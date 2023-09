MÄRKTE USA/Börsen dürften Erholung fortsetzen - Nike steigen kräftig

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte nach den leichten Vortagesgewinnen am Freitag erneut mit Aufschlägen in den Handel starten. Rückenwind kommt von weiter sinkenden Marktzinsen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,6 Prozent zu.

Im Fokus stehen konjunkturseitig neue Preisdaten aus den USA, die überwiegend wie erwartet ausgefallen sind. So ist die Inflationsrate im August wegen hoher Benzinpreise wieder geklettert.

Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 3,5 (Vormonat: 3,3) Prozent höher als vor einem Jahr. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,4 (0,2) Prozent. In der Kernrate erhöhte sich der Index um 0,1 (0,2) Prozent auf Monats- und 3,9 (4,2) Prozent auf Jahressicht. Ökonomen hatten Raten von 0,2 und 3,9 Prozent erwartet. Die persönlichen Ausgaben sind derweil moderat gestiegen, wie auch die persönlichen Einkommen.

Die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Ölpreise hatten am Markt zuletzt Sorgen geschürt, dass die Inflation in den USA hartnäckiger als erwartet ist und die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinsen längere Zeit auf einem hohen Niveau zu belassen.

Kurz nach der Startglocke wird noch der Einkaufsmanagerindex Chicago für September und der Index Verbraucherstimmung der Uni Michigan in zweiter Lesung ebenfalls für September veröffentlicht.

Nike steigen kräftig - Blue Apron haussieren

Unter den Einzelwerten legen Nike vorbörslich kräftig um 10,4 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Geschäftsquartal trotz Schwäche auf dem Heimatmarkt den Gesamtumsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Zudem bekräftigte der Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet für das laufende zweite Quartal mit höheren Erlösen als im Vorjahr.

Der Kurs von Blue Apron springt indessen um 134 Prozent auf 12,85 Dollar nach oben. Der New Yorker Kochboxenversender wird verkauft. Käufer ist die Wonder Group, das Essensliefer-Startup des ehemaligen Walmart-Managers Marc Lore. Die Blue-Apron-Aktionäre sollen im Rahmen eines Übernahmeangebots 13 Dollar je Stammaktie der Klasse A erhalten, ein Aufschlag von mehr als 130 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag von 5,49 Dollar je Aktie.

Apple (+1,1%) ist offenbar mit chinesischen Behörden im Gespräch über seinen App Store. Informanten zufolge haben sich Manager des iPhone-Konzerns in den vergangenen Monaten mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen, um neue Regelungen zu diskutieren, die es dem Tech-Konzern verbieten werden, viele der ausländischen Apps in seinem iPhone-App-Store in China anzubieten.

Dollar gibt etwas nach - Renditen sinken weiter

Am Devisenmarkt notiert der Dollar nach den Vortagesabgaben erneut etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,4 Prozent nach. Der Dollar fällt aufgrund von Gewinnmitnahmen zum Monatsende und angesichts der vom hohen Niveau etwas nachgebenden US-Anleiherenditen, so die Währungsexperten der Unicredit. Die "zugrundeliegende Stärke" des Greenbacks habe sich jedoch nicht umgekehrt

Die Ölpreise zeigen sich nach den Vortagesabgaben wieder mit leichten Aufschlägen. Die Preise für WTI und Brent steigen um bis zu 1,4 Prozent. Im Monatsverlauf sind die Preise aufgrund von Angebotssorgen deutlich gestiegen.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach den Vortagesabgaben weiter zurück, notieren aber weiterhin auf hohem Niveau. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 5,4 Basispunkte auf 4,52 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,02 -3,8 5,06 60,1

5 Jahre 4,57 -5,3 4,62 56,7

7 Jahre 4,57 -7,2 4,64 60,0

10 Jahre 4,52 -5,4 4,58 64,2

30 Jahre 4,66 -4,5 4,70 68,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:18 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0602 +0,3% 1,0588 1,0562 -1,0%

EUR/JPY 158,13 +0,3% 157,89 157,74 +12,7%

EUR/CHF 0,9663 -0,1% 0,9662 0,9682 -2,4%

EUR/GBP 0,8648 -0,1% 0,8655 0,8656 -2,3%

USD/JPY 149,17 -0,1% 149,12 149,36 +13,8%

GBP/USD 1,2260 +0,5% 1,2235 1,2202 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2851 -0,1% 7,2934 7,2990 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.006,55 -0,0% 26.961,69 26.795,33 +62,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,96 91,71 +1,4% +1,25 +19,5%

Brent/ICE 96,06 95,38 +0,7% +0,68 +17,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 39,30 -100,0% -39,30 -51,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.872,95 1.864,83 +0,4% +8,12 +2,7%

Silber (Spot) 23,21 22,63 +2,6% +0,58 -3,2%

Platin (Spot) 924,65 909,50 +1,7% +15,15 -13,4%

Kupfer-Future 3,75 3,69 +1,5% +0,05 -1,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

