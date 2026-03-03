MÄRKTE USA/Dow & Co gehen auf vorsichtigen Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem die US-Börsen an den beiden ersten Handelstagen nach Ausbruch des Kriegs in Nahost nur moderate Einbußen erlitten hatten, gehen sie am Mittwoch zum Start auf einen zaghaften Erholungskurs. Sie schließen sich damit der bereits in Europa zu sehenden Gegenbewegung an, wobei es dort jüngst zu einem viel deutlicheren Rücksetzer gekommen war vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiepreise und damit verbundener Inflationssorgen.

Der Dow-Jones-Index liegt knapp behauptet bei 48.393 Punkten. Der breitere S&P-500 kommt minimal voran, für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,4 Prozent nach oben.

Die entscheidende Frage aus Sicht der Finanzmärkte ist weiter die nach der Dauer der militärischen Eskalation. Dies ist unter anderem im Hinblick auf das Ölangebot aus der Region wichtig, das durch die Straße von Hormus transportiert wird, die derzeit vom Iran blockiert wird.

Zur aktuell zu sehenden Entspannung trägt bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg zunächst die Hochs vom Vortag um 85 Dollar je Barrel nicht mehr erreichen und sogar leicht nachgeben. Brent-Öl kostet aktuell knapp 81 Dollar. US-Finanzmimister Bessent kündigte Maßnahmen zur Stabilisierung der Öllieferungen durch den Persischen Golf an. Unter anderem sagte er: "Wenn es angemessen ist und sollte es nötig sein, wird die US-Marine den Öltankern eine sichere Durchfahrt durch die Meerengen gewähren.

Der Dollar hat seine Aufwertung zunächst beendet, was ebenfalls Entspannung signalisiert. Der Euro kann sich leicht auf 1,1629 Dollar erholen. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben, die Zehnjahresrendite steigt um 2 Ticks auf 4,08 Prozent. Das Gold ist nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag als sicherer Hafen wieder gesucht. Die Feinunze verteuert sich um 1,6 Prozent auf 5.168 Dollar.

Konjunkturseitig ist der ADP-Arbeitsmarktbericht besser ausgefallen als erwartet. Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stieg im Februar deutlicher als erwartet, allerdings von einer nach unten revidierten Vormonatsbasis. Akzente setzen die Daten aber nicht. Nach Handelsbeginn könnte der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im Februar möglicherweise für Bewegung sorgen, wenngleich angesichts der geopolitischen Lage Wirtschaftsdaten derzeit etwas in den Hintergrund rücken dürften. Volkswirte erwarten den ISM-Index mit 53,5 Punkten, nach 53,8 im Vormonat.

Auf Unternehmensseite rechnet Gitlab, ein Anbieter von Software-Entwicklungstools, mit einem langsameren jährlichen Umsatzwachstum, was wieder Bedenken hinsichtlich der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz schürt. Die Aktie verliert 8,3 Prozent.

Das Cybersecurity-Unternehmen Crowdstrike wartet mit guten Quartalsergebnissen und einem Ausblick knapp über der Erwartung auf. Laut dem Unternehmen steigt das Kundeninteresse, weil KI-Anwendungen komplexere Cyber-Bedrohungen mit sich brächten. Crowdstrike geben um m1,5 Prozent nach. Box ziehen um 6,7 Prozent an. Das Cloud-Speicherunternehmen hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street für das vierte Quartal übertroffen, ebenso die Erwartungen an den Ausblick.

Moderna verteuern sich um 6,8 Prozent, nachdem der Impfstoffhersteller einen Patentstreit gegen Zahlung von 950 Millionen Dollar beigelegt und damit Rechtsstreitigkeiten über seinen Covid-19-Impfstoff beendet hat. Am Aktienmarkt war eine deutlich höhere Vergleichszahlung nicht ausgeschlossen worden.

Ross Stores kommen um 5,8 Prozent voran. Die Discount-Kette für Kleidung und Haushaltswaren kommt mit übertroffenen Gewinnerwartungen und einer soliden Prognose gut an.

Broadcom werden 0,2 Prozent höher gestellt. Der Chiphersteller legt nach Börsenschluss Quartalszahlen vor. Analysten erwarten, dass der Umsatz im Segment Halbleiterlösungen im Vergleich zum Vorjahr um 51 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar gestiegen ist. Die Kurse der Wettbewerber Nvidia und AMD steigen um je knapp 1 Prozent.

Coreweave verbessern sich um 3,5 Prozent. Das Cloud-Computing-Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Suchmaschinenexperten Perplexity AI vereinbart.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.392,81 -0,2 -108,46 48.501,27

S&P-500 6.817,94 +0,0 +1,31 6.816,63

NASDAQ Comp 22.589,29 +0,3 +72,59 22.516,69

NASDAQ 100 24.815,96 +0,4 +95,87 24.720,08

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,52 +0,02 3,54 3,50

5 Jahre 3,65 +0,02 3,67 3,62

10 Jahre 4,08 +0,02 4,10 4,04

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1625 +0,1 0,0012 1,1613 1,1593

EUR/JPY 182,93 -0,1 -0,1800 183,11 182,9200

EUR/CHF 0,908 +0,0 0,0003 0,9077 0,9072

EUR/GBP 0,8694 +0,0 0,0003 0,8691 0,8704

USD/JPY 157,34 -0,2 -0,3700 157,71 157,7700

GBP/USD 1,3367 +0,1 0,0013 1,3354 1,3315

USD/CNY 6,8969 -0,0 -0,0027 6,8996 6,8996

USD/CNH 6,9015 -0,2 -0,0148 6,9163 6,9232

AUS/USD 0,7042 +0,1 0,0009 0,7033 0,7018

Bitcoin/USD 71.847,70 +5,6 3.798,34 68.049,36 68.941,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,81 +0,3 0,25 74,56

Brent/ICE 81,62 +0,3 0,22 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.172,99 +1,7 86,52 5.086,47

Silber 84,40 +2,9 2,36 82,04

Platin 2.148,29 +3,2 65,69 2.082,60

