MÄRKTE USA/Börsen starten leicht im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Dienstag nach der Vortageserholung mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Startglocke um 0,2 Prozent auf 38.308 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,4 Prozent höher, während der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent zulegt.

Zwar nimmt die Dynamik nun deutlich ab, gleichwohl sprechen Händler von einer weiter positiven Stimmung. Auf der Zinsseite herrscht derzeit relative Ruhe nach dem Anstieg der Marktzinsen in den vergangenen Wochen vor dem Hintergrund immer weiter nach hinten verschobener Zinssenkungserwartungen. Hier dürfte der von der US-Notenbank zur Inflationsmessung favorisierte PCE-Deflator erst am Freitag neue Impulse setzen. Relative Ruhe scheint zumindest vorerst auch im Nahen Osten zu herrschen, zumindest ist dort die Lage nach den gegenseitigen Angriffen Irans und Israels nicht weiter eskaliert.

Für Impulse könnten neben Unternehmenszahlen am Berichtstag Konjunkturdaten sorgen in Gestalt der Einkaufsmanagerdaten für April. Robuste Daten könnten den Zinshoffnungen einen weiteren Dämpfer verleihen, während umgekehrt schwächere Daten eher als Ausreißer nach unten abgetan werden könnten und mithin im Hinblick auf die Zinsen eher verpuffen dürften.

UPS und General Motors nach Zahlen fester - Spotify mit Kurssprung

Dabei gilt die Aufmerksamkeit auch Tesla, allerdings erst nach Handelsende, wenn der Elektroautopionier Geschäftszahlen präsentieren wird. Gerade angesichts diverser Preissenkungen von Tesla, aber auch von Konkurrenten, haben diese das Potenzial, zu überraschen. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund 40 Prozent an Wert verloren. Die Aktie gibt 0,2 Prozent nach.

UPS rücken 2,1 Prozent vor. Ein geringeres Paketaufkommen hat United Parcel Service (UPS) im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Allerdings fiel das Ergebnis höher aus als von Analysten erwartet. Pepsico geben 1,8 Prozent ab. Der Getränke- und Snack-Hersteller hat im ersten Geschäftsquartal 2024 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, seine Jahresprognose aber nur bestätigt.

General Motors steigen um 3,6 Prozent. Der Automobilkonzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach einem guten ersten Quartal angehoben. Mit plus 13,8 Prozent ziehen Spotify kräftig an. Der Musik-Streamingdienst hat im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Ein mauer Anstieg der Nutzerzahlen und insgesamt eher durchwachsene Geschäftszahlen verzeihen Anleger daher. GE Aerospace überraschte positiv im ersten Quartal, der Kurs steigt um 4,2 Prozent.

Dollar etwas leichter - Ölpreise sinken

Am Devisenmarkt gibt der Dollar etwas nach. Der Dollarindex verliert 0,1 Prozent - vor allem belastet vom Anstieg des Euro. Die Gemeinschaftswährung reagiert mit einem kleinen Sprung auf die neuen April-Einkaufsmanagerdaten aus einzelnen Ländern der Eurozone und die Daten für die Eurozone insgesamt. Unter dem Strich sind die Sammelindizes jeweils besser als gedacht ausgefallen, in Deutschland schaffte er wieder den Sprung über die 50er Marke, ab der Expansion angezeigt wird. Unter dem Strich dämpfen die Daten etwas die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung der EZB, was wiederum den Euro stützt.

Die Ölpreise geben mit den nachlassenden Sorgen mit Blick auf den Nahostkonflikt etwas nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,5 Prozent.

Auch am Anleihemarkt geben die Notierungen mit der zurückgekehrten Risikoneigung etwas nach, die Renditen steigen entsprechend an. Die Rendite 10-jähriger Papiere steigt um 2,9 Basispunkte auf 4,64 Prozent.

Der Goldpreis gibt nach den kräftigen Vortagesabgaben weiter nach. Der Preis des in Krisenzeiten als sicheren Hafen geltenden Edelmetalls sinkt um 0,6 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.308,13 +0,2% 68,15 +1,6%

S&P-500 5.031,17 +0,4% 20,57 +5,5%

Nasdaq-Comp. 15.531,76 +0,5% 80,46 +3,5%

Nasdaq-100 17.306,80 +0,6% 95,91 +2,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,98 +1,6 4,97 56,3

5 Jahre 4,68 +2,6 4,65 67,6

7 Jahre 4,67 +2,7 4,64 69,5

10 Jahre 4,64 +2,9 4,61 75,9

30 Jahre 4,75 +3,0 4,72 77,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0668 +0,1% 1,0640 1,0641 -3,4%

EUR/JPY 165,18 +0,2% 164,64 164,68 +6,2%

EUR/CHF 0,9725 +0,1% 0,9713 0,9706 +4,8%

EUR/GBP 0,8608 -0,2% 0,8626 0,8632 -0,8%

USD/JPY 154,84 +0,0% 154,75 154,76 +9,9%

GBP/USD 1,2393 +0,3% 1,2335 1,2328 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2655 +0,2% 7,2564 7,2516 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 66.243,17 -0,5% 66.596,86 65.831,38 +52,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,55 81,90 -0,4% -0,35 +12,4%

Brent/ICE 86,54 87,00 -0,5% -0,46 +12,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,65 29,08 -1,5% -0,43 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.314,36 2.327,25 -0,6% -12,89 +12,2%

Silber (Spot) 27,03 27,20 -0,6% -0,16 +13,7%

Platin (Spot) 906,97 922,00 -1,6% -15,03 -8,6%

Kupfer-Future 4,41 4,48 -1,5% -0,07 +12,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 09:56 ET (13:56 GMT)