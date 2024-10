MÄRKTE USA/Börsen mit leichten Abgaben

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Kursgewinnen am Freitag ist die Wall Street am Montag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Startglocke 0,4 Prozent auf 42.181 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben ebenfalls 0,4 Prozent nach. Für Zurückhaltung sorgt bei Anlegern in den USA die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

Gesprächsthema am Markt ist noch immer der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Die Daten zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide dasteht. Am Markt zerstreut dies etwas die Sorgen vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession.

Durch die positiven Arbeitsmarktdaten hat sich der Druck auf die US-Notenbank zur Stützung der Wirtschaft jedoch vermindert. Daher geht man am Markt nun nicht mehr von einer großen Zinssenkung um 50 Basispunkte im November aus, sondern nur noch um 25 Basispunkte, was die Marktzinsen wieder deutlich nach oben gezogen hat. Weitere Hinweise über den Zinskurs der Fed dürften die US-Verbraucherpreise für September am Donnerstag liefern, heißt es. Zuvor wird am Mittwoch noch das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung veröffentlicht.

Die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve vom Tisch genommen, und die US-Inflationsdaten vom Donnerstag werden dies wahrscheinlich nicht ändern, wie ING-Analyst Francesco Pesole sagt.

Zunehmend rückt nun auch die Berichtssaison für das dritte Quartal in den Fokus. So wird am Dienstag PepsiCo Quartalszahlen vorlegen. Am Freitag folgen dann JP Morgan, Blackrock und Wells Fargo.

Pfizer mit Aufschlägen - Arcadium Lithium mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten steigt die Aktie von Pfizer um 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern hat offenbar einen aktivistischen Investor an Bord. Starboard Value habe sich mit 1 Milliarde US-Dollar bei Pfizer eingekauft und fordere Änderungen im Konzern zur Verbesserung der Entwicklung, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen.

Der Energiekonzern Chevron (+0,8%) verkauft seine Anteile an Ölsand- und Schieferprojekten in der kanadischen Provinz Alberta für 6,5 Milliarden US-Dollar an Canadian Natural Resources (+1,3%).

Die Aktien von Arcadium Lithium machen einen Kurssprung um rund 38 Prozent nach oben. Der Rohstoffriese Rio Tinto führt derzeit nach eigenen Angaben Übernahmegespräche mit dem Unternehmen. Arcadium Lithium wird derzeit an der Börse mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Dollar wenig verändert - Ölpreise steigen weiter

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig verändert. Der Dollarindex gibt leicht um 0,1 Prozent nach. "Mit Blick auf die nächsten drei Wochen können wir keinen eindeutigen Katalysator erkennen, der den Kurs des Dollars umkehren könnte, und eine Konsolidierung der jüngsten Dollargewinne scheint wahrscheinlicher", so ING. Der Euro könnte sich laut den Währungsexperten in den kommenden Tagen gegenüber dem Dollar geringfügig erholen, da das Repricing der EZB- und Fed-Zinssenkungserwartungen vorerst abgeschlossen sei.

Die Ölpreise steigen am ersten Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel weiter. Marktteilnehmer verweisen auf Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Konflikts. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,6 Prozent. Der Markt wäge die Risiken einer Unterbrechung der Ölförderung im Nahen Osten nach den iranischen Angriffen auf Israel am vergangenen Dienstag ab, so die Analysten von Goldman Sachs. Die Ungewissheit über die Situation sei groß, wobei es eine Vielzahl von Szenarien gebe.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag noch etwas weiter. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 6,2 Basispunkte auf 4,02 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.180,90 -0,4% -171,85 +11,9%

S&P-500 5.730,06 -0,4% -21,01 +20,1%

Nasdaq-Comp. 18.066,08 -0,4% -71,77 +20,4%

Nasdaq-100 19.934,58 -0,5% -100,44 +18,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,99 +7,0 3,92 -43,0

5 Jahre 3,86 +6,3 3,80 -13,7

7 Jahre 3,93 +6,8 3,86 -4,4

10 Jahre 4,02 +6,2 3,96 14,0

30 Jahre 4,29 +4,8 4,24 32,3

DEVISEN zuletzt +/- % FR, 8:02 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0975 +0,1% 1,1031 1,1016 -0,6%

EUR/JPY 162,42 -0,5% 161,15 161,57 +4,4%

EUR/CHF 0,9376 -0,5% 0,9385 0,9397 +1,1%

EUR/GBP 0,8391 +0,3% 0,8399 0,8406 -3,3%

USD/JPY 148,00 -0,5% 146,10 146,63 +5,1%

GBP/USD 1,3077 -0,3% 1,3134 1,3105 +2,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0646 -0,5% 7,0594 7,0493 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 62.966,50 +1,0% 61.175,95 60.144,30 +44,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,54 74,38 +1,6% +1,16 +6,9%

Brent/ICE 79,25 78,05 +1,5% +1,20 +5,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,995 40,75 -1,9% -0,76 +10,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.646,51 2.653,79 -0,3% -7,28 +28,3%

Silber (Spot) 31,76 32,20 -1,3% -0,43 +33,6%

Platin (Spot) 983,28 991,72 -0,9% -8,44 -0,9%

Kupfer-Future 4,54 4,57 -0,7% -0,03 +15,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2024 09:48 ET (13:48 GMT)