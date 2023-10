MÄRKTE USA/Börsen nach Vortagsverlusten gut behauptet erwartet

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Vortagesabgaben dürfte die Wall Street gut behauptet in den Handel am Mittwoch starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,2 Prozent zu. Im Fokus stehen neben den zuletzt auf neue 16-Jahreshochs kräftig gestiegenen Marktzinsen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten.

Am Dienstag hatten die Börsen massive Verluste hinnehmen müssen, nachdem die Renditen am Anleihemarkt erneut deutlich gestiegen waren. Überraschend starke Jolts-Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten ohnehin bestehende Zinsängste weiter angeheizt. Die Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft trotz der von der Fed kräftig angehobenen Zinsen weiterhin gut dasteht, hieß es. Der Notenbank gebe dies Spielraum für einen weiter falkenhaften Zinskurs. Erwartet wird, dass die Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau belässt, um die Inflation zu bekämpfen.

Der kurz vor Handelsbeginn veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für September zeigt derweil, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im September schwächer gestiegen ist als erwartet. Gegenüber dem Vormonat entstanden 89.000 Stellen. Ökonomen hatten hingegen ein Plus von 160.000 Jobs vorausgesagt. Die Blicke richten sich nun auf den am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht für September.

Kurz nach Handelsbeginn werden zudem noch der Einkaufsmanagerindex Service für September in zweiter Lesung und Daten zum Auftragseingang Industrie für August veröffentlicht sowie der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für September. Schließlich werden noch die offiziellen EIA-Daten zu den Rohöllagerbeständen mitgeteilt.

Hinzu treten derweil neue politische Unsicherheiten, nachdem das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy in einem beispiellosen Schritt abgesetzt hat. McCarthy verlor damit den parteiinternen Machtkampf um die Haushaltspolitik und weitere Hilfen für die Ukraine.

Nach der am Wochenende erst in letzter Sekunde gefundenen Übergangslösung im Haushaltsstreit zur Abwendung eines Ausgabenstopps zwischen Demokraten und Republikanern bis Mitte November droht nun die nächste Konfrontation und erneut ein "Shutdown" der US-Regierung.

Dollar etwas leichter - Renditen kommen zurück

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Zuletzt hatte der Greenback gestützt von den anziehenden US-Zinsen deutlich zugelegt. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach. Die starken Gewinne des Dollars dürften sich aufgrund höherer US-Anleiherenditen und der "unaufhörlichen Serie starker US-Daten", einschließlich der hervorragenden Jolts-Arbeitsmarktdaten vom Dienstag, fortsetzen, so ING-Währungsanalyst Chris Turner.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach den kräftigen Aufschlägen am Vortag etwas zurück. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 5,3 Basispunkte auf 4,75 Prozent.

Die Ölpreise geben nach den leichten Vortagesaufschlägen nun wieder nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 2,4 Prozent. Zuletzt hatten beibehaltene Förderkürzungen vor allem von Saudi-Arabien die Preise nach oben gezogen.

Intel etwas fester - Ford wenig verändert

Unter den Einzelwerten legen Intel vorbörslich um 2,4 Prozent zu. Das Unternehmen will die Sparte Programmable Solutions Group (PSG) ausgliedern und in den nächsten zwei bis drei Jahren an die Börse bringen.

Im Tarifstreit mit der US-Autogewerkschaft UAW hat Ford (+0,3%) ein neues Angebot vorgelegt. Wie der Autokonzern mitteilte, ist es sein "siebtes und stärkstes" Angebot. Es sei "kostspielig", bewahre aber Fords Kapazitäten für Investitionen und Wachstum. Details nannte der Konzern nicht.

Niedrigere Preise haben dem Eierproduzenten Cal-Maine Foods das erste Geschäftsquartal verhagelt. Demnach hat sich der durchschnittliche Verkaufspreis für Eier halbiert. Die Aktien knicken um 12,1 Prozent ein.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,10 -7,4 5,17 68,0

5 Jahre 4,75 -4,5 4,80 75,3

7 Jahre 4,79 -2,7 4,81 81,7

10 Jahre 4,75 -5,3 4,80 86,7

30 Jahre 4,87 -5,4 4,92 90,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0518 +0,5% 1,0458 1,0471 -1,7%

EUR/JPY 156,61 +0,4% 156,07 156,08 +11,6%

EUR/CHF 0,9635 -0,1% 0,9651 0,9646 -2,7%

EUR/GBP 0,8653 -0,1% 0,8675 0,8663 -2,2%

USD/JPY 148,91 -0,1% 149,25 149,06 +13,6%

GBP/USD 1,2155 +0,6% 1,2055 1,2085 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3140 -0,1% 7,3257 7,3174 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 27.600,57 +0,7% 27.387,74 27.393,48 +66,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,12 89,23 -2,4% -2,11 +12,0%

Brent/ICE 88,93 90,92 -2,2% -1,99 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,09 1.823,45 +0,1% +2,64 +0,1%

Silber (Spot) 21,23 21,18 +0,3% +0,05 -11,4%

Platin (Spot) 878,60 876,00 +0,3% +2,60 -17,7%

Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,3% -0,01 -5,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

