MÄRKTE USA/Börsen nach Vortagesminus wenig verändert erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Donnerstag nach dem kräftigen Vortagesminus wenig verändert in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Am Vortag hatten höher als erwartet ausgefallene März-Inflationsdaten für deutlichen Abgabedruck gesorgt. Die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank hatten damit einen weiteren massiven Dämpfer bekommen und wurden ausgepreist. Die Marktzinsen legten entsprechend deutlich zu.

Die Inflationsentwicklung in den USA zeigt sich schon seit Jahresbeginn hartnäckiger als gedacht. Gleichzeitig zeigt sich die US-Wirtschaft weiter robust aufgestellt, vor allem der Arbeitsmarkt. Dies offenbaren auch die vorbörslich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die stärker als erwartet abgenommen haben. Die US-Erzeugerpreise sind im März indessen etwas schwächer gestiegen als erwartet.

Die US-Notenbank dürfte wohl keine Eile haben, die Zinsen bald zu senken. Die Zinswende dürfte sich damit wohl nach hinten verschieben. Vor diesem Hintergrund richteten die Anleger ihren Blick auch auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Diese hat wie erwartet das Zinsniveau erneut bestätigt und die Tür für Zinssenkungen offen gehalten. Am Markt wird hier überwiegend mit einer Zinssenkung im Juni gerechnet. Hinweise auf die Zinspolitik der US-Notenbank könnten einige Reden von Fed-Mitgliedern im Handelsverlauf geben.

Unter den Einzelwerten geben Vertex Pharmaceuticals vorbörslich 0,6 Prozent nach. Das US-Biotechnologieunternehmen will Alpine Immune Sciences für 4,9 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen und damit sein Portfolio im Bereich der Nierenkrankheiten stärken. Die Alpine-Aktie macht daraufhin einen Kurssprung um rund 37 Prozent nach oben.

Dollar wenig verändert - Renditen sinken etwas

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den kräftigen Vortagesaufschlägen etwas leichter. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach. Am Vortag hatten die kräftig gestiegenen Marktzinsen dem Dollar Rückenwind verliehen. Angesichts der Entwicklung der US-Inflation und -Realwirtschaft ist es laut der Commerzbank zunehmend unwahrscheinlicher geworden, dass der Euro bis Ende des Jahres zum Dollar zulegen wird. Sicher hänge dies auch von der Europäischen Zentralbank ab. Ein "Hoch für länger" bei der Fed und gleichzeitig Zinssenkungen bei der EZB bedeuteten, dass sich die Argumente für höhere Euro-Kurse langsam aber sicher in Luft auflösten.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach dem kräftigen Vortagesanstieg etwas nach. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 1,8 Basispunkte auf 4,53 Prozent.

Die Ölpreise notierten etwas leichter. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,6 Prozent. Gestützt werden die Preise aber tendenziell weiter von Angebotssorgen aufgrund der anhaltenden geopolitischen Risiken vor allem im Nahen Osten.

Der Goldpreis zeigt sich nach dem Rücksetzer am Vortag etwas erholt. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 -4,8 4,97 50,3

5 Jahre 4,57 -3,3 4,61 57,3

7 Jahre 4,56 -2,7 4,59 59,1

10 Jahre 4,53 -1,8 4,55 64,9

30 Jahre 4,63 -0,2 4,63 65,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0740 -0,0% 1,0744 1,0743 -2,8%

EUR/JPY 164,15 -0,1% 164,30 164,23 +5,5%

EUR/CHF 0,9764 -0,4% 0,9804 0,9803 +5,2%

EUR/GBP 0,8545 -0,3% 0,8564 0,8563 -1,5%

USD/JPY 152,87 -0,1% 152,92 152,88 +8,5%

GBP/USD 1,2569 +0,2% 1,2545 1,2546 -1,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2518 -0,1% 7,2533 7,2599 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 70.727,90 +1,0% 70.520,11 68.395,19 +62,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,66 86,21 -0,6% -0,55 +17,9%

Brent/ICE 90,15 90,48 -0,4% -0,33 +17,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,925 27,39 +5,6% +1,54 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.341,78 2.334,15 +0,3% +7,64 +13,6%

Silber (Spot) 28,10 27,95 +0,5% +0,15 +18,2%

Platin (Spot) 978,23 964,50 +1,4% +13,73 -1,4%

Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,2% -0,01 +9,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

