MÄRKTE USA/Börsen drehen mit Powell-Aussagen ins Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Mittwoch im frühen Verlauf ins Plus gedreht, nachdem sie mit Abschlägen in den Handel gestartet waren. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag Ortszeit 0,2 Prozent auf 30.602 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite notiert 0,6 Prozent höher. Das hoch volatile Umfeld an der Wall Street hält damit weiter an, und die Rezessionssorgen sind nicht ausgeräumt.

Mit Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell erholte sich der Aktienmarkt. Er hält zwar an der Inflationsbekämpfung fest. Doch betonte er, die US-Wirtschaft sei sehr stark und gut aufgestellt, um eine straffere Geldpolitik zu bewältigen. Die Fed wolle keine Rezession verursachen. Zudem hob er hervor, dass die Märkte den Zinspfad "angemessen" eingepreist hätten. Laut Evercore ISI hat sich Powell etwas weniger falkenhaft geäußert als erwartet.

Doch die Fed bleibt auf Kurs. So hat der Präsident der Fed-Filiale in Richmond, Thomas Barkin, seine Unterstützung für eine Zinserhöhung im Juli um weitere 50 bis 75 Basispunkte signalisiert. Ein solcher Zinsschritt fühle sich "ziemlich vernünftig" an, sagte Barkin. Die Inflation bezeichnete Barkin, als "hoch, breit angelegt und anhaltend".

Es sehe nicht so aus, als ob sich die Fed vom Rückgang des S&P-500-Index um 21 Prozent seit Jahresbeginn beirren lasse; ihre aktuelle Rhetorik sei, dass die US-Wirtschaft höhere Zinsen verkraften könne, kommentieren die Analysten von ING.

Einem Fed-Forschungspapier zufolge besteht für die US-Wirtschaft in den nächsten ein bis zwei Jahren ein erhöhtes Rezessionsrisiko, da die Ungleichgewichte auf den Märkten für Waren und Dienstleistungen, einschließlich des Arbeitsmarktes, zunehmen. Demnach liege die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten vier Quartalen bei etwas mehr als 50 Prozent und die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs in den nächsten zwei Jahren bei zwei Dritteln.

Konjunkturseitig werden erst nach Handelsschluss in den USA die API-Daten zu den US-Rohöllagerbeständen veröffentlicht.

Ölpreise geben deutlich nach - Renditen kommen zurück

Die Ölpreise geben mit den Rezessionssorgen deutlich nach. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI fällt um 3,5 Prozent, der Brent-Preis notiert 3,0 Prozent niedriger. US-Präsident Joe Biden plant derweil nach Angaben hochrangiger Regierungsbeamter, eine dreimonatige Aussetzung der Bundessteuern auf Benzin und Diesel zu fordern, um gegen die rekordhohen Benzinpreise im Land vorzugehen.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar mit den Aussagen von Powell nach. Der Dollarindex fällt um 0,5 Prozent. Staatsanleihen sind angesichts der Rezessionssorgen als sichere Häfen gefragt. Die Rendite 10-jähriger Papiere fällt bei steigenden Notierungen um 12,9 Basispunkte auf 3,15 Prozent.

Meta etwas fester - La-Z-Boy nach Zahlen gesucht

Die Aktie von Meta Platforms, der Mutter von Facebook, legt 0,7 Prozent zu. Der Konzern hat sich nach einer kritischen Untersuchung der Online-Unternehmenswerbepraktiken durch US-Bundesbehörden bereit erklärt, die Grundlagen des Systems zu ändern. Die Behörden hatten dem Konzern vorgeworfen, dass Wohnungsanzeigen auf der Meta-Plattform Nutzer nach Ethnie, Geschlecht und anderen Faktoren diskriminierten.

Der Pharmakonzern Merck & Co. (+2,2%) hat in den USA eine weitere Zulassung für seinen Pneumokokken-Impfstoff Vaxneuvance erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA die Anwendung für Kinder und Säuglinge im Alter von sechs Wochen genehmigt.

La-Z-Boy rücken um 8,8 Prozent vor, nachdem der Inneneinrichter Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal vorgelegt hat. Für das erste Quartal stellte La-Z-Boy trotz bestehender makro- und geopolitischer Unwägbarkeiten ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent zur Vorjahresperiode in Aussicht.

Korn Ferry steigen um 3,2 Prozent. Der Personaldienstleister hat mit Umsatz und Ergebnis in seinem vierten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen und einen Rekordgewinn eingefahren. Überdies gab das Unternehmen einen optimistischen Ausblick, weil es mit einem auf Jahre hinaus geringen Angebot an verfügbaren qualifizierten Arbeitskräften rechnet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.602,20 +0,2% 71,95 -15,8%

S&P-500 3.779,08 +0,4% 14,29 -20,7%

Nasdaq-Comp. 11.139,51 +0,6% 70,21 -28,8%

Nasdaq-100 11.624,79 +0,7% 78,03 -28,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,06 -15,1 3,21 232,6

5 Jahre 3,21 -15,3 3,37 195,4

7 Jahre 3,23 -14,4 3,37 179,0

10 Jahre 3,15 -12,9 3,28 164,2

30 Jahre 3,25 -8,2 3,34 135,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:40 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0594 +0,6% 1,0496 1,0555 -6,8%

EUR/JPY 144,04 +0,0% 142,99 143,77 +10,1%

EUR/CHF 1,0175 -0,0% 1,0160 1,0182 -1,9%

EUR/GBP 0,8610 +0,4% 0,8579 0,8598 +2,5%

USD/JPY 135,92 -0,5% 136,24 136,22 +18,1%

GBP/USD 1,2303 +0,2% 1,2235 1,2276 -9,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7057 +0,2% 6,7226 6,6883 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 20.323,50 -3,0% 20.468,51 21.508,27 -56,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,72 109,52 -3,5% -3,80 +46,5%

Brent/ICE 111,19 114,65 -3,0% -3,46 +47,4%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 127,76 126,00 +1,8% 2,20 +51,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,78 1.833,01 +0,3% +5,77 +0,5%

Silber (Spot) 21,49 21,69 -0,9% -0,20 -7,8%

Platin (Spot) 933,76 942,04 -0,9% -8,28 -3,8%

Kupfer-Future 3,95 4,04 -2,3% -0,09 -11,2%

June 22, 2022 12:00 ET (16:00 GMT)