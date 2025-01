MÄRKTE USA/Börsen nach Trump-Amtseinführung mit leichten Aufschlägen

DOW JONES--Die Wall Street ist nach einem langen Wochenende und der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke 0,4 Prozent höher bei 43.651 Punkten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,5 Prozent zu. Am Montag hatten die Börsen in den USA wegen des Martin Luther King Day geschlossen.

Der neue US-Präsident sorgt an den Märkten jedoch für Unsicherheit, insbesondere wenn es um seine Ankündigungen geht, Zölle auf Importe zu erhöhen. So hat Trump am Tag seiner Amtseinführung zwar darauf verzichtet, sofort höhere Einfuhrzölle zu verhängen. In seiner Rede im Oval Office sagte er aber, dass er plane, ab 1. Februar Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben, und er möglicherweise noch allgemeine Zölle einführen werde.

"Die Volatilität an den Märkten wird mit dem Beginn von Trump 2.0 zunehmen, aber wir glauben, dass der makroökonomische Hintergrund für die Finanzmärkte günstig bleibt", so Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. "Die solide US-Wirtschaft verheißt Gutes für die Unternehmensgewinne, die Fed bleibt auf ihrem Lockerungspfad und KI-Investitionen und Monetarisierung dürften das Wachstum weiterhin anführen."

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach der Amtsübernahme Trumps zum Euro etwas fester. Die Gemeinschaftswährung gibt um 0,2 Prozent nach auf 1,0391 Dollar, notiert aber komfortabel über dem Tiefstand von 1,0266 Dollar am Montag vor Trumps Amtseinführung. Die Tatsache, dass Trump nicht sofort nach seinem Amtsantritt Strafzölle auf den Handel eingeführt hat, habe das Risiko verringert, dass der Euro im ersten Quartal unter die Parität zum Dollar fällt, so Derek Halpenny von MUFG.

Die Renditen am Anleihemarkt geben nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 5,5 Basispunkte auf 4,57 Prozent.

Auch die Ölpreise sinken. Marktteilnehmer verweisen auf einen von US-Präsident Trump vorgestellten Plan zur Steigerung der US-amerikanischen Öl- und Gasproduktion, wodurch sich das globale Angebot erhöhen dürfte. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 2,3 Prozent.

Apple mit Abgaben - Walgreens knicken ein

Unter den Einzelwerten gibt die Aktie von Apple um 3,5 Prozent nach. Die Smartphone-Verkäufe von Apple in China sind im vierten Quartal 2024 eingebrochen. Deutlich Marktanteile hinzugewonnen haben Huawei und andere lokale Konkurrenten, die in den Premium-Markt expandieren, wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research berichtet. Demnach sackten die iPhone-Verkäufe im vergangenen Quartal auf dem größten Smartphone-Markt der Welt um 18 Prozent ab.

Walgreens Boots Alliance büßen 7,8 Prozent ein. Das US-Justizministerium hat Klage gegen die Drogeriekette eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, zur Opioid-Krise in den USA beigetragen zu haben.

3M steigen um 4,6 Prozent. Der bereinigte Nettoumsatz belief sich im vierten Quartal 2024 auf 5,8 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,68 Dollar. Beides liegt leicht über den Analystenerwartungen. Für dieses Jahr hat das Unternehmen ein Umsatz- und Gewinnwachstum prognostiziert, doch die Aussicht auf neue, von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle könnte das Bild trüben.

Charles Schwab gewinnen 6,0 Prozent. Der Broker hat für das vierte Quartal einen Gewinn vermeldet, der deutlich über den Schätzungen der Wall Street lag. Auch die Umsätze übertrafen die Erwartungen.

Die Titel von Canoo brechen um rund 73 Prozent ein. Der Elektrofahrzeughersteller ist insolvent und hat die Produktion mit sofortiger Wirkung eingestellt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.650,65 +0,4% 162,82 +2,6%

S&P-500 6.026,30 +0,5% 29,64 +2,5%

Nasdaq-Comp. 19.724,86 +0,5% 94,66 +2,1%

Nasdaq-100 21.549,12 +0,5% 107,96 +2,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 -2,3 4,28 1,9

5 Jahre 4,39 -4,7 4,43 0,5

7 Jahre 4,48 -5,2 4,53 -0,2

10 Jahre 4,57 -5,5 4,63 0,1

30 Jahre 4,80 -5,5 4,86 2,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:351Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0391 -0,2% 1,0368 1,0398 +0,3%

EUR/JPY 161,54 -0,3% 161,20 161,88 -0,8%

EUR/CHF 0,9441 -0,1% 0,9421 0,9442 +0,6%

EUR/GBP 0,8454 +0,1% 0,8455 0,8456 +2,2%

USD/JPY 155,48 -0,1% 155,48 155,68 -1,2%

GBP/USD 1,2290 -0,3% 1,2261 1,2297 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2781 +0,2% 7,2829 7,2707 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 104.809,95 +1,1% 101.569,30 104.916,40 +10,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,08 77,88 -2,3% -1,80 +6,1%

Brent/ICE 78,87 80,15 -1,6% -1,28 +5,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,59 47,75 +1,8% +0,84 -5,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.729,93 2.708,53 +0,8% +21,40 +4,0%

Silber (Spot) 30,67 30,58 +0,3% +0,09 +6,2%

Platin (Spot) 951,15 946,15 +0,5% +5,00 +4,9%

Kupfer-Future 4,30 4,30 -1,0% -0,04 +7,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

