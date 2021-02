MÄRKTE USA/Dow & Co treten auf der Stelle - Gamestop stürzen weiter ab

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rekordjagd schnaufen die Anleger an der Wall Street am Dienstag erst einmal durch. Nach unten tut sich dennoch wenig bei den Indizes.

Der Dow-Jones-Index gibt zur Mittagszeit in New York minimal nach auf 31.385 Punkte, der S&P-500, der am Montag bereits das achte Schluss-Rekordhoch in diesem Jahr markierte, ebenfalls. Die Nasdaq-Indizes bewegen sich marginal nach oben, beim Nasdaq-Composite reichte das dennoch zu einem neuen Rekordhoch, erstmals über 14.000 Punkten. Anleihen zeigen sich leicht befestigt. Teilnehmer sehen hierin aber nur eine kleine Gegenbewegung; auf längere Sicht dürften die Renditen mit einer möglicherweise steigenden Inflation wieder zulegen, heißt es.

Die Stimmung wird weiter hoch gehalten von der Erwartung eines billionenschweres Hilfspakets der Regierung von Joe Biden, das unter anderem für jeden Steuerzahler einen Scheck über 1.400 Dollar vorsieht. Auch die laufende Impfkampagne und sinkende Covid-19-Infektionsraten werden als Kurstreiber genannt.

Hinzu kommt die bislang sehr gut verlaufende Quartalsberichtssaison. Von den rund 300 bereits vorgelegten Berichten aus dem S&P-500-Universum haben 81 Prozent die Ergebniserwartungen übertroffen.

Gewinnmitnahmen drücken Dupont - Gamestop rauschen witer nach unten

Das Spezialchemieunternehmen Dupont de Nemours hat im vierten Quartal im Zuge der steigenden Nachfrage nach Halbleitern und einer Erholung der Automobilmärkte das Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Der Kurs gibt dennoch um 3,2 Prozent nach. Beobachter erinnern daran, dass sich die Aktie seit dem Märztief bereits verdreifacht hat.

Take-Two Interactive Software fallen um 6,8 Prozent. Der Entwickler von Computerspielen hat im dritten Geschäftsquartal von einem guten Weihnachtsgeschäft profitiert. Teilnehmer sprechen auch hier von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie zuletzt Rekordhochs erreichte.

Weiter im fast freien Fall sind die jüngst noch von Privatanlegern im Widerstreit mit auf Kursverluste setzenden Hedgefonds massiv nach oben getriebenen Aktien von Gamestop und AMC Entertainment. Sie sacken um weitere 19 bzw. rund 12 Prozent ab. Die Gamestop-Aktie kostet noch knapp 49 Dollar nach einem Jahreshoch von 483, bei AMC sind es 5,47 Dollar, verglichen mit 20,36.

Die Aktie des Cannabis-Unternehmens Tilray macht einen Satz um 35 Prozent nach oben. Hier sorgt eine Vertriebsvereinbarung mit Grow Pharma für Kursfantasie. Grow Pharma soll medizinische Cannabisprodukte von Tilray in Großbritannien verkaufen.

Dollar schwächelt - Bitcoin weiter hoch

Am Devisenmarkt fällt der Dollar zurück, der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Er leidet unter der für länger locker erwarteten US-Geldpolitik, zuletzt bestärkt durch den schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Hinzu kommende steigende Inflationserwartungen mit dem riesigen staatlichen Stimuluspaket.

Weiter nicht zu bremsen ist der Bitcoin. Nach einem bereits massiven Anstieg am Vortag von rund 13 Prozent legte die Digitalwährung zwischenzeitlich um weitere knapp 20 Prozent auf im Hoch über 48.000 Dollar zu. Zuletzt betrug das Plus noch 5 Prozent. Auslöser für den jüngsten Kursschub war das milliardenschwere Bitcoin-Investment von Tesla. Der Elektroautobauer will in Zukunft die Währung als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren.

Am Ölmarkt ist nach der jüngsten Rally erst einmal die Luft raus. Die Teilnehmer warten auf Daten zu den Öllagerbeständen am Abend und am Mittwoch. Der Goldpreis legt noch etwas weiter zu, gestützt vom schwächelnden Dollar und der Perspektive einer anziehenden Teuerung.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.384,92 0,00 -0,84 2,54

S&P-500 3.915,36 -0,01 -0,23 4,24

Nasdaq-Comp. 14.030,16 0,30 42,51 8,86

Nasdaq-100 13.710,91 0,12 15,89 6,38

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,11 0,8 0,11 -0,4

5 Jahre 0,47 -0,8 0,48 10,7

7 Jahre 0,82 -0,9 0,83 16,8

10 Jahre 1,15 -1,8 1,17 23,1

30 Jahre 1,93 -2,3 1,95 28,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2105 +0,45% 1,2080 1,2036 -0,9%

EUR/JPY 126,61 -0,16% 126,59 126,67 +0,4%

EUR/CHF 1,0809 -0,21% 1,0824 1,0822 -0,0%

EUR/GBP 0,8774 +0,02% 0,8767 0,8769 -1,8%

USD/JPY 104,60 -0,60% 104,90 105,25 +1,3%

GBP/USD 1,3797 +0,42% 1,3782 1,3725 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,4230 -0,37% 6,4385 6,4428 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 46.647,25 +4,40% 46.735,50 43.570,50 +60,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,25 57,97 +0,5% 0,28 +19,8%

Brent/ICE 61,03 60,56 +0,8% 0,47 +18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.837,38 1.831,20 +0,3% +6,18 -3,2%

Silber (Spot) 27,34 27,28 +0,2% +0,06 +3,6%

Platin (Spot) 1.185,15 1.162,85 +1,9% +22,30 +10,7%

Kupfer-Future 3,72 3,67 +1,5% +0,05 +5,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 12:30 ET (17:30 GMT)