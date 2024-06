MÄRKTE USA/Börsen mit zaghafter Erholung

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen reagieren am Dienstag mit einer Gegenbewegung auf die Verluste vom Wochenbeginn. Kurz nach der Startglocke sinkt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 39.384 Punkte. Hier bremsen Kursverluste von Walmart und Home Depot. Der S&P-500 liegt 0,1 Prozent im Plus, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent. Insgesamt dürften Anleger eher vorsichtig agieren, denn erst am Freitag wird der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex veröffentlicht - das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Ökonomen prognostizieren im Konsens, dass sich der Preisauftrieb abgeschwächt hat. Damit könnte eine Zinssenkung im September wahrscheinlicher werden.

Am Dienstag wurde konjunkturseitig zunächst der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Er erholte sich im Mai auf einen Stand von +0,18 von -0,26 im Vormonat. Etwas später folgt der Index des Verbrauchervertrauens. Hier wird im Juni mit einem Rückgang im Vergleich zum Mai gerechnet.

Vor allem Aktien des Technologiesektors gewinnen etwas verlorenes Terrain zurück. Nvidia, die im Zuge von Gewinnmitnahmen an den drei vergangenen Handelstagen kräftig abverkauft wurden und etwa 13 Prozent abgaben, zeigen sich 2,3 Prozent höher. Seit Beginn des Jahres summieren sich die Kursgewinne der KI-Ikone allerdings immer noch auf rund 140 Prozent. Super Micro Computer erholen sich um 0,4 Prozent.

Microsoft tendieren kaum verändert, nachdem die EU-Kommission mitgeteilt hat, einen vorläufigen Kartellverdacht bei dem Unternehmen zu prüfen. Die Kommission untersucht, ob Microsoft den Wettbewerb in der EU durch die Bündelung von Teams mit seiner Produktivitätssoftware behindert haben könnte.

Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen geht es mit der Aktie der Kreuzfahrtreederei Carnival um 6,1 Prozent aufwärts.

Derweil brechen Solaredge Technologies um fast 18 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Zuge einer Privatplatzierung angekündigt und in einer separaten Mitteilung bekanntgegeben, dass ein Kunde, der Solaredge 11,4 Millionen Dollar über ein besichertes Schuldscheindarlehen schuldet, kürzlich Insolvenz angemeldet habe.

Der Dollar erholt sich etwas. Für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent nach oben. Die US-Währung profitiere von einer leichten Schwäche des Euro, heißt es am Devisenmarkt. Bedingt durch die Unsicherheit vor den Neuwahlen in Frankreich trauen die Analysten der ING dem Euro kein nachhaltiges Aufwertungspotenzial zu.

US-Staatsanleihen sind zunächst nicht gefragt, so dass sich die Renditen etwas erholen. Allianz Global Investors hält an ihren Longpositionen in zehnjährigen US-Treasurys in ihren Multi-Asset-Portfolios fest und verweist ebenfalls auf Bedenken am Markt wegen des möglichen Ausgangs der französischen Wahlen.

Die Ölpreise geben nach ihrem Anstieg vom Vortag nun deutlicher nach. Marktteilnehmer sehen die Preise allerdings gut unterstützt durch den steigenden Bedarf an Kraftstoffen während der sommerlichen Urlaubssaison.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.383,55 -0,1% -27,66 +4,5%

S&P-500 5.454,93 +0,1% 7,06 +14,4%

Nasdaq-Comp. 17.561,35 +0,4% 64,53 +17,0%

Nasdaq-100 19.535,50 +0,3% 60,88 +16,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,74 +1,3 4,72 31,6

5 Jahre 4,27 +1,9 4,25 27,4

7 Jahre 4,25 +1,8 4,23 28,3

10 Jahre 4,25 +1,8 4,23 37,1

30 Jahre 4,39 +2,3 4,36 41,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0705 -0,3% 1,0738 1,0730 -3,1%

EUR/JPY 170,88 -0,3% 171,17 171,31 +9,8%

EUR/CHF 0,9571 -0,1% 0,9582 0,9583 +3,2%

EUR/GBP 0,8441 -0,2% 0,8461 0,8455 -2,7%

USD/JPY 159,62 +0,0% 159,41 159,66 +13,3%

GBP/USD 1,2682 -0,0% 1,2690 1,2692 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2893 +0,1% 7,2832 7,2843 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 60.971,52 +1,6% 60.962,48 61.267,78 +40,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,18 81,63 -0,6% -0,45 +13,2%

Brent/ICE 85,77 86,01 -0,3% -0,24 +12,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,785 34,60 +0,5% +0,18 +8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.322,60 2.333,33 -0,5% -10,73 +12,6%

Silber (Spot) 29,19 29,68 -1,6% -0,48 +22,8%

Platin (Spot) 989,13 1.002,00 -1,3% -12,87 -0,3%

Kupfer-Future 4,40 4,44 -0,9% -0,04 +11,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

