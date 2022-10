MÄRKTE USA/Börsen nach Vortagesverlusten erholt

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Einbußen am Vortag zeigen sich die US-Börsen am Donnerstag wieder mit Aufschlägen. Das Handelsumfeld ist angesichts der andauernden Unsicherheiten jedoch weiter von hoher Volatilität gekennzeichnet. Dazu beitragen dürfte auch der angekündigte Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss. Für Bewegung sorgt zudem die laufende Berichtssaison.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent höher bei 30.700 Punkten, der S&P-500 legt um 0,7 Prozent zu. Für den Nasdaq-Composite geht es um 1,2 Prozent nach oben.

Am Mittwoch hatten deutlich steigende Marktzinsen die Aktienkurse belastet. Am Donnerstag geht es mit den Renditen zwar weiter nach oben, jedoch deutlich langsamer. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erreichte dabei den höchsten Stand seit Ende 2007. Aktuell steigt die Rendite zehnjähriger Papiere um 2,2 Basispunkte auf 4,16 Prozent. Anleger fürchten, dass steigende Zinsen in Verbindung mit der hartnäckig hohen Inflation die Wirtschaft abwürgen könnten.

Tesla gibt nach - AT&T mit deutlichem Plus

Die Tesla-Aktie gibt 3,8 Prozent nach, erholt sich damit aber wieder von höheren Einbußen. Der Elektroautohersteller hat zwar einen Rekordgewinn ausgewiesen, Analysten hatten aber noch mehr erwartet.

IBM (+4,1%) überzeugte auf bereinigter Basis. American Airlines hat im dritten Quartal von einer soliden Nachfrage nach Flugreisen profitiert. Die Erlöse übertrafen das Vor-Corona-Niveau deutlich, obwohl der Konzern die Preise anhob und weniger Kapazität vorhielt. Die Aktie gibt dennoch 2,0 Prozent nach, was wohl auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist.

Bei Philip Morris (-1,1%) schrumpfte der Umsatz nicht so stark wie erwartet. Der US-Tabakkonzern hat indessen sein Übernahmeangebot für Swedish Match AB erhöht. Dow (+3,9%) hat im dritten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet, die Erwartungen aber übertroffen.

Ein kräftiges Wachstum im Mobilfunkgeschäft hat AT&T im dritten Quartal erzielt. Für dieses wird das Unternehmen nun zuversichtlicher. Die Aktie legt 9,2 Prozent zu.

Daneben muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der Vorwoche überraschend zurück und zeugt von einer nach wie vor guten Beschäftigungslage. Der Philadelphia-Fed-Index für Oktober erholte sich auf -8,7 von -9,9 im September. Hier hatten Volkswirte aber einen Stand von -5,0 erwartet.

Der Index der Frühindikatoren ist für September um 0,4 Prozent gesunken. Erwartet worden war ein Rückgang um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Verkäufe bestehender Häuser sind im September weniger stark zurückgegangen als erwartet.

Dollar leichter - Ölpreise steigen etwas

Am Devisenmarkt kommt der Dollar nach dem Anstieg vom Vortag etwas zurück. Der Dollarindex gibt um 0,5 Prozent nach. Das Pfund steigt zum Dollar, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss ihren Rücktritt angekündigt hat - nach nicht einmal zwei Monaten im Amt. Der Erleichterung über das Ende der chaotischen Regierungsführung der Premierministerin steht nun jedoch die Ungewissheit gegenüber, wie es weitergehen wird.

Erneut etwas aufwärts geht es mit den Ölpreisen. Der Preis für die Sorte Brent steigt um 0,8 Prozent, WTI um 1,6 Prozent. Sie profitieren erneut vom Rückgang der US-Ölvorräte, der schon am Mittwoch vermeldet wurde. Daneben stützen Spekulationen auf ein Ende der Corona-Beschränkungen in China, das eine kräftig steigende Nachfrage zur Folge haben dürfte.

Der Goldpreis legt mit dem schwächeren Dollar etwas zu. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,8 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.700,01 +0,9% 276,20 -15,5%

S&P-500 3.719,36 +0,7% 24,20 -22,0%

Nasdaq-Comp. 10.807,95 +1,2% 127,44 -30,9%

Nasdaq-100 11.243,94 +1,3% 140,57 -31,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,56 +0,9 4,55 382,9

5 Jahre 4,37 +0,5 4,36 310,6

7 Jahre 4,28 +1,2 4,27 283,8

10 Jahre 4,16 +2,2 4,14 264,9

30 Jahre 4,17 +4,4 4,12 226,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.25 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9830 +0,6% 0,9785 0,9787 -13,5%

EUR/JPY 147,22 +0,5% 146,72 146,49 +12,5%

EUR/CHF 0,9829 +0,1% 0,9836 0,9967 -5,3%

EUR/GBP 0,8704 -0,1% 0,8722 0,8697 +3,6%

USD/JPY 149,80 -0,0% 149,96 149,70 +30,1%

GBP/USD 1,1291 +0,6% 1,1219 1,1254 -16,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2278 -0,6% 7,2467 7,2646 +13,7%

Bitcoin

BTC/USD 19.267,10 +0,4% 19.121,63 19.220,54 -58,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,90 85,55 +1,6% +1,35 +23,5%

Brent/ICE 93,14 92,41 +0,8% +0,73 +26,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 124,01 112,51 +10,2% +11,50 +81,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.642,02 1.629,15 +0,8% +12,87 -10,3%

Silber (Spot) 18,90 18,48 +2,3% +0,43 -18,9%

Platin (Spot) 916,95 886,93 +3,4% +30,03 -5,5%

Kupfer-Future 3,44 3,34 +3,1% +0,10 -22,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

