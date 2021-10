MÄRKTE USA/Börsen setzen Erholungskurs fort

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Gewinnen vom Vortag zeigen sich die US-Börsen am Freitag erneut mit Aufschlägen. Weiterhin sorgen vor allem vorgelegte Geschäftszahlen für ein freundliches Umfeld. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent höher bei 35.196 Punkte, der S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,3 Prozent nach oben.

Konjunkturseitig zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Während sich der Umsatz im US-Einzelhandel im September weitaus besser als erwartet entwickelt hat, hat sich die Stimmung der Verbraucher im Oktober entgegen den Erwartungen abgeschwächt. Die Importpreise sind indessen etwas weniger gestiegen als erwartet. Der New Yorker Konjunkturindex fiel hingegen schwächer als prognostiziert aus.

Die Musik spielt daneben in der Berichtssaison. Die Anleger haben bei den Unternehmensberichten verstärkt ein Auge darauf, ob Inflation und Lieferkettenprobleme die Ergebnisse geschmälert haben und die Ausblicke beeinträchtigen. Wie bereits am Vortag zeigt sich hier erneut wenig Besorgniserregendes.

Alcoa mit Kurssprung - Goldman nach Zahlen fester

Die Aktie von Alcoa springt um 13,4 Prozent nach oben. Der Aluminiumkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und einen Nettogewinn eingefahren, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Verlust verbucht worden war. Die Markterwartungen wurden dabei übertroffen.

Wie schon die bisherigen Berichtsbanken hat auch Goldman Sachs überzeugt. Der Gewinn wurde deutlich gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Eine starke Leistung lieferte die Investmentbank ab, die die Einnahmen nahezu verdoppelte. Die Aktie verteuert sich um 2,8 Prozent.

Die Aktien des US-Spediteurs J.B. Hunt Transport steigen um 8,7 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen für das dritte Quartal einen Gewinn und einen Umsatz über den Erwartungen vorgelegt.

Moderna rücken 0,6 Prozent vor. Impfexperten, die die FDA beraten, haben einstimmig für die Empfehlung einer Extradosis des Moderna-Covid-19-Impstoffs votiert.

Die Aktien von Virgin Galactic stürzen um knapp 14,5 Prozent ab, nachdem das Raumfahrtunternehmen den Start des vollen kommerziellen Dienstes für private Astronautenflüge für private Astronautenreisen auf Ende nächsten Jahres verschiebt. Virgin Galactic arbeitet noch an der Verbesserung seiner Raumfahrzeuge.

Öl weiter fest - Anleiherenditen steigen wieder

Bei den Ölpreisen setzt sich der Anstieg weiter fort. Am Vortag hatte die IEA die Prognose für den Ölverbrauch angehoben. Ein Grund sei die Verlagerung zum Öl vom Gas, dessen Preis eine extreme Teuerung verzeichnet.

Am Anleihemarkt legen die Renditen nun wieder zu, nachdem sie an den vergangenen Tagen nachgegeben hatten. Die Zehnjahresrendite steigt um 6,0 Basispunkte auf 1,57 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich im Euro-Dollar-Paar wenig Bewegung, dagegen steht der Yen weiter unter Druck. Der Dollar überwindet erstmals seit November 2018 wieder die Marke von 114 Yen. Der DXY-Dollar-Index notiert nahezu unverändert. Der Bitcoin nähert sich der 60.000-Dollarmarke. Kommende Woche steht die Entscheidung der SEC über die Zulassung des ersten US-Bitcon-Futures-ETF an.

Der Goldpreis gerät mit den steigenden Renditen unter Druck. Als zinsloses Investment verliert das Edelmetall bei steigenden Marktzinsen an Attraktivität.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.196,36 +0,8% 283,80 +15,0%

S&P-500 4.462,19 +0,5% 23,93 +18,8%

Nasdaq-Comp. 14.865,33 +0,3% 41,90 +15,3%

Nasdaq-100 15.083,89 +0,2% 31,47 +17,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,39 2,9 0,36 27,0

5 Jahre 1,10 4,9 1,05 74,0

7 Jahre 1,40 5,8 1,34 75,0

10 Jahre 1,57 6,0 1,51 65,7

30 Jahre 2,07 4,8 2,02 41,9

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1596 -0,0% 1,1608 1,1588 -5,1%

EUR/JPY 132,54 +0,5% 132,35 131,73 +5,1%

EUR/CHF 1,0714 +0,1% 1,0714 1,0704 -0,9%

EUR/GBP 0,8429 -0,6% 0,8484 0,8471 -5,6%

USD/JPY 114,30 +0,5% 114,03 113,67 +10,7%

GBP/USD 1,3759 +0,6% 1,3682 1,3678 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4357 -0,0% 6,4313 6,4376 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 59.934,51 +3,8% 59.527,26 57.545,51 +106,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,21 81,31 +1,1% 0,90 +71,8%

Brent/ICE 84,78 84,00 +0,9% 0,78 +67,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.768,53 1.795,83 -1,5% -27,30 -6,8%

Silber (Spot) 23,32 23,58 -1,1% -0,25 -11,6%

Platin (Spot) 1.058,23 1.058,60 -0,0% -0,38 -1,1%

Kupfer-Future 4,74 4,63 +2,4% +0,11 +34,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2021 12:07 ET (16:07 GMT)