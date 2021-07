MÄRKTE USA/Delta-Variante und Inflation dürften Aktien belasten

NEW YORK (Dow Jones)--Sorgen wegen des Delta-Coronavirus und wegen der hohen Inflation dürften am Montag Investoren aus riskanteren Anlagen heraustreiben. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes fallen ebenso wie Ölpreise und die Renditen der Staatsanleihen. Wegen der in einigen Ländern massiv steigenden Zahlen von Corona-Fällen streichen die Anleger ihre Wachstumserwartungen für die kommenden Monate zusammen. Selbst Länder mit einer hohen Impfquote wie Großbritannien sind betroffen. Zudem besteht weiter die Furcht, dass die Notenbanken wegen der hohen Teuerung ihre lockere Geldpolitik anpassen müssen. Es sei deutlich zu sehen, dass der Verbraucher nun bereits von den höheren Preisen betroffen sei, sagt Sebastien Galy von Nordea Asset Management.

Dollar und Anleihen gesucht

Der Dollar als sicherer Hafen ist gesucht, der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent.

Die Ölpreise sausen abwärts, nachdem die Opec+ am Wochenende eine Förderausweitung beschlossen hat. Auch die Sorge wegen des Coronavirus lastet auf den Preisen. WTI verliert nahezu 4 Prozent.

Der Goldpreis gibt ebenfalls kräftig nach, weil Teilnehmer befürchten, dass die Notenbanken wegen der hohen Teuerung ihre Geldpolitik straffen müssen. Der Preis ist unter die Marke bei 1.800 Dollar je Feinunze gefallen.

Die Zehnjahresrendite sackt mit steigenden Anleihenotierungen um 6,4 Basispunkte ab auf 1,23 Prozent.

SPX Flow springen mit Angebot nach oben

Ingersoll Rand geben 1,4 Prozent ab. Der Hersteller von Industriemaschinen hat ein Übernahmeangebot für den Komponentenhersteller SPX Flow abgegeben, der bislang abgelehnt hat, wie informierte Kreise sagen. Pro Aktie bietet Ingersoll 80 Dollar, der Schlusskurs von SPX Flow lag bei 62,09 Dollar. SPX haussieren um 25 Prozent auf 77,89 Dollar.

Die Aktien von Retail Properties of America springen um 3,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen fusioniert in einem reinen Aktien-Deal mit Kite Realty Group Trust.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 -2,0 0,23 9,7

5 Jahre 0,73 -5,0 0,78 37,1

7 Jahre 1,01 -4,8 1,06 36,4

10 Jahre 1,23 -6,4 1,29 31,1

30 Jahre 1,84 -7,6 1,92 19,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1767 -0,36% 1,1934 1,1905 -3,7%

EUR/JPY 128,97 -0,75% 132,30 131,84 +2,3%

EUR/CHF 1,0838 -0,18% 1,0961 1,0952 +0,3%

EUR/GBP 0,8587 +0,10% 0,8552 0,8549 -3,9%

USD/JPY 109,62 -0,37% 110,79 110,74 +6,1%

GBP/USD 1,3702 -0,46% 1,3931 1,3927 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4937 +0,25% 6,4849 6,4841 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 31.291,76 -1,70% 33.916,01 30.845,26 +7,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,04 71,81 -3,86% -2,77 +42,7%

Brent/ICE 71,08 73,59 -3,41% -2,51 +39,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.799,21 1.811,80 -0,70% -12,60 -5,2%

Silber (Spot) 25,21 25,67 -1,80% -0,46 -4,5%

Platin (Spot) 1.076,23 1.108,90 -2,95% -32,68 +0,6%

Kupfer-Future 4,24 4,33 -2,22% -0,10 +20,1%

===

