DAX24.156 +1,5%Est505.859 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +5,1%Nas22.703 +0,8%Bitcoin61.667 +4,8%Euro1,1623 +0,1%Öl81,27 -0,8%Gold5.150 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- US-Börsen freundlich -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike im Fokus
Top News
Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200-Punkte-Marke Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200-Punkte-Marke
ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Dow & Co mit Erholungsversuch erwartet - Ölpreisanstieg gebremst

04.03.26 15:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
167,30 EUR 3,30 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Box
21,64 EUR 1,91 EUR 9,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
270,45 EUR -1,15 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
335,00 EUR 7,55 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Freeport-McMoRan Inc
57,56 EUR 1,65 EUR 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gitlab Inc Registered Shs -A-
20,30 EUR -1,20 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
45,87 EUR 2,50 EUR 5,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newmont Corporation
103,94 EUR 1,94 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,80 EUR 1,66 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
179,72 EUR 6,08 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem sich die US-Börsen bereits an den beiden ersten Handelstagen nach Ausbruch des Kriegs in Nahost sehr gut gehalten und nur moderate Einbußen erlitten haben, zeichnet sich für den Start am Mittwoch ein Erholungsversuch ab. Sie würden damit der Gegenbewegung in Europa folgen, wo es jüngst aber auch zu einem deutlicheren Rücksetzer gekommen war vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiepreise und damit verbundener Inflationssorgen.

Wer­bung

Die entscheidende Frage aus Sicht der Finanzmärkte ist weiter die nach der Dauer der militärischen Eskalation. Dies ist unter anderem im Hinblick auf das Ölangebot aus der Region wichtig, das durch die Straße von Hormus transportiert wird, die derzeit vom Iran blockiert wird.

Zur aktuell zu sehenden Entspannung trägt bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg zunächst die Hochs vom Vortag um 85 Dollar je Barrel nicht mehr erreichen. Brent-Öl kostet aktuell 81,30 Dollar. US-Finanzmimister Bessent kündigte Maßnahmen zur Stabilisierung der Öllieferungen durch den Persischen Golf an. Unter anderem sagte er: "Wenn es angemessen ist und sollte es nötig sein, wird die US-Marine den Öltankern eine sichere Durchfahrt durch die Meerengen gewähren.

Der Dollar hat seine Aufwertung zunächst beendet, was ebenfalls Entspannung signalisiert. Der Euro kann sich leicht auf 1,1639 Dollar erholen. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben, die Zehnjahresrendite steigt um 1 Tick auf 4,06 Prozent. Das Gold ist nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag als sicherer Hafen wieder gesucht. Die Feinunze verteuert sich um rund 2 Prozent auf 5.184 Dollar.

Wer­bung

Konjunkturseitig ist der ADP-Arbeitsmarktbericht besser ausgefallen als erwartet. Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stieg im Februar deutlicher als erwartet, allerdings von einer nach unten revidierten Vormonatsbasis. Akzente setzen die Daten zunächst nicht. Kurz nach Handelsbeginn könnte der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im Februar möglicherweise für Bewegung sorgen, wenngleich angesichts der geopolitischen Lage Wirtschaftsdaten derzeit etwas in den Hintergrund rücken dürften. Volkswirte erwarten den ISM-Index mit 53,5 Punkten, nach 53,8 im Vormonat.

Auf Unternehmensseite rechnet Gitlab, ein Anbieter von Software-Entwicklungstools, mit einem langsameren jährlichen Umsatzwachstum, was wieder Bedenken hinsichtlich der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz schürt. Die Aktie verliert vorbörslich fast 11 Prozent.

Das Cybersecurity-Unternehmen Crowdstrike wartet mit guten Quartalsergebnissen und einem Ausblick knapp über der Erwartung auf. Laut dem Unternehmen steigt das Kundeninteresse, weil KI-Anwendungen komplexere Cyber-Bedrohungen mit sich brächten. Crowdstrike geben ein halbes Prozent ab. Box ziehen um gut 5 Prozent an. Das Cloud-Speicherunternehmen hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street für das vierte Quartal übertroffen, ebenso die Erwartungen an den Ausblick.

Wer­bung

Moderna verteuern sich um 9,2 Prozent, nachdem der Impfstoffhersteller einen Patentstreit gegen Zahlung von 950 Millionen Dollar beigelegt und damit Rechtsstreitigkeiten über seinen Covid-19-Impfstoff beendet hat. Am Aktienmarkt war eine deutlich höhere Vergleichszahlung nicht ausgeschlossen worden.

Ross Stores machen einen Satz um 7,2 Prozent. Die Discount-Kette für Kleidung und Haushaltswaren kommt mit übertroffenen Gewinnerwartungen und einer soliden Prognose gut an.

Broadcom werden gut 1 Prozent höher gestellt. Der Chiphersteller legt nach Börsenschluss Quartalszahlen vor. Analysten erwarten, dass der Umsatz im Segment Halbleiterlösungen im Vergleich zum Vorjahr um 51 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar gestiegen ist. Auch Nvidia legen um etwa 1 Prozent zu, ebenso AMD.

Die Aktien der beiden Goldförderer Newmont und Freeport-McMoRan legen mit dem teureren Gold um bis zu 2,7 Prozent zu.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,51 +0,01 3,54 3,50

5 Jahre 3,64 +0,01 3,67 3,62

10 Jahre 4,06 +0,01 4,10 4,04

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1640 +0,2 0,0027 1,1613 1,1593

EUR/JPY 182,99 -0,1 -0,1200 183,11 182,9200

EUR/CHF 0,9079 +0,0 0,0002 0,9077 0,9072

EUR/GBP 0,8704 +0,2 0,0013 0,8691 0,8704

USD/JPY 157,2 -0,3 -0,5100 157,71 157,7700

GBP/USD 1,337 +0,1 0,0016 1,3354 1,3315

USD/CNY 6,8969 -0,0 -0,0027 6,8996 6,8996

USD/CNH 6,8949 -0,3 -0,0214 6,9163 6,9232

AUS/USD 0,7055 +0,3 0,0022 0,7033 0,7018

Bitcoin/USD 71.401,50 +4,9 3.352,14 68.049,36 68.941,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 73,60 -1,3 -0,96 74,56

Brent/ICE 81,09 -0,4 -0,31 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.188,59 +2,0 102,12 5.086,47

Silber 85,55 +4,3 3,51 82,04

Platin 2.176,11 +4,5 93,51 2.082,60

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 09:05 ET (14:05 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen