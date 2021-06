MÄRKTE USA/Börsen geben leicht nach

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Dienstag mit leichten Abschlägen. Zuletzt haben sich die Indizes zwar nur innerhalb einer engen Bandbreite bewegt, notieren aufgrund der sich schnell erholenden US-Wirtschaft und der andauernden Unterstützung durch die US-Notenbank aber nahe ihren Rekordniveaus. Die Marktbewegungen hätten sich in den vergangenen Wochen wegen der schwindenden Inflationsängste wieder normalisiert, heißt es. Doch stehe das Thema Inflation weiter im Fokus und dürfte für einen insgesamt volatilen Handel sorgen.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) gibt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent nach auf 34.592 Punkte, der S&P-500 verliert ebenfalls 0,1 Prozent. Und auch für den Nasdaq-Composite geht es um 0,1 Prozent abwärts.

"Sowohl an den Anleihen- als auch an den Aktienmärkten wird verstärkt darauf geachtet, ob es sich um einen temporären Anstieg der Inflation handelt, oder ob es zu einer dauerhaft höheren Inflation kommt", so David Donabedian, Chief Investment Officer bei CIBC Private Wealth Management.

Am Donnerstag werden neue US-Inflationsdaten veröffentlicht. Das US-Handelsbilanzdefizit für April lag im Rahmen der Erwartungen und sorgt für keinen Impuls.

Marvell Technology nach Zahlen gesucht

Für die Aktie von Marvell Technology geht es um 4,4 Prozent nach oben. Dank eines starken Umsatzwachstums konnte der Chiphersteller im ersten Quartal den Verlust eingrenzen. Die Papiere von Stitch Fix springen um 13,4 Prozent nach oben. Nach einem Umsatzplus von 44 Prozent im dritten Quartal des Fiskaljahres des Anbieters von Online-Styling-Services verringerte sich das Ergebnisminus auf rund 19 von 34 Millionen Dollar. Beide Kennziffern fielen besser aus als Analysten erwartet hatten.

Die Aktien von Southwest Airlines gewinnen 0,6 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft ermutigende Verkehrszahlen für Mai veröffentlicht und sich für den Juni optimistisch gezeigt hat. Navistar International (+0,1%) ist mit erhöhter Produktion im zweiten Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Fertigung des Truck-Herstellers war in allen Werken gesteigert worden, wegen mangelnder Versorgung mit Bauteilen jedoch nicht so deutlich wie erwartet.

Die Tesla-Aktie gibt 1,1 Prozent nach. Laut der China Passenger Car Association (CPCA) verkaufte das Unternehmen im Mai 33.463 in China hergestellte Elektroautos, einschließlich Exporte - ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vormonat. Derweil verliert der Autobauer einen langjährigen Manager. Jerome Guillen, der zuletzt für den Bereich Schwerlast-Lkw verantwortlich war, hat das Unternehmen verlassen.

Dollar holt Verluste wieder auf - Bitcoin unter Druck

Der Dollar holt einen Teil der Vortagesverluste wieder auf. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Dagegen steht der Bitcoin weiter unter Druck. Der Kurs fällt von gut 34.100 Dollar am Vorabend auf 31.480. Im Hoch hatte er am Montag noch über 36.800 Dollar gekostet. Er bewegt sich damit im Bereich eines Dreiwochentiefs. Am Markt mache man sich Sorgen um eine schärfere Regulierung des Handels mit Kryptowährungen in China, heißt es. China hatte am Wochenende eine Reihe von Konten auf der Plattform Weibo blockiert, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen. Der Grund ist das Bestreben, den Handel mit und das Schürfen von Digitalwährungen zu reduzieren.

Die Ölpreise sind nach anfänglichen leichten Abgaben moderat ins Plus gedreht. Die Anleger warten auf den Monatsbericht der EIA im Tagesverlauf. Am Donnerstag und Freitag folgen dann noch die Monatsberichte der Opec und der IEA. Laut Giovanni Staunovo von der UBS könnten die Preise in der zweiten Jahreshälfte noch weiter steigen. Er fügt hinzu, dass die Brent-Preise in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die Mitte der 70er-Marke überschreiten könnten, wenn die Ölkonzerne steuerlich diszipliniert bleiben und in Bezug auf Investitionen in Ölprojekte umsichtiger werden.

Der Goldpreis gibt mit dem etwas festeren Dollar leicht nach. Am Anleihemarkt sinkt die Rendite 10-jähriger Papiere nach der moderaten Erholung zu Wochenbeginn um 3,8 Basispunkte auf 1,53 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.591,69 -0,11 -38,55 13,02

S&P-500 4.222,55 -0,09 -3,97 12,42

Nasdaq-Comp. 13.873,18 -0,06 -8,54 7,64

Nasdaq-100 13.785,95 -0,12 -16,95 6,96

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -1,2 0,16 2,8

5 Jahre 0,77 -2,9 0,80 40,7

7 Jahre 1,21 -3,0 1,24 56,1

10 Jahre 1,53 -3,8 1,57 61,6

30 Jahre 2,21 -3,9 2,25 56,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2179 -0,10% 1,2179 1,2196 -0,3%

EUR/JPY 133,32 +0,09% 133,33 133,26 +5,7%

EUR/CHF 1,0916 -0,26% 1,0938 1,0941 +1,0%

EUR/GBP 0,8607 +0,10% 0,8606 0,8603 -3,6%

USD/JPY 109,46 +0,19% 109,46 109,26 +6,0%

GBP/USD 1,4150 -0,21% 1,4152 1,4176 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3998 +0,18% 6,3899 6,3942 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 31.480,00 -7,79% 32.826,25 36.122,00 +8,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,68 69,23 +0,7% 0,45 +43,6%

Brent/ICE 71,79 71,49 +0,4% 0,30 +40,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,01 1.899,14 -0,4% -7,13 -0,3%

Silber (Spot) 27,63 27,90 -1,0% -0,27 +4,7%

Platin (Spot) 1.161,15 1.176,60 -1,3% -15,45 +8,5%

Kupfer-Future 4,52 4,53 -0,1% -0,00 +28,3%

