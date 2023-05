MÄRKTE USA/Einkaufsmanagerindizes und Schuldenstreit im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in den Dienstagshandel zeichnen sich an den US-Börsen kleine Verluste ab. Der weiter nicht beigelegte Streit um die Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA dämpft bleibt das bestimmende Thema und sorgt für Zurückhaltung. Sollte es tatsächlich zu einem Zahlungsausfall kommen, dann könnten die USA u.a. die Zinsen auf ihre Anleihen nicht mehr zahlen, was die Marktzinsen steil in die Höhe treiben und "Schockwellen" durch die Weltwirtschaft jagen würde, so die Analysten von Hargreaves Lansdown. Die sich bislang abzeichnende milde Rezession würde sich in einen Sturm verwandeln und die "finanzielle Glaubwürdigkeit" der USA in ihren Grundfesten erschüttern.

Auf Konjunkturseite wird es ebenfalls spannend, berichtet werden die Mai-Einkaufsmanagerindizes für den verarbeitenden und den nicht-verarbeitenden Sektor, daneben die Neubauverkäufe im April.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn, nachdem die Bilanzsaison zum ersten Quartal so gut wie beendet ist. Als einer der Nachzügler hat die Baumarktkette Lowe's Zahlen vorgelegt, die überwiegen positiv überraschten. Allerdings verzeichnet der Home-Depot-Konkurrent eine sinkende Nachfrage und hat daher die Jahresziele gesenkt - ähnlich wie zuvor schon Home Depot. Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel um 1,1 Prozent nach.

Pacwest setzen den jüngsten guten Lauf fort und gewinnen weitere rund 16 Prozent, nachdem der Kurs am Montag um fast 20 Prozent zugelegt hatte. Die angeschlagene Regionalbank hat mitgeteilt, dass sie ein Immobilienportfolio im Wert von 2,6 Milliarden Dollar verkaufen wird.

Nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung verlieren Guardant Health 7 Prozent. Lifecore Biomedical verteuern sich um 21 Prozent. Das Unternehmen hat eine Finanzierungsvereinbarung mit seinem Kunden Alcon abgeschlossen. Der Movella-Aktie verhilft die Nachricht vom Kauf eines Aktienpakets durch den Finanzchef des Unternehmens zu einem Plus von 15 Prozent.

Zinsen steigen

Falkenhafte Aussagen eines Notenbankvertreters geben dem Dollar und den Anleihezinsen Auftrieb. James Bullard, Präsident der Federal Reserve of St. Louis, sprach sich am Montag für zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr aus. Damit hebt er sich von einigen Kollegen ab, die Sympathie zumindest für eine Zinserhöhungspause erkennen ließen. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent.

Der Goldpreis tendiert etwas leichter. Zum einen verteuert der festere Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, zum anderen verliert das zinslos gehaltene Gold durch die höheren Marktzinsen an Attraktivität.

Die Ölpreise ziehen deutlicher an. Auch am Ölmarkt sei der Streit um die Schuldenobergrenze das zentrale Thema, berichten Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite setzten die Akteure jedoch auf eine steigende Nachfrage, nachdem die Internationale Energieagentur vor einer Angebotsverknappung im zweiten Halbjahr gewarnt habe, heißt es.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,38 +4,3 4,34 -4,0

5 Jahre 3,81 +4,1 3,77 -19,4

7 Jahre 3,78 +3,4 3,74 -19,4

10 Jahre 3,74 +3,0 3,71 -13,7

30 Jahre 3,98 +1,7 3,97 1,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0780 -0,3% 1,0806 1,0798 +0,7%

EUR/JPY 149,26 -0,4% 149,80 149,68 +6,3%

EUR/CHF 0,9718 +0,1% 0,9716 0,9711 -1,8%

EUR/GBP 0,8701 +0,1% 0,8694 0,8696 -1,7%

USD/JPY 138,43 -0,1% 138,64 138,62 +5,6%

GBP/USD 1,2390 -0,4% 1,2428 1,2416 +2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0659 +0,3% 7,0646 7,0503 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 27.353,09 +1,7% 27.417,64 26.873,18 +64,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,03 72,05 +1,4% +0,98 -8,5%

Brent/ICE 76,82 75,87 +1,3% +0,95 -8,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,32 29,71 -1,3% -0,40 -63,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,93 1.969,80 -0,5% -8,88 +7,5%

Silber (Spot) 23,19 23,68 -2,1% -0,49 -3,3%

Platin (Spot) 1.060,33 1.072,00 -1,1% -11,68 -0,7%

Kupfer-Future 3,62 3,68 -1,6% -0,06 -5,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

