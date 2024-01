MÄRKTE USA/Dow-Jones-Index von Boeing belastet - Nasdaq +1,2%

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street tendiert zum Start in die neue Woche uneinheitlich. Während der Dow-Jones-Index gegen Mittag New Yorker Ortszeit um 0,3 Prozent auf 37.372 Punkte nachgibt, steigen S&P-500 und Nasdaq-Composite um 0,5 bzw. 1,2 Prozent. Die Verluste des Dow gehen auf das Konto von Boeing, die Aktie stürzt um 6,3 Prozent ab. Nach der Notlandung einer Boeing 737-9 MAX nach einer zerborstenen Rumpfplatte inklusive Fenster hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Überprüfungen angeordnet. Zuvor hatte bereits die US-Fluglinie Alaska Airlines angekündigt, ihre Flugzeuge der Baureihe vorerst am Boden zu lassen.

Der robuste Arbeitsmarktbericht vom Wochenschluss hat einmal mehr die starke Konjunktur in den USA untermauert, zugleich aber auch den Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer versetzt. Anleger schwanken daher zwischen Konjunkturhoffnungen mit einer weichen Landung und Sorgen über weniger deutliche Zinssenkungen. Am breiten Markt überwiegen die Konjunkturhoffnungen. Daneben hoffen die Anleger auf eine weiter sinkende Teuerung bei den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten.

Trotz der leichten Aufschläge am breiten Markt wird die Stimmung mit Blick auf China getrübt, in Hongkong gaben die Kurse deutlich bis fast auf die niedrigsten Stände seit November 2022 nach - auch die Festlandsbörsen zeigten sich schwach. Im Laufe der Woche anstehende Daten könnten einmal mehr die schwache Verfassung der chinesischen Volkswirtschaft manifestieren, heißt es. Die erhofften Konjunkturpakete ließen noch immer auf sich warten. Dazu hat Saudi-Arabien die Preise für Ölexporte nach Asien wegen der schwachen Nachfrage gesenkt.

Saudis drücken Ölpreise

Am Rentenmarkt zeigen sich die Renditen im Minus. Deutlich nachgebende Erdölpreise heizten die Debatte über sinkende Inflationsraten an, heißt es zu den sinkenden Marktzinsen. Der Dollarindex gibt in der Folge 0,3 Prozent ab.

Am Erdölmarkt verweist man auf die stark gesenkten Preise für saudisches Öl. "Die Senkung ist üppiger als gedacht ausgefallen", heißt es bei der ING. Der offizielle Verkaufspreis aller saudischen Sorten zur Lieferung im Februar sei nicht nur für Asien, sondern auch für die Regionen Europa und USA heruntergenommen worden. Laut DNB-Analyst Helge Andre Martinsen steigt zudem die Förderung außerhalb des Opec-Kartells.

Mit Gold gerät ein weiterer Rohstoff unter Druck. Im Handel verweist man auf die weiter zurückgehenden Zinssenkungs- und Inflationsspekulationen. Bleiben die Leitzinsen bei nachgebender Inflation länger auf höherem Niveau, ist das negativ für das zinslose Edelmetall.

Johnson & Johnson (J&J) übernimmt den Entwickler von Krebstherapien Ambrx Biopharma für 2 Milliarden US-Dollar in bar. Nach Angaben von Ambrx entspricht der Deal einem Aufschlag von 105 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie am 5. Januar. Ambrx schießen um 100 Prozent in die Höhe, Johnson & Johnson verlieren 0,6 Prozent.

Apples neues Mixed-Reality-Headset wird ab 2. Februar in den USA erhältlich sein. Das Vision Pro Headset des Technologie-Giganten wurde erstmals im Juni vorgestellt. Vorbestellungen werden ab dem 19. Januar möglich sein. Das Unternehmen kündigte an, dass das Vision Pro zum Preis von 3.499 US-Dollar in allen amerikanischen Apple-Geschäften und im US-Online-Apple-Store erhältlich sein wird. Der Kurs legt um 1,4 Prozent zu.

Lululemon Athletica verlieren trotz einer angehobenen Umsatz- und Gewinnprognose 0,6 Prozent. Analysten hatten hier auf mehr gehofft. Boot Barn Holdings legen um 7,5 Prozent zu. Der Einzelhändler erwartet, in seinem dritten Quartal mit dem Gewinn am oder über dem oberen Rand der Prognose zu liegen. Smart for Life hat die Prüfung für die geplante Übernahme eines E-Commerce-Unternehmens für Nahrungsergänzungsmittel in Nordamerika abgeschlossen. Für den Kurs geht es darauf um 7,2 Prozent abwärts.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.371,96 -0,3% -94,15 -0,8%

S&P-500 4.722,43 +0,5% 25,19 -1,0%

Nasdaq-Comp. 14.697,38 +1,2% 173,31 -2,1%

Nasdaq-100 16.503,99 +1,2% 198,01 -1,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,32 -8,3 4,40 -10,4

5 Jahre 3,93 -9,0 4,02 -7,4

7 Jahre 3,96 -8,1 4,04 -1,3

10 Jahre 3,97 -7,3 4,04 9,1

30 Jahre 4,15 -5,4 4,20 17,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0974 +0,3% 1,0945 1,0970 -0,6%

EUR/JPY 157,92 -0,2% 157,97 158,29 +1,5%

EUR/CHF 0,9291 -0,1% 0,9313 0,9302 +0,1%

EUR/GBP 0,8602 -0,1% 0,8610 0,8609 -0,8%

USD/JPY 143,89 -0,5% 144,36 144,29 +2,1%

GBP/USD 1,2757 +0,3% 1,2712 1,2742 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1609 -0,1% 7,1685 7,1541 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 44.893,26 +2,2% 44.044,94 43.508,62 +3,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,52 73,81 -4,5% -3,29 -2,0%

Brent/ICE 75,70 78,76 -3,9% -3,06 -1,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,4 34,28 -8,4% -2,88 +6,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.031,76 2.045,67 -0,7% -13,91 -1,5%

Silber (Spot) 23,16 23,20 -0,2% -0,04 -2,6%

Platin (Spot) 956,03 967,98 -1,2% -11,95 -3,6%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,3% +0,01 -1,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2024 12:09 ET (17:09 GMT)