47,2

7 Jahre 4,50 +3,3 4,47 53,4

10 Jahre 4,47 +3,1 4,44 59,0

30 Jahre 4,61 +2,0 4,59 64,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:34 Uhr Fr, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0946 +0,3% 1,0915 1,0882 +2,3%

EUR/JPY 162,31 -0,6% 162,78 162,82 +15,6%

EUR/CHF 0,9681 +0,2% 0,9656 0,9650 -2,2%

EUR/GBP 0,8750 -0,1% 0,8749 0,8755 -1,1%

USD/JPY 148,28 -0,9% 149,14 149,62 +13,1%

GBP/USD 1,2510 +0,4% 1,2475 1,2430 +3,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1671 -0,7% 7,1826 7,2187 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 37.260,24 +0,7% 37.210,57 36.050,24 +124,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,00 75,89 +2,8% +2,11 +0,9%

Brent/ICE 82,84 80,61 +2,8% +2,23 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 45,75 44,80 +2,1% +0,95 -50,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.974,77 1.980,75 -0,3% -5,98 +8,3%

Silber (Spot) 23,51 23,72 -0,9% -0,21 -1,9%

Platin (Spot) 922,05 900,73 +2,4% +21,33 -13,7%

Kupfer-Future 3,81 3,74 +2,0% +0,07 +0,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 12:24 ET (17:24 GMT)