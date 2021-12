MÄRKTE USA/Börsen verzeichnen weitere Gewinne

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich am letzten Handelstag vor Weihnachten erneut mit Aufschlägen. Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage geht damit weiter. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent höher bei 35.963 Punkten, der S&P-500 gewinnt 0,7 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,8 Prozent nach oben.

Nachdem am Vortag überraschend gute US-Konjunkturdaten den Markt angeschoben hatten, wird dies am Berichtstag durch weitere überzeugende Daten untermauert. Jedoch hat sich der Inflationsdruck im November weiter erhöht. So stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 5,7 (Oktober: 5,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Index ohne Energie und Nahrungsmittel erhöhte sich um 0,5 Prozent auf Monats- und 4,7 (4,1) Prozent auf Jahressicht. Der PCE-Deflator ist das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß.

Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten sich unverändert. Dagegen legten die Auftragseingänge langlebiger Güter im November um 2,5 Prozent zu, während Analysten hier lediglich eine Zunahme um 1,5 Prozent erwartet hatten. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich laut dem Michigan-Index im Dezember etwas aufgehellt und die US-Neubauverkäufe für November sind deutlicher als erwartet gestiegen.

Steigende Inflation bleibt weiter ein Thema

Damit bleibt das Thema Inflation weiter auf der Agenda. Starke Inflationsdaten Anfang Dezember haben die US-Notenbank dazu veranlasst, die Rückführung der pandemiebedingten Konjunktur-Maßnahmen zu beschleunigen. Die lebhafte Nachfrage nach Gütern, unterbrochene Lieferketten und ein Wiederanstieg des Reiseverkehrs haben die Inflation in die Höhe getrieben. Dazu kommen die Sorgen, dass die Omikron-Variante diese weiter anheizen könnte. "Es wird allgemein erwartet, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht, wenn nicht im ersten Quartal, dann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Es könnte allerdings sein, dass man bis zur zweiten Hälfte 2022 warten muss, bis die Zentralbanken sich entspannen", sagt Andrew Cole, Head of Multi-Asset bei Pictet Asset Management.

Daneben stehen die Entwicklungen um die Omikron-Variante im Fokus. So zeigen zwei Studien aus Großbritannien, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Die Fallzahl der Studie war allerdings klein.

Die Aktien von Impfstoff-Herstellern geben indessen nach. So büßen Biontech 2,0 Prozent ein und Moderna 1,9 Prozent. Für die Novavax-Aktie geht es um 5,3 Prozent nach unten, obwohl der Pharma-Hersteller mitgeteilt hatte, dass sein Zweidosis-Impfstoff gegen Covid-19 "starke Immunreaktionen" gegen Omikron und andere Varianten gezeigt habe.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat derweil das Corona-Medikament Molnupiravir des Pharmakonzerns Merck & CO (-0,3%) und seines Partners Ridgeback Biotherapeutics die Zulassung erteilt. Am Vortag hatte bereits das Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer die Zulassung in den USA erhalten. Die Behörde bezeichnete das Mittel als "wichtiges Instrument zur Reduzierung von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen". Die Pfizer-Aktie gibt 1,4 Prozent nach.

Crocs knicken mit Heydude-Übernahme ein

Crocs brechen um rund 13 Prozent ein. Der Schuhhersteller übernimmt die US-Freizeitschuhmarke Heydude für insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion soll in bar und mit Aktien finanziert werden.

Die Aktie der Citigroup steigt um 0,9 Prozent. Die US-Großbank setzt ihre Strategie zum Ausstieg aus dem asiatischen Verbraucherbankgeschäft fort und verkauft den Bereich Consumer Banking für umgerechnet 908 Millionen US-Dollar an die heimische Union Bank of the Philippines.

Dollar wenig verändert

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent und der Euro behauptet sich weiter über der Marke von 1,13 Dollar. Am Anleihemarkt geht es mit den nachlassenden Omikron-Sorgen für die Renditen etwas aufwärts. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewinnt 3,6 Basispunkte auf 1,49 Prozent.

Am Ölmarkt legen die Notierungen erneut zu, nachdem sie am Vortag auf den höchsten Stand seit vier Wochen geklettert waren. Es überwiege der Optimismus, dass sich die Auswirkungen der Omikron-Variante auf die globale Konjunkturerholung in Grenzen halten werden, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.962,87 +0,6% 208,98 +17,5%

S&P-500 4.730,22 +0,7% 33,66 +25,9%

Nasdaq-Comp. 15.650,48 +0,8% 128,59 +21,4%

Nasdaq-100 16.321,82 +0,9% 141,68 +26,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,68 1,7 0,67 56,6

5 Jahre 1,24 2,6 1,22 88,1

7 Jahre 1,41 3,0 1,38 76,4

10 Jahre 1,49 3,6 1,45 57,2

30 Jahre 1,90 5,1 1,85 25,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:42h Mi,17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1317 -0,1% 1,1330 1,1325 -7,3%

EUR/JPY 129,45 +0,2% 129,46 129,42 +2,7%

EUR/CHF 1,0403 -0,1% 1,0420 1,0427 -3,8%

EUR/GBP 0,8439 -0,5% 0,8479 0,8485 -5,5%

USD/JPY 114,41 +0,3% 114,26 114,26 +10,8%

GBP/USD 1,3408 +0,4% 1,3362 1,3348 -1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3755 -0,0% 6,3766 6,3783 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 48.842,34 -0,3% 48.170,57 48.847,87 +68,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,48 72,76 +1,0% 0,72 +55,3%

Brent/ICE 76,13 75,29 +1,1% 0,84 +49,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,04 1.803,60 +0,2% +3,44 -4,8%

Silber (Spot) 22,88 22,85 +0,1% +0,03 -13,3%

Platin (Spot) 972,55 974,00 -0,1% -1,45 -9,1%

Kupfer-Future 4,38 4,39 -0,2% -0,01 +24,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2021 12:10 ET (17:10 GMT)