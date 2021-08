MÄRKTE USA/Dow & Co weiter in sanftem Aufwärtstrend

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert mit einem allerdings weiter positiven Grundton zeigen sich die US-Börsen am Mittwoch. Die zuletzt dominierende Tendenz stetiger aber kleiner Kursgewinne setzt sich fort. Einige Marktteilnehmer dürften sich vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Mehrheitlich wird aber noch nicht damit gerechnet, dass sich Powell konkreter zum Zeitpunkt äußern wird, wann das allgemein erwartete Zurückfahren der Wertpapierkäufe (Tapering) beginnen könnte.

Stattdessen könnte die Fed mitteilen, was sie als substanzielle Fortschritte in der Wirtschaft ansieht und welches Beschäftigungs- und Inflationsniveau sie anstrebt als Voraussetzung für das Tapering. Möglicherweise werde sie bis November warten mit der Tapering-Ankündigung, erwartet Bethany Payne, Portfoliomanagerin für globale Anleihen bei Janus Henderson Investors.

Einen Hinweis, wie es um die US-Konjunktur bestellt ist, lieferten die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Juli. Hier wurde zwar ein leichter Rückgang verzeichnet, er fiel aber geringer aus als von Ökonomen geschätzt.

Zur New Yorker Mittagszeit liegt der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent im Plus bei 35.494 Punkten. Die anderen großen Indizes legen einen Tick weniger zu, wobei dies gleichwohl teils schon wieder zu neuen Rekordhochs reichte.

Ölpreise steigen weiter - Dollar legt leicht zu

Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen beiden Tage zeigen sich die Ölpreise mit weiteren allerdings kleineren Gewinnen. Die neuesten US-Vorratsdaten haben für Öl wie auch Benzin einen neuerlichen Rückgang gezeigt bei einer gleichzeitig starken Nachfrage der Raffinerien.

Etwas fester zeigt sich der Dollar. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Sollte die US-Notenbank kein dollarstützendes Tapering-Signal senden, könne dies der weiter grassierenden Corona-Pandemie geschuldet sein. In diesem Fall wiederum dürfte der Dollar aber dann von seinem Ruf als sicherer Hafen profitieren, lautet eine Spekulation am Markt.

Am US-Anleihenmarkt steigen die Renditen weiter, was den Dollar ebenfalls stützt. Die Zehnjahresrendite liegt bei 1,32 Prozent, 3 Ticks höher als am Vortag.

Steigende Zinsen treiben Bankaktien - Nordstrom stramm auf Südkurs

Die steigenden Marktzinsen sind günstig für die Bankaktien und auch andere Aktien aus dem Finanzsektor, weil sie rentablere Geschäfte ermöglichen. Der S&P-500-Bankindex ist denn auch mit einem Plus von 2,4 Prozent bislang Tagessieger. Im Dow liegen American Express, JP Morgan und Goldman Sachs an der Spitze mit Gewinnen bis 3,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten geht es für die Nordstrom-Aktie um über 16 Prozent steil nach unten, obwohl der Kaufhausbetreiber im zweiten Quartal mehr verdient hat als erwartet und auch den Ausblick angehoben hat. Das Niveau von vor der Pandemie erreichte Nordstrom allerdings nicht. Die Analysten von Wedbush merken zur Kursreaktion an, dass Wettbewerber wie Dillard's (+0,4%) and Macy's (-0,2%) zuletzt mit ihren Zahlen die Messlatte hoch gelegt hätten und Nordstrom relativ offenbar weniger Rückenwind von der Pandemie erhalten habe.

Auch Urban Outfitters (-8,7%) hat Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und die Erwartungen von Analysten übertroffen. Hier könnten Anleger die guten Nachrichten auch zu Gewinnmitnahmen nutzen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie gut 50 Prozent im Plus.

Dick's Sporting Goods machen dagegen einen über 16-prozentigen Kurssprung auf ein neues Rekordhoch, nachdem der Sport-Einzelhändler besser als erwartete Quartalsergebnisse veröffentlicht hat. Zudem hob Dick's die Prognosen an und will die Aktionäre verstärkt mit Ausschüttungen bedienen.

Das Softwareunternehmen Intuit (-0,3%) profitiert ebenfalls nicht von gut ausgefallenen Quartalszahlen.

Gamestop und AMC verteidigen Vortagsgewinne

Nach dem Wiederaufleben einiger sogenannter Meme-Aktien am Dienstag mit Kursgewinnen bis 27 Prozent bei Gamestop oder rund 20 Prozent bei AMC Entertainment, hat sich die Kaufstimmung hier wieder etwas beruhigt. Gamestop sind knapp behauptet, AMC liegen 3 Prozent höher, Blackberry 1 Prozent und Naked Brands über 8 Prozent. Koss verlieren dagegen 4,4 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.494,58 +0,4% 128,32 +16,0%

S&P-500 4.499,12 +0,3% 12,89 +19,8%

Nasdaq-Comp. 15.030,48 +0,1% 10,68 +16,6%

Nasdaq-100 15.349,25 -0,1% -8,43 +19,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 0,8 0,23 11,7

5 Jahre 0,81 1,3 0,80 44,9

7 Jahre 1,11 2,8 1,08 46,1

10 Jahre 1,32 3,1 1,29 40,7

30 Jahre 1,95 3,1 1,92 30,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:44 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1761 +0,0% 1,1740 1,1757 -3,7%

EUR/JPY 129,40 +0,4% 128,78 128,98 +2,6%

EUR/CHF 1,0742 +0,1% 1,0729 1,0725 -0,6%

EUR/GBP 0,8566 +0,0% 0,8559 0,8564 -4,1%

USD/JPY 110,03 +0,3% 109,69 109,70 +6,5%

GBP/USD 1,3731 -0,0% 1,3717 1,3732 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,4709 +0,0% 6,4763 6,4684 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 48.672,51 +0,9% 48.449,51 48.514,51 +67,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,95 67,54 +0,6% 0,41 +41,5%

Brent/ICE 71,74 71,05 +1,0% 0,69 +40,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,35 1.802,85 -0,7% -12,50 -5,7%

Silber (Spot) 23,78 23,88 -0,4% -0,09 -9,9%

Platin (Spot) 999,95 1.015,90 -1,6% -15,95 -6,6%

Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,3% +0,01 +21,1%

