MÄRKTE USA/Börsen wenig verändert - Konjunkturdaten im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street notiert zur Wochenmitte kaum verändert, tendiert aber etwas ins Minus. Im Vorfeld des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Zudem müssen sie noch eine ganze Reihe an Konjunkturdaten und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung vor den Feierlichkeiten verdauen.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) verliert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent tiefer auf 35.717 Punkte, der S&P-500 notiert kaum verändert. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,2 Prozent nach oben.

Zwei Hauptthemen haben in jüngster Zeit die Wall Street gebremst. Zum einen die Sorgen wegen der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie und die im Gefolge verhängten Einschränkungen, zum zweiten die hohe Inflation, die länger andauern könnte als viele erwartet haben. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen eine glanzvolle Berichtsaison hinter sich, doch dieses Thema ist weitgehend vom Tisch.

"Wir haben fantastische Gewinne erzielt, der Anleihemarkt verhält sich normal, die Inflation ist gestiegen, aber die Zinsen sind sehr niedrig", sagt Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion Advisor Solutions. Es falle ihm schwer, nicht optimistisch zu sein: "Solange die Zinsen niedrig sind und die Erträge wachsen, ist es sehr schwierig, nicht in Aktien zu investieren."

Flut an Konjunkturdaten

Bereits vorbörslich wurden das Bruttoinlandsprodukt mitgeteilt, das minimal schwächer ausfiel als erwartet. Die Wochen-Daten zum Arbeitsmarkt zeigten hingegen Stärke, während der Auftragseingang langlebiger Güter wiederum schwach hereinkam.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich dem Michigan-Index zufolge im November etwas weniger als erwartet eingetrübt, wobei die Inflationserwartungen stiegen. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator), das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß, stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 5,0 (September: 4,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Neubauverkäufe stiegen derweil weniger stark als erwartet.

Am Anleihemarkt geben die Renditen mit den anhaltenden Corona-Sorgen etwas nach, nachdem sie zunächst mit den vorgelegten Inflationsdaten zugelegt hatten.

Der Dollar rückt weiter vor. Getrieben wird die US-Devise von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik. Der DXY-Dollarindex legt um 0,4 Prozent zu.

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. Die führenden Erdölproduzenten Saudi-Arabien und Russland erwägen nach Angaben informierter Personen, ihre jüngsten Bemühungen zu unterbrechen, die Welt mit mehr Rohöl zu versorgen. Grund ist, dass die USA und andere Länder erklärt haben, sie würden in dem Bemühen, die Preise zu senken, einen Teil ihrer Ölvorräte freigeben. Die US-Rohöllagerbestände sind indessen überraschend gestiegen.

HP mit Kurssprung - Autodesk, Gap und Nordstrom knicken ein

Unter den Einzelwerten verteuern sich HP um 9,4 Prozent. Der Computerhersteller hat für das vierte Geschäftsquartal über einen starken Anstieg der PC-Verkäufe und der Umsätze berichtet.

Für die Papiere von Dell Technologies geht es um 4,8 Prozent aufwärts. Der Computerhersteller hat bei Umsatz und Nettogewinn die Erwartungen übertroffen.

Autodesk verlieren 16,6 Prozent, nachdem der Software-Hersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose nach unten genommen hat.

Deere steigern sich um 6,4 Prozent, der Landmaschinenhersteller hat Umsatz- und Ergebnisprognosen geschlagen.

Der Bekleidungseinzelhändler Gap berichtet über Lieferprobleme, da wegen Covid-19 Fabriken geschlossen und Häfen verstopft sind. Die Aktie sackt um 22 Prozent ab.

Nordstrom fallen sogar um gut 29 Prozent. Der Einzelhändler blieb im dritten Quartal unter den Erwartungen.

Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Ohio hat entschieden, dass die Apotheken großer Einzelhandelsketten für die Opioid-Krise in zwei Bezirken des Bundesstaats mitverantwortlich sind. Walmart (+0,3%), Walgreens (-1,8%) und CVS (-1,0%) hätten illegal gehandelt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.717,14 -0,3% -96,66 +16,7%

S&P-500 4.689,49 -0,0% -1,21 +24,9%

Nasdaq-Comp. 15.799,47 +0,2% 24,33 +22,6%

Nasdaq-100 16.316,53 +0,1% 9,82 +26,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,64 2,4 0,62 52,4

5 Jahre 1,34 0,5 1,34 98,3

7 Jahre 1,58 -0,2 1,58 93,0

10 Jahre 1,65 -2,1 1,67 72,9

30 Jahre 1,98 -4,0 2,02 33,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Di., 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1197 -0,5% 1,1246 1,1262 -8,3%

EUR/JPY 129,12 -0,3% 129,19 129,51 +2,4%

EUR/CHF 1,0474 -0,2% 1,0495 1,0503 -3,1%

EUR/GBP 0,8397 -0,1% 0,8408 0,8425 -6,0%

USD/JPY 115,33 +0,2% 114,88 115,00 +11,7%

GBP/USD 1,3333 -0,3% 1,3373 1,3367 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3948 +0,1% 6,3895 6,3940 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 56.634,26 -1,6% 56.527,26 56.948,51 +95,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,62 78,50 +0,2% 0,12 +65,6%

Brent/ICE 82,53 82,31 +0,3% 0,22 +62,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,11 1.789,27 -0,0% -0,16 -5,7%

Silber (Spot) 23,52 23,65 -0,6% -0,13 -10,9%

Platin (Spot) 982,80 973,85 +0,9% +8,95 -8,2%

Kupfer-Future 4,47 4,42 +1,0% +0,04 +26,8%

