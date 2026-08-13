MÄRKTE USA/Dow & Co gut behauptet erwartet - Applied Materials schwach

14.08.26 15:04 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten einen gut behaupteten Start am Freitag an der Wall Street an. Impulse vom Umfeld sind rar. Die Ölpreise steigen ganz leicht, die Nachrichtenlage im Nahen Osten ist weiter ruhig, nachdem die Gespräche über die Straße von Hormus ins Stocken geraten sind. "Das Fehlen einer dauerhaften Einigung über Hormus und die anhaltenden Drohungen sowohl in Hormus als auch im Roten Meer dürften weiterhin einen beträchtlichen geopolitischen Aufschlag in die Ölpreise einpreisen", so die Ökonomen von MUFG.

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Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen auf dem am Vortag ermäßigten Niveau seitwärts. Am Devisenmarkt zieht der Euro zum Dollar an auf 1,1567. Laut Marktteilnehmern schwächelt der Dollar, weil zuletzt die Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank gesunken sind als Reaktion auf moderat ausgefallene Inflationsdaten. In die gleiche Kerbe schlagen die schwächer als gedacht ausgefallenen Einzelhandelsdaten des Tages. Der Markt preist mittlerweile eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr nicht mehr vollständig ein.

Die Einzelhandelsumsätze sanken im Juli entgegen der Erwartung und stiegen nicht etwa leicht. Um 16.00 Uhr steht noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan auf dem Programm. Besonders im Hinblick auf Konsumwerte wie Einzelhandelsaktien könnten die Daten für Bewegung sorgen. Papiere wie Walmart, Home Depot oder Lowe's zeigen sich in der Vorbörse wenig verändert.

Unternehmensergebnisse sorgen für größere Kursveränderungen. Für Applied Materials geht es um 6 Prozent nach unten. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung meldete zwar einen höheren und über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, konnte aber mit dem Nettogewinn die sehr hohen Erwartungenn nicht vollends zufriedenstellen. Dazu waren starke Zahlen bereits erwartet worden nach bereits überzeugenden Ergebnissen der direkten Konkurrenten KLA Corp. und Lam Research. Deren Kurse tendieren knapp behauptet.

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Innventure brechen um über 44 Prozent ein. Das Unternehmen zog die Prognose für seine Tochtergesellschaft Accelsius zurück und meldete für das zweite Quartal Ergebnisse unter den Erwartungen. Accelsius wurde 2022 gegründet, um Flüssigkeitskühlung für Computerchips in Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) bereitzustellen. Das Unternehmen will nun den Fokus auf den Aufbau von Branchenbeziehungen und die Erreichung von Meilensteinen für das Accelsius-Geschäft verlagern.

Reddit machen vorbörslich einen Satz um 11 Prozent mit der Nachricht, dass die Aktie der Social-Media-Plattform am Dienstag in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen wird. Platz machen muss das Papier von Avalonbay Communities wegen der bevorstehenden Übernahme von Avalonbay durch Equity Residential.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,12 -0,02 4,16 4,10

5 Jahre 4,30 -0,01 4,34 4,28

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10 Jahre 4,64 +0,00 4,66 4,63

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:22

EUR/USD 1,1569 +0,4 0,0042 1,1527 1,1525

EUR/JPY 183,79 -0,0 -0,0800 183,87 183,7500

EUR/CHF 0,9388 +0,1 0,0005 0,9383 0,9377

EUR/GBP 0,8543 -0,1 -0,0004 0,8547 0,8546

USD/JPY 158,85 -0,4 -0,6300 159,48 159,4300

GBP/USD 1,3538 +0,4 0,0053 1,3485 1,3482

USD/CNY 6,741 -0,0 -0,0018 6,7428 6,7428

USD/CNH 6,7427 -0,0 -0,0014 6,7441 6,7452

AUS/USD 0,7081 +0,4 0,0027 0,7054 0,7052

Bitcoin/USD 62.692,58 -1,1 -675,48 63.368,06 63.484,05

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,24 -0,0 -0,01 81,25

Brent/ICE 87,18 +0,1 0,11 87,07

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.372,80 +0,5 22,64 4.350,16

Silber 64,94 +0,7 0,48 64,46

Platin 1.731,80 +0,8 14,27 1.717,53

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

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August 14, 2026 09:05 ET (13:05 GMT)