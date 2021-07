MÄRKTE USA/Dow legt leicht zu - Nervosität vor Fed

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag tendiert die Wall Street uneinheitlich und wechselhaft. Teilnehmer beobachten eine erhöhte Nervosität vor dem Protokoll der Fed-Sitzung. Der S&P-500 erreicht ein Rekordhoch wie der Nasdaq-Composite, der indessen ins Minus abgedreht hat.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,3 Prozent auf 34.673 Punkte. Der S&P-500 klettert um 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Composite fallt dagegen um 0,2 Prozent.

Im Fokus steht vor allem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das gegen 20.00 Uhr MESZ veröffentlicht wird. Die Investoren erhoffen sich genauere Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Das Protokoll "dürfte vielleicht nicht so hawkish sein wie erwartet", ergänzt Dwek. "Sie haben uns gezeigt, dass sie nicht am Steuer schlafen und ein Auge auf die Inflation haben, aber sie erwarten immer noch, dass sie vorübergehend ist."

Ölpreise erneut schwach

Die Ölpreise stehen den dritten Tag in Folge unter Druck. Einen Abwärtsimpuls liefert die US-Regierung, die die hohen Benzinpreise ins Visier nimmt. Der Präsident wünsche sich für die Amerikaner Zugang zu bezahlbarem Benzin, hieß es aus dem Weißen Haus, das sich in Gesprächen mit der Opec befinde wegen eines Deals, der zusätzliche Förderung erlaubt.

Der Dollar legt kräftiger zu, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent und klettert auf ein Dreimonatshoch. Im Gegenzug rutscht der Euro unter die Marke von 1,18 Dollar und markiert den tiefsten Stand seit drei Monaten. Händler verweisen zur Begründung auf neue Daten des US-Arbeitsministeriums, wonach die Zahl der offenen Stellen im Mai auf 9,21 Millionen gestiegen ist, nach 9,19 Millionen im April. Die Zahl der offenen Stellen hat damit drei Monate in Folge einen Rekordwert erreicht. Zudem werde auf das jüngste Protokoll der US-Notenbank am Abend gewartet. Die Fed hatte bei ihrer letzten Sitzung im Juni die Erwartungen für Zinserhöhungen nach vorne verlegt. Der Euro notiert aktuell bei 1,1798 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,1895 Dollar noch am Vortag.

Die Anleiherenditen stehen erneut unter Druck, nachdem sie am Vortag den tiefsten Stand seit Februar erreicht hatten. Darin spiegelt sich die Erwartung, dass die US-Notenbank weiterhin einen lockeren Zinskurs fahren dürfte.

Der Goldpreis setzt seine Aufwärtstendenz fort. Hier stützt weiter die Hoffnung auf eine verstärkte Nachfrage. Eine von fünf Zentralbanken beabsichtigt laut einem Bericht des World Gold Council, ihre Goldreserven kommendes Jahr zu erhöhen. Auch die weiter fallenden Renditen am Anleihemarkt stützen das zinslose Edelmetall.

Didi Global bleiben unter Druck

Die Titel des chinesischen Fahrdienstleisters Didi Global bleiben unter Druck und geben um weitere 5,1 Prozent nach. Bereits an den vergangenen beiden Handelstagen war es um rund 25 Prozent nach unten gegangen. Am Wochenende hatte der chinesische Internet-Regulierer eine Anordnung zur Löschung der Didi-App aus chinesischen App-Stores erlassen.

Immersion-Titel gewinnen 3 Prozent. Der Spezialist für berührungsempfindliche Technologie hat für sein zweites Quartal eine annähernde Verdopplung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt und einen Gewinn von 5,1 bis 5,5 Millionen Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.672,92 +0,28% 95,55 +13,3%

S&P-500 4.352,09 +0,20% 8,55 +15,9%

Nasdaq-Comp. 14.634,30 -0,20% -29,34 +13,6%

Nasdaq-100 14.775,33 -0,07% -11,03 +14,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,4 0,22 10,3

5 Jahre 0,79 -0,7 0,79 42,8

7 Jahre 1,10 -2,1 1,12 45,2

10 Jahre 1,32 -2,5 1,35 40,7

30 Jahre 1,95 -2,6 1,98 30,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1802 -0,16% 1,1934 1,1905 -3,4%

EUR/JPY 130,61 -0,13% 132,30 131,84 +3,6%

EUR/CHF 1,0921 -0,10% 1,0961 1,0952 +1,0%

EUR/GBP 0,8563 -0,05% 0,8552 0,8549 -4,1%

USD/JPY 110,67 +0,03% 110,79 110,74 +7,1%

GBP/USD 1,3784 -0,11% 1,3931 1,3927 +0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,4722 -0,10% 6,4849 6,4841 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.595,01 +2,46% 33.916,01 30.845,26 +19,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,54 73,37 -2,49% -1,83 +47,9%

Brent/ICE 72,93 74,53 -2,15% -1,60 +42,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,83 1.796,98 +0,33% +5,86 -5,0%

Silber (Spot) 26,10 26,18 -0,28% -0,07 -1,1%

Platin (Spot) 1.089,05 1.095,45 -0,58% -6,40 +1,7%

Kupfer-Future 4,33 4,26 +1,57% +0,07 +22,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 11:59 ET (15:59 GMT)