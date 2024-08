MÄRKTE USA/Börsen mit leichten Aufschlägen erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte nach der turbulenten Vorwoche am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Damit dürfte sich die Erholungsbewegung von der Talfahrt vor einer Woche noch etwas fortsetzen.

Anleger haben sich zuletzt zunehmend verunsichert über den Zustand der US-Wirtschaft gezeigt. Die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten könnten neue Hinweise geben, wie es um die Wirtschaft in den USA bestellt ist und ob ein Abgleiten in die Rezession droht.

Das Hauptereignis dürfte dabei die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Juli am Mittwoch sein. Bereits am Dienstag werden die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht und am Donnerstag folgen die Einzelhandelsumsätze ebenfalls für Juli. Die Daten könnten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank haben. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, heißt es.

Daneben werden mit Home Depot am Dienstag und Walmart am Donnerstag zwei der größten Einzelhändler in den USA Quartalszahlen vorlegen. Die Geschäftszahlen dürften auch Rückschlüsse auf das Konsumverhalten in den USA geben.

Die Woche fängt indessen ruhig an. So stehen keine relevanten Konjunkturdaten am Montag auf der Agenda. Auch die Berichtssaison legt eine Pause ein.

Dollar etwas fester - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar moderat fester. Der Dollarindex erhöht sich leicht um 0,1 Prozent.

Die Ölpreise steigen weiter. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,3 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen vor allem im Nahen Osten. Im Fokus diese Woche stehen die monatlichen Berichte von Opec und IEA, die Einblicke in die globale Nachfragesituation geben dürften.

Am Anleihemarkt notieren die Renditen wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere gibt leicht um 0,5 Basispunkte nach auf 3,94 Prozent.

Der Goldpreis steigt. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,6 Prozent auf 2.445 Dollar.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,06 +0,3 4,05 -36,3

5 Jahre 3,79 -0,9 3,80 -21,1

7 Jahre 3,83 -0,7 3,84 -13,5

10 Jahre 3,94 -0,5 3,94 5,7

30 Jahre 4,22 -0,3 4,22 25,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0921 +0,0% 1,0921 1,0923 -1,1%

EUR/JPY 161,20 +0,6% 160,83 160,02 +3,6%

EUR/CHF 0,9485 +0,5% 0,9474 0,9438 +2,2%

EUR/GBP 0,8553 -0,1% 0,8550 0,8554 -1,4%

USD/JPY 147,59 +0,6% 147,25 146,47 +4,8%

GBP/USD 1,2770 +0,1% 1,2773 1,2770 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1813 +0,1% 7,1823 7,1699 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 59.869,30 +1,5% 58.423,40 60.264,80 +37,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,83 76,84 +1,3% +0,99 +9,1%

Brent/ICE 80,35 79,66 +0,9% +0,69 +6,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,97 40,06 +4,8% +1,91 +23,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.444,93 2.431,15 +0,6% +13,79 +18,6%

Silber (Spot) 27,89 27,46 +1,6% +0,43 +17,3%

Platin (Spot) 939,01 925,93 +1,4% +13,08 -5,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

