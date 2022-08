MÄRKTE USA/Börsen mit Erholung vom "Pelosi-Schrecken"

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem "Pelosi-Schreck" des Vortages geht die Wall Street zur Wochenmitte auf leichten Erholungskurs. Die Taiwan-Visite der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verliert ein wenig an Aufmerksamkeit, nachdem China am Vortag mit heftigen - auch militärischen - Drohgebärden reagiert hatte. Mittlerweile hat die Nummer drei der US-Politik ihren Besuch der Insel beendet. Am Vortag hatte die Reaktion Pekings die Börsen belastet. Pelosi ist die ranghöchste US-Vertreterin, die die Insel seit 25 Jahren besucht hat. Es wird befürchtet, dass sich die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China hierdurch weiter verschlechtern könnten, da Peking Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Nach Angaben chinesischer Staatsmedien protestierte Vize-Außenminister Xie Feng aufs Schärfste gegen die Reise. Pelosi hat indessen Taiwan die Unterstützung der USA zugesichert.

Der Dow-Jones-Index steigt im frühen Geschäft um 0,7 Prozent auf 32.617 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,6 bzw. 1,0 Prozent an. Mitglieder der US-Notenbank haben derweil Spekulationen gedämpft, dass die Fed angesichts der andauernden Rezessionsängste in den USA von einer weiteren Zinserhöhung abrücken könnte. Die Notenbanker Mary Daly, Loretta Mester und Charles Evans hatten signalisiert, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wolle, um die hohe Inflation zu zügeln.

Konjunkturseitig stand die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindexes (PMI) für den Service-Sektor für Juli in zweiter Lesung an. Er wurde leicht nach oben revidiert, präsentiert sich gleichwohl noch immer sehr schwach. Zudem wurde der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für Juli, vorgelegt. Auch Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie für Juni und die offiziellen wöchentlichen Rohöllagerbestände stehen auf der Agenda. Zudem richten sich die Blicke auf die laufende Berichtssaison. Erst nach Handelsschluss geben Ebay, Booking Holdings und Nutrien Einblicke in den Geschäftsverlauf.

Paypal mit Kurssprung - AMD leichter

Die Aktie von Paypal macht einen Kurssprung um 11,7 Prozent, nachdem sich der aktivistische Investor Elliott mit 2 Milliarden US-Dollar an dem Zahlungsdienstleister beteiligt hat. AMD knicken indessen um 2,9 Prozent ein, nachdem der Halbleiterkonzern für das laufende Quartal einen Umsatz unter Marktprognose in Aussicht gestellt hat.

Bei der Kaffeehauskette Starbucks (+0,9%) haben höhere Lohnausgaben und andere inflationäre Einflüsse das Ergebnis des zweiten Quartals belastet. Die gestiegenen Kosten hätten jedoch teilweise durch höhere Preise ausgeglichen werden können, so Starbucks. Trotz der Inflation sei die Nachfrage der US-Verbraucher stark.

Der Sportbekleidungshersteller Under Armour (+3,7%) hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn erfüllt. Den Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 per Ende März kürzte das Unternehmen allerdings zusammen.

Die Aktie des Videospiele-Hersteller Electronic Arts rückt um 1,8 Prozent vor, gestützt von einem Umsatz über den Erwartungen im ersten Geschäftsquartal. Airbnb büßen 3,2 Prozent ein. Das Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften hat zwar den Umsatz kräftig gesteigert und ist auch in die Gewinnzone zurückgekehrt, der Markt hatte aber noch etwas mehr erwartet.

Ölpreise steigen nach moderater Fördererhöhung

Die Ölpreise kommen zurück und stagnieren auf Tagesssicht, nachdem die Opec und ihre Verbündeten sich auf eine moderate Erhöhung der Ölförderung geeinigt haben. Angesichts der Rezessions- und Nachfragesorgen sei aber auch eine kleine Fördermengenerhöhung kein Signal für höhere Preise, heißt es.

Am Devisenmarkt dreht der Dollarindex 0,1 Prozent ins Plus. Bereits am Vortag hatten die Spannungen zwischen den USA und China den als vermeintlich sicheren Hafen geltenden Dollar Zulauf beschert. Auch die weiter anziehenden Marktzinsen stützen den Greenback. Am Rentenmarkt legen die Renditen bei sinkenden Notierungen zu. Die als falkenhaft interpretierten Aussagen aus dem Kreis der Fed ziehen die Renditen wie schon am Vortag nach oben.

