MÄRKTE USA/Börsen dürften erneut zulegen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Donnerstag nach den Vortagesgewinnen erneut mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,7 Prozent zu. Im Fokus der Anleger stehen noch die Zinsentscheidung der US-Notenbank und die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vortag. Die Fed hatte den Leitzins wie weithin erwartet unverändert in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent belassen, sich aber die Option offen gehalten, die Zinsen später weiter anzuheben. Powell hatte sich jedoch optimistisch gezeigt, dass die bisherigen Zinserhöhungen wirken werden, wenn auch verzögert.

Am Markt werden die Aussagen Powells dahingehend ausgelegt, dass es wohl keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus geben werde. "Obwohl Powell auf den ersten Blick versuchte, als Falke aufzutreten, kauften ihm die Märkte das nicht ab, zumal die Konjunkturdaten vom Mittwoch zeigten, dass sich die US-Wirtschaft zu verlangsamen scheint", so Michael Hewson, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets UK.

Konjunkturseitig ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung stärker als erwartet gestiegen und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft ist im dritten Quartal 2023 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 4,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Volkswirte hatten nur mit 4,3 Prozent gerechnet. Kurz nach der Startglocke wird noch der Auftragseingang Industrie für September veröffentlicht.

Renditen sinken weiter - Dollar gibt nach

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach den deutlichen Vortagesabgaben noch etwas weiter nach. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 7,2 Basispunkte auf 4,66 Prozent.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar mit den rückläufigen Marktzinsen weiter nach. Der Dollarindex fällt um 0,8 Prozent. Der Euro notiert zum Greenback 0,7 Prozent fester.

Die Ölpreise legen etwas zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent steigen um bis zu 0,8 Prozent. Das Risiko weiterer Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas halte die Preise hoch, heißt es von Marktteilnehmern.

Paypal, Qualcom und Starbucks nach Zahlen gesucht

Unter den Einzelwerten legen Paypal vorbörslich um 6,7 Prozent zu. Der Zahlungsdienstleister hat im dritten Quartal beim Umsatz die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Der Nettogewinn fiel dagegen auf 1,02 Milliarden Dollar von 1,33 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Qualcomm rücken ebenfalls deutlich vor - um 6,6 Prozent. Der US-Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal lag über den Schätzungen des Marktes.

Starbucks (+10,7%) hat im vierten Geschäftsquartal die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen. Die US-Kaffeehauskette berichtete, dass ihr Filialnetz zuletzt um 816 neue Standorte erweitert worden sei - Starbucks ist damit weltweit an 38.038 Standorten vertreten. Das sind 26 Filialen mehr als Analysten erwartet hatten.

Mondelez (+2,7%) hat im dritten Quartal von einer weiterhin soliden Nachfrage und Preiserhöhungen profitiert. Der US-Snackkonzern übertraf die Markterwartungen präzisierte seinen Ausblick.

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney (+1,2%) übernimmt den Streamingdienst Hulu vollständig und zahlt Comcast (-0,3%) für dessen restliches Drittel mindestens 8,61 Milliarden US-Dollar.

