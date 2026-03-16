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MÄRKTE USA/Erholung dauert an - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

17.03.26 17:00 Uhr
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DOW JONES--Die Erholung an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. Der Dow-Jones-Index erhöht sich am Mittag (Ortszeit) um 0,3 Prozent auf 47.071 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent. Der neuerliche Anstieg der Ölpreise belastet bislang nicht, zumal diese von ihren Tageshochs etwas zurückkommen. Hier dürfte auch ein Gewöhnungseffekt im Spiel sein. Brent-Öl steigt aktuell um 2,5 Prozent auf 102,67 Dollar. Der Appell von US-Präsident Donald Trump an die Verbündeten, die Straße von Hormus mitzusichern, stieß auf wenig Resonanz. Zum anderen beginnt die US-Notenbank am Berichtstag ihre zweitägigen Beratungen, die am Mittwoch mit der Verkündung der Zinsentscheidung enden. Bis dahin dürften Anleger eher vorsichtig agieren.

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Eine Zinsänderung wird allgemein nicht erwartet. Zuletzt wurden aber Zinssenkungshoffnungen immer mehr ausgepreist angesichts der Gefahr einer wieder anziehenden Inflation vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise. Laut LSEG-Daten wird derzeit nur noch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist, und diese erst zum Jahresende. Vor dem Krieg hatten die Märkte für 2026 noch mit zwei Senkungen gerechnet.

Die US-Notenbank gerät damit in ein Dilemma, denn auf schwache Konjunkturdaten müsste sie eigentlich mit einer lockeren Geldpolitik reagieren. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte vor allem auf dem Ausblick liegen und auf Aussagen der Notenbanker dazu, wie stark sie die Gefahr eines Inflationsanstiegs bewerten.

Die Renditen am Anleihemarkt geben erneut nach. Am Vortag hatten sie die jüngste Aufwärtstendenz unterbrochen und waren deutlicher gesunken. Die Zehnjahresrendite fällt um 2,0 Basispunkte auf 4,20 Prozent.

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Der Dollar setzt seine Abwärtsbewegung nach den jüngsten kräftigen Gewinnen fort. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,1 Prozent.

Der Goldpreis zeigt sich knapp behauptet und rutscht leicht unter die Marke von 5.000 Dollar je Feinunze. Der Preis für das Edelmetall fällt um 0,2 Prozent auf 4.994 Dollar. Solange der Ölpreis hoch bleibt, werden die Zentralbanken zögern, die Zinsen zu senken, und, wie wir alle wissen, sind höhere Zinsen typischerweise ein Gegenwind für zinslose Anlagen wie Gold", meint Aaron Hill von FP Markets.

Aktienseitig geht es für Uber um 5,1 Prozent nach oben. Uber und Nvidia haben mitgeteilt, ihre Partnerschaft im Bereich selbstfahrende Fahrzeuge auszubauen. Nvidia verlieren nach anfänglichen Gewinnen 0,5 Prozent. Die Aktie war am Vortag nach Präsentation neuer Produkte und Bekanntgabe neuer Partnerschaften - unter anderem mit den Autoherstellern Hyundai Motor, Kia, Nissan Motor, Isuzu Motors und Geely Automotive - bereits gestiegen.

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Occidental Petroleum verbessern sich mit den hohen Ölpreisen um 1,1 Prozent, obwohl ein Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das gemeinsam mit der Abu Dhabi National Oil Co. entwickelt wurde, von einem Drohnenangriff getroffen wurde.

Delta Air Lines steigen um 4,2 Prozent. Die Fluggesellschaft bekräftigte ihre Gewinnprognose für das erste Quartal von 50 bis 90 US-Cent und hob ihre Umsatzprognose an. Sie erwartet, dass die Kennzahl um einen hohen einstelligen Prozentsatz steigen wird, verglichen mit einem zuvor erwarteten Anstieg von 5 bis 7 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.070,52 +0,3 +124,11 46.946,41

S&P-500 6.722,26 +0,3 +22,88 6.699,38

NASDAQ Comp 22.455,01 +0,4 +80,83 22.374,18

NASDAQ 100 24.769,63 +0,5 +114,29 24.655,34

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,67 -0,01 3,70 3,66

5 Jahre 3,78 -0,02 3,83 3,77

10 Jahre 4,20 -0,02 4,25 4,19

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04

EUR/USD 1,1522 +0,2 0,0019 1,1503 1,1491

EUR/JPY 183,31 +0,2 0,3600 182,95 182,9800

EUR/CHF 0,9052 -0,1 -0,0008 0,9060 0,9061

EUR/GBP 0,8636 +0,0 0,0001 0,8635 0,8632

USD/JPY 159,08 +0,0 0,0200 159,06 159,2300

GBP/USD 1,3339 +0,2 0,0023 1,3316 1,3307

USD/CNY 6,8863 -0,1 -0,0092 6,8955 6,8955

USD/CNH 6,8858 -0,0 -0,0011 6,8869 6,8926

AUS/USD 0,7094 +0,4 0,0025 0,7069 0,7055

Bitcoin/USD 73.957,45 -0,4 -278,41 74.235,86 73.309,72

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,74 +2,4 2,24 93,5

Brent/ICE 102,67 +2,5 2,46 100,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.994,24 -0,2 -11,01 5.005,25

Silber 79,18 -2,0 -1,58 80,77

Platin 2.129,98 +0,7 15,77 2.114,21

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 12:01 ET (16:01 GMT)

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