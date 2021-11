MÄRKTE USA/Erholt - Kräftiges Disney-Minus bremst Dow-Jones-Index

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Vortag gehen die US-Börsen am Donnerstag auf Erholungskurs. Am stärksten nach oben um bis zu 0,8 Prozent geht es mit den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Sie hatten am Mittwoch auch am stärksten nachgegeben, weil die Sorgen vor höheren Zinsen immer wieder besonders Technologie-und Wachstumsaktien treffen. Der S&P-500-Index gewinnt 0,3 Prozent. Der Dow-Jones-Index wird dagegen vom Kursabsturz der Diseny-Aktie gebremst und büßt 0,1 Prozent ein auf 36.020 Punkte.

Die erstmals seit 31 Jahren über der Marke von 6 Prozent liegende Inflation hatte den Markt zur Wochenmitte verschreckt. Zunächst scheint sie aber wieder mit etwas mehr Gelassenheit gesehen zu werden, zumal die US-Notenbank offiziell immer noch darauf setzt, dass sich die hohe Inflation wieder zurückbilden wird. Somit sind die Perspektiven steigender Zinsen weiter mit Unsicherheiten behaftet, vor allem auch, was den Zeitpunkt betrifft. Am US-Anleihemarkt findet kein Handel statt wegen des in den USA am Berichtstag begangenen Veteranen-Feiertags.

"Heute geht es immer noch um die Inflationsdaten und den Versuch, diese zu deuten", sagt Esty Dwek, Chief Investment Officer bei FlowBank. "Die Zahlen waren keine Überraschung, auch wenn sie höher ausgefallen sind als erwartet. Ich glaube nicht, dass es den Kurs der Fed ändert", so die Teilnehmerin. Derweil seien die Fundamentaldaten nach wie vor stark und die Gewinne seien im Berichtsquartal viel höher ausgefallen als erwartet - trotz der Delta-Variante und der Herausforderungen in der Lieferkette.

Disney schwer unter Druck - Beyond Meat brechen ein

Die Disney-Aktie ist mit einem Abschlag von 8,1 Prozent der mit Abstand größte Verlierer im Dow. Der Unterhaltungskonzern hat im vierten Quartal mit Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen verfehlt. Der wichtige Streamingdienst Disney+ gewann zwar 2,1 Millionen neue Abonnenten hinzu, dies war aber selbst nach der Warnung des Disney-CEO vom September wesentlich weniger als von Analysten erwartet wurde.

Beyond Meat knicken um 17,9 Prozent ein. Der Hersteller veganer Fleischalternativen hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal enttäuscht und auch mit dem Ausblick.

Die Tesla-Aktie setzt ihre Erholung fort und gewinnt 1,2 Prozent. Elon Musk hat in dieser Woche Tesla-Aktien im Wert von rund 5 Milliarden Dollar verkauft, wie aus Mitteilungen hervorgeht. Musk hatte dies am Wochenende bereits signalisiert, worauf der Kurs am Montag und Dienstag um 16 Prozent eingebrochen war.

Der Kurs des Eelktroautobauers Rivian legt nach dem fulminanten Börsendebüt am Vortag um weitere 10 Prozent auf 110,90 Dollar zu. Der Ausgabepreis hatte bei 78 Dollar gelegen. Die Marktkapitalisierung bewegt sich damit im Bereich um 100 Milliarden Dollar.

Dollar legt weiter zu

Nach der hohen US-Inflationsrate setzt der Dollar seinen Anstieg fort und erreicht ein 15-Monatshoch. Der Markt preise eine höhere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein, heißt es. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Der Euro notiert mit 1,1468 Dollar knapp über seinem Tagestief, das den tiefsten Stand seit Juli 2020 markierte.

Die Ölpreise erholen sich leicht von den kräftigen Vortagesabgaben. Die Opec hat ihre Prognose für die globale Ölnachfrage 2021 leicht nach unten genommen. Die hohen Ölpreise dürften für eine etwas gedämpftere Nachfrage in den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften sorgen, so die Begründung.

Die Inflationssorgen treiben den Goldpreis zwar weiter an, der anhaltend feste Dollar begrenzt allerdings das Aufwärtspotenzial. Nach den stärker als erwartet gestiegenen Inflationsdaten war das Edelmetall zunächst auf ein Fünfmonatshoch gestiegen, konnte dieses Niveau aber nicht verteidigen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.026,78 -0,1% -53,16 +17,7%

S&P-500 4.659,82 +0,3% 13,11 +24,1%

Nasdaq-Comp. 15.750,48 +0,8% 127,78 +22,2%

Nasdaq-100 16.093,75 +0,7% 108,18 +24,9%

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi., 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1468 -0,1% 1,1482 1,1528 -6,1%

EUR/JPY 130,60 -0,1% 130,81 131,31 +3,6%

EUR/CHF 1,0569 +0,3% 1,0545 1,0558 -2,2%

EUR/GBP 0,8559 -0,0% 0,8552 0,8543 -4,2%

USD/JPY 113,89 -0,0% 113,93 113,90 +10,3%

GBP/USD 1,3401 -0,1% 1,3426 1,3490 -1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3885 -0,2% 6,4034 6,3932 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 65.407,01 +0,4% 64.844,23 68.364,26 +125,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,94 81,34 +0,7% 0,60 +71,9%

Brent/ICE 83,23 82,64 +0,7% 0,59 +64,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,36 1.849,55 +0,7% +12,81 -1,9%

Silber (Spot) 25,10 24,63 +1,9% +0,47 -4,9%

Platin (Spot) 1.087,50 1.071,04 +1,5% +16,46 +1,6%

Kupfer-Future 4,42 4,32 +2,2% +0,10 +25,4%

