MÄRKTE USA/Börsen drehen nach unten ab

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen tendieren am Mittwochmittag Ortszeit leichter, nachdem sie zum Start noch wenig verändert notiert hatten. Der Dow-Jones-Index verliert 0,6 Prozent auf 33.054 Punkte. Der S&P-500 fällt um 0,7 Prozent, der Nasdaq-Composite gibt 0,9 Prozent nach.

Mit nur noch drei verbleibenden Handelstagen in diesem Jahr verläuft das Geschäft in ruhigen Bahnen und ist von niedrigen Umsätzen gekennzeichnet, da viele Marktteilnehmer im Urlaub sind.

Angesichts der massiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation hält sich bei den Anlegern weiter die Sorge, dass die Wirtschaft im neuen Jahr in einen kräftigen Abschwung abgleiten könnte. Positiv aufgenommen wurden am Vortag weitere Corona-Lockerungen in China. Mit einer dadurch erwarteten schnelleren Erholung der chinesischen Wirtschaft sind jedoch auch Inflationsrisiken für die Weltwirtschaft verbunden.

Eine steigende Nachfrage aus China dürfte die Inflation durch höhere Energie- und Rohstoffpreise anheizen, so Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank. Als Reaktion dürften die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben.

Die Nachrichtenlage bleibt zum Jahresende hin indessen dünn. Erst nach Handelsschluss werden die wöchentlichen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen des privaten American Petroleum Institute vorgelegt.

Dollar moderat fester - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index notiert 0,2 Prozent höher.

Die Ölpreise geben nach, nachdem sie am Vortag noch auf ein Dreiwochenhoch gestiegen waren. Der Preis für die Sorte Brent fällt um 2,2 Prozent, der WTI-Preis um 2,0 Prozent. Hatte am Vortag noch die Lockerung der Corona-Beschränkungen in China die Hoffnungen auf eine steigende Nachfrage befeuert, gibt es nun Befürchtungen, dass der weitere Anstieg der Covid-19-Fälle in China die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt untergraben könnte.

Am Anleihemarkt legen die Renditen weiter zu, nachdem sie bereits am Vortag mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank zugelegt hatten. Die Rendite 10-jähriger Papiere steigt um 3,2 Basispunkte auf 3,88 Prozent.

Jounce Therapeutics mit Kurssprung - Gilead etwas leichter

Unter den Einzelwerten machen Jounce Therapeutics einen Kurssprung um rund 36 Prozent. Das Biotech-Unternehmen verkauft die Rechte an einem immuntherapeutischen Medikament zur Krebsbehandlung vollständig an Gilead Science. Jounce erhält 67 Millionen Dollar, während Gilead künftig allein für die weitere Entwicklung des Mittels verantwortlich ist, das derzeit in einer klinischen Studie der Phase 1 getestet wird. Die Gilead-Aktie verliert 0,6 Prozent.

Boeing hat einen Auftrag von BOC Aviation über 40 Maschinen des Typs 737 Max 8 erhalten. Wie das Flugzeugleasingunternehmen mit Sitz in Singapur mitteilte, erhöht sich der Bestand an bestellten Maschinen für diesen Flugzeugtyp auf insgesamt 80. Die Aktie notiert wenig verändert.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.053,67 -0,6% -187,89 -9,0%

S&P-500 3.803,11 -0,7% -26,14 -20,2%

Nasdaq-Comp. 10.255,59 -0,9% -97,63 -34,5%

Nasdaq-100 10.722,91 -0,9% -99,61 -34,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,38 -2,3 4,40 364,7

5 Jahre 3,98 +3,7 3,94 271,5

7 Jahre 3,96 +3,5 3,93 252,4

10 Jahre 3,88 +3,2 3,84 236,7

30 Jahre 3,97 +4,5 3,93 207,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Di, 17:18 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0622 -0,2% 1,0647 1,0649 -6,6%

EUR/JPY 142,57 +0,4% 142,66 142,06 +8,9%

EUR/CHF 0,9851 -0,3% 0,9900 1,0766 -5,1%

EUR/GBP 0,8825 -0,2% 0,8850 0,8858 +5,0%

USD/JPY 134,22 +0,5% 133,96 133,40 +16,6%

GBP/USD 1,2034 +0,0% 1,2032 1,2019 -11,1%

USD/CNH (Offshore) 6,9979 +0,4% 6,9678 6,9631 +10,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.599,88 -0,5% 16.623,59 16.769,40 -64,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,90 79,53 -2,0% -1,63 +13,3%

Brent/ICE 82,51 84,33 -2,2% -1,82 +13,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 82,28 80,04 +2,8% +2,23 +24,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.801,09 1.812,98 -0,7% -11,89 -1,6%

Silber (Spot) 23,60 24,13 -2,2% -0,53 +1,2%

Platin (Spot) 1.011,00 1.025,00 -1,4% -14,00 +4,2%

Kupfer-Future 3,82 3,83 -0,2% -0,01 -13,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

