MÄRKTE USA/Erholung dürfte sich gedämpft fortsetzen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach zwei Tagen in Folge mit Gewinnen werden auch am Donnerstag an der Wall Street positive Vorzeichen erwartet. Die Erholung der vergangenen Tage war dem kräftigen Rückschlag am Montag gefolgt, der wiederum von der Sorge wegen der Corona-Pandemie hervorgerufen wurde. Gegenwärtig rückt aber dieses Thema wegen der bislang sehr gut verlaufenden Berichtssaison in den Hintergrund. Indes halten sich am Donnerstag die Aufschläge bei den Terminkontrakten auf die Aktienindizes in Grenzen. Dies mag auch an wöchentlichen Arbeitsmarkdaten liegen, die deutlich schlechter ausfielen als erwartet. Kurz nach Börsenstart folgen dann die Hausverkäufe und die Frühindikatoren.

"Die Ergebnissaison zeigt sich weiter stark und die Ziele (der Unternehmen) belegen, dass die Delta-Variante die Erholung nicht beeinträchtigt, zumindest bislang", sagt Esty Dwek von Natixis Investment Managers. "Das gibt dem Markt Vertrauen, dass sich die Erholung fortsetzt."

Dow und AT&T überzeugen

Eine Reihe von Unternehmen hat bereits vorbörslich die Bücher geöffnet. Der Chemiekonzern Dow (+1,9%) hat bei Ergebnis und Umsatz die Erwartungen übertroffen. Die Telekomgesellschaft AT&T (+1,6%) hat mehr Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet und die Prognosen angehoben. Southwest Airlines hat auf bereinigter Basis einen höher als befürchtet ausgefallenen Verlust geschrieben, was die Aktie um 2,4 Prozent drückt. Dagegen fiel der bereinigte Verlust bei American Airlines niedriger aus als prognostiziert, die Aktie gibt dennoch 1,4 Prozent nach. Das Portfolio der Investmentgesellschaft Blackstone (+1,1%) ist massiv gewachsen.

Unter den Berichtsunternehmen vom späten Mittwoch war auch Texas Instruments. Der Chiphersteller hat dank der hohen Nachfrage zwar mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Anleger auf ein starkes drittes Quartal eingestimmt, wollte aber keine Prognose für das vierte Quartal geben. Die Aktie verliert vorbörslich 4,6 Prozent.

Netgear brechen um gut 15 Prozent ein. Umsatz und Ergebnis des Netzwerkausrüsters hatten die Erwartungen verfehlt. Kinder Morgan verlieren 0,9 Prozent, nachdem der Pipeline-Betreiber im zweiten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht war. Besser als erwartet schnitt hingegen die Eisenbahngesellschaft CSX ab, deren Aktie 4 Prozent zulegt.

Euro gibt mit EZB minimal ab

Der Dollar baut seine jüngsten Gewinne gegen den Euro etwas aus. Die Gemeinschaftswährung gibt nach EZB-Aussagen moderat ab, die als leicht taubenhaft interpretiert werden. Der Goldpreis pendelt weiter um die 1.800-Dollar-Marke, aktuell liegt er leicht darüber. US-Staatsanleihen legen etwas zu, die Zehnjahresrendite fällt um knapp 2 Basispunkte. Im Zug des wieder freundlicheren Konjunkturszenarios ist Erdöl gefragt, die Preise rücken weiter vor, wenn auch in bedächtigerem Tempo als am Vortag.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 0,0 0,21 8,9

5 Jahre 0,72 -1,8 0,74 35,9

7 Jahre 1,02 -1,6 1,04 37,4

10 Jahre 1,27 -1,8 1,29 35,5

30 Jahre 1,92 -1,8 1,94 27,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do,8:20 Mi, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,1785 -0,1% 1,1793 1,1792 -3,5%

EUR/JPY 129,80 -0,2% 129,93 130,13 +2,9%

EUR/CHF 1,0828 +0,0% 1,0822 1,0832 +0,2%

EUR/GBP 0,8561 -0,5% 0,8592 0,8621 -4,1%

USD/JPY 110,11 -0,2% 110,18 110,35 +6,6%

GBP/USD 1,3771 +0,4% 1,3730 1,3679 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,4701 +0,1% 6,4686 6,4673 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 31.880,51 +0,2% 32.046,76 31.859,26 +9,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,64 70,30 +0,5% 0,34 +46,6%

Brent/ICE 72,69 72,23 +0,6% 0,46 +42,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.800,90 1.803,55 -0,1% -2,66 -5,1%

Silber (Spot) 25,12 25,28 -0,6% -0,16 -4,8%

Platin (Spot) 1.083,15 1.083,43 -0,0% -0,28 +1,2%

Kupfer-Future 4,33 4,28 +1,2% +0,05 +22,7%

===

