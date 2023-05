MÄRKTE USA/Börsen nach Arbeitsmarktdaten fester erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte nach den Vortagesabgaben am Freitag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,9 Prozent zu. Am Donnerstag hatten erneut aufgeflammte Sorgen vor einer Ausweitung der Bankenkrise in den USA die Börsen belastet. Stützen dürften die unerwartet gut ausgefallen Quartalszahlen von Apple.

Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für April sind besser als erwartet ausgefallen. Zum einen ist die Beschäftigung mit 253.000 Stellen deutlich stärker gewachsen als prognostiziert, zudem sind die durchschnittlichen Stundenlöhne mit 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat stärker gestiegen. Mit Blick auf die Datenabhängigkeit der Fed stiegen damit an der Börse die Zinserwartungen leicht an, wie es hieß.

Die Fed hatte zuletzt eine mögliche Zinserhöhungspause je nach Datenlagen in Aussicht gestellt, die es ihr erlauben würde, die Folgewirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik für die Wirtschaft und die Inflation zu beobachten. Im Handelsverlauf werden sich noch Mitglieder der US-Notenbank äußern, von denen man sich weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Geldpolitik der Fed erhofft.

Apple nach Zahlen fester

Unter den Einzelwerten legen Apple vorbörslich um 2,7 Prozent zu. Der Technologieriese hatte bereits am Donnerstagabend nach Handelsschluss Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen. Gestützt wurde das Geschäft von starken iPhone-Umsätzen und einer positiven Entwicklung im Service-Bereich. Zudem will Apple das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden US-Dollar ausdehnen und die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 24 US-Cent anheben.

Die Aktien der am Vortag mit den Sorgen um den US-Bankensektor unter deutlichen Druck geratenen Regionalbanken erholen sich wieder etwas. PacWest Bancorp steigen um 25,5 Prozent, Western Alliance Bancorp um 22,4 Prozent und First Horizon um 6,7 Prozent.

Booking Holdings (-1,7%) hat im ersten Quartal einen Umsatzsprung gemacht und den höchsten Stand an Bruttoreisebuchungen aller Zeiten erreicht. Im Handel bemängelt wurde jedoch ein bereinigtes Betriebsergebnis unter Markterwartung. Die Aktien des Konkurrenten Expedia kletterten dagegen trotz eines ausgewiesenen Verlusts um 7,3 Prozent - beflügelt von einem deutlichen Umsatzsprung.

Die Titel des Software-Unternehmens Bill.com Holdings steigen um 14,4 Prozent - gestützt von Geschäftszahlen und einem Ausblick über den Marktprognosen.

Dollar legt zu - Renditen steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Arbeitsmarktdaten etwas fester. Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Der Euro gibt um 0,2 Prozent auf 1,0987 Dollar nach.

Am US-Anleihemarkt steigen die Renditen nach den Vortagesaufschlägen erneut etwas an. Zur Wochenmitte waren sie mit der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed deutlich zurückgekommen. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 5,7 Basispunkte auf 3,44 Prozent.

Die Ölpreise legen zum Ende der Woche zwar zu. Auf Wochensicht haben sie aber nachgegeben. Belastet wurden die Preise zuletzt von Rezessions- und Nachfragsorgen aufgrund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,87 +7,0 3,80 -54,9

5 Jahre 3,40 +6,7 3,33 -60,0

7 Jahre 3,42 +6,9 3,35 -55,4

10 Jahre 3,44 +5,7 3,38 -43,9

30 Jahre 3,78 +4,7 3,74 -18,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:51 Do, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0987 -0,2% 1,1043 1,1006 +2,7%

EUR/JPY 148,19 +0,2% 148,09 147,50 +5,6%

EUR/CHF 0,9830 +0,8% 0,9786 0,9755 -0,7%

EUR/GBP 0,8734 -0,3% 0,8745 0,8756 -1,3%

USD/JPY 134,91 +0,5% 134,08 134,05 +2,9%

GBP/USD 1,2578 +0,0% 1,2630 1,2570 +4,0%

USD/CNH (Offshore) 6,9272 +0,1% 6,9139 6,9208 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 29.069,28 +0,8% 29.203,16 28.931,65 +75,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,41 68,56 +2,7% +1,85 -12,2%

Brent/ICE 74,59 72,50 +2,9% +2,09 -11,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,87 35,65 +0,6% +0,22 -54,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.012,71 2.051,63 -1,9% -38,92 +10,4%

Silber (Spot) 25,62 26,08 -1,8% -0,46 +6,9%

Platin (Spot) 1.043,43 1.044,00 -0,1% -0,58 -2,3%

Kupfer-Future 3,84 3,86 -0,6% -0,02 +0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

