MÄRKTE USA/Erholung - Hoffnungsschimmer im Handelsstreit

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der massiven Abwärtswende am Vortag startet die Wall Street mit moderaten Gewinnen in den Dienstag. Hoffnung auf Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit stützt etwas, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Interview einen "großen Deal" mit China angekündigt hat.

Der Dow-Jones-Index erholt sich in einem anfangs sprunghaften Handel um 0,7 Prozent auf 24.621 Punkte, der S&P-500 legt ähnlich stark zu, ebenso die Nasdaq-Indizes.

Händler sprechen von einer fragilen Erholung angesichts der weiter kursierenden diversen Stimmungsverderber. Sorgen um die künftigen Unternehmensgewinne und ein mögliches Abwürgen der Weltkonjunktur durch Handelskonflikte und die US-Zinserhöhungspolitik bleiben präsent. Am Vortag gab es zudem Berichte, wonach die USA Anfang Dezember weitere Strafzölle auf dann praktisch sämtliche chinesischen Waren planen, falls es zuvor in einem persönlichen Kontakt zwischen den beiden Präsidenten beim G20-Gipfel in Argentinien zu keinen Fortschritten kommen sollte.

Vor allem Technologiewerte standen zuletzt oft auf der Abschussliste der Anleger, nachdem vor allem dieser Sektor den Aufschwung an der Wall Street lange mitgetragen hatte. Von den drei Hauptindizes war zuletzt der technologielastige Nasdaq-Composite als erster in den sogenannten Korrekturmodus zurückgefallen, indem er 10 Prozent unter seinem jüngsten Hoch notierte. Aktuell erholt sich aber der Technologiesektor am stärksten, der Halbleiter-Subindex des S&P-500 legt um über 3 Prozent zu.

Ein positiver Impuls für die Branche könnte auch davon kommen, dass die US-Regierung die Bemühungen zum Schutz der nationalen Sicherheitsinteressen verschärft und heimischen Firmen den Handel mit dem chinesischen Halbleiter-Startup Fujian Jinhua Integrated Circuit untersagt hat. US-Unternehmen dürfen den Chinesen keine Software und Technologieprodukte verkaufen. Der Chip-Hersteller Micron hatte vor einiger Zeit Jinhua Diebstahl geistigen Eigentums vorgeworfen. Micron liegen 2 Prozent fester.

Under Armour haussieren nach Zahlen

Unter den Unternehmen, die am Dienstag bereits Zahlen vorgelegt haben, geben Pfizer 1,7 Prozent nach. Der Pharmakonzern ist trotz eines höheren Quartalsgewinns für das Gesamtjahr vorsichtiger geworden. Coca-Cola hat den Gewinn kräftig gesteigert, doch der Umsatz fiel zurück. Die Aktie verliert 0,4 Prozent. General Electric fallen nach Zahlen um 2,1 Prozent.

Under Armour springen um 24 Prozent an, nachdem der Sportartikelhersteller dank einer regen Auslandsnachfrage mehr verdient hat als erwartet. Auch der Konzernumsatz toppte die Schätzungen der Beobachter.

Am Montagabend hatte Mondelez Zahlen ausgewiesen und die Gewinnerwartungen übertroffen. Die Aktie legt um 3,1 Prozent zu. Auch KLA-Tencor hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres die Erwartungen des Marktes geschlagen. Die Aktie reagiert mit einem Plus von 4,5 Prozent. Dagegen sacken Rambus nach enttäuschenden Zahlen um 4 Prozent ab.

Chesapeake Energy sinken um 8,5 Prozent. Der Energiekonzern übernimmt Wildhorse Resource Development und bezahlt dafür 4 Milliarden Dollar in bar und Aktien. Gute Quartalszahlen geraten darüber etwas in den Hintergrund. Wildhorse steigen um 0,2 Prozent.

Eurozonen-BIP drückt Euro

Der Euro tendiert wenig verändert zum Vortag, nachdem er vorübergehend etwas von einem enttäuschenden BIP in der Eurozone belastet worden war. Mit hohen deutschen Verbraucherpeisen, die Fantasie über eine straffere EZB-Zinspolitik schüren, erholte sich der Euro aber wieder und steht mit 1,1380 Dollar in etwa auf dem Stand vom späten Montag.

Die sicheren Häfen werden mit der wieder etwas risikofreudigeren Stimmung verschmäht. So fällt der Goldpreis um 0,4 Prozent auf 1.225 Dollar je Feinunze. Fallende Notierungen bei den US-Treasurys treiben die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 3,11 Prozent.

Der Ölpreis gibt erneut kräftig nach und sinkt auf ein Zehnwochentief. Die üblichen Belastungsfaktoren wie die Handelskonflikte und das steigende Angebot drücken die Preise weiter nach unten. Aber auch die allgemeine Marktvolatilität verderben den Appetit auf das schwarze Gold. Die Sanktionen gegen den Iran vermögen den Preis dagegen nicht zu stützen. Nun haben auch Hedgefonds ihre Wetten auf einen steigenden Ölpreis aufgegeben, denn aktuelle Daten belegen, dass sich diese auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr befinden. Der Preis für ein Fass Leichtöl der US-Sorte WTI verliert 2 Prozent auf 65,71 Dollar, während Brent 2,5 Prozent nachgibt auf 75,37 Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 24.646,07 0,83 203,15 -0,30

S&P-500 2.666,48 0,96 25,23 -0,27

Nasdaq-Comp. 7.112,05 0,88 61,76 3,02

Nasdaq-100 6.763,03 0,73 49,13 5,73

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,83 1,6 2,82 163,2

5 Jahre 2,93 1,4 2,92 101,0

7 Jahre 3,03 1,9 3,01 78,0

10 Jahre 3,11 1,9 3,09 66,1

30 Jahre 3,36 2,3 3,33 28,8

DEVISEN zuletzt +/- % Di 0820 Uhr Mo 1710 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1374 +0,01% 1,1377 1,1391 -5,3%

EUR/JPY 128,40 +0,49% 128,27 128,13 -5,1%

EUR/CHF 1,1406 +0,10% 1,1394 1,1399 -2,6%

EUR/GBP 0,8910 +0,28% 0,8890 0,8898 +0,2%

USD/JPY 112,86 +0,47% 112,69 112,45 +0,2%

GBP/USD 1,2767 -0,26% 1,2802 1,2804 -5,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.333,93 +0,2% 6.347,70 6.351,23 -53,6%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 J. -0,64 -0,63 -0,02

Deutschland 10 J. 0,37 0,38 -0,06

USA 2 Jahre 2,83 2,82 0,94

USA 10 Jahre 3,11 3,09 0,69

Japan 2 Jahre -0,12 -0,13 0,01

Japan 10 Jahre 0,12 0,10 0,07

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,74 67,04 -1,9% -1,30 +13,2%

Brent/ICE 75,53 77,34 -2,3% -1,81 +19,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.224,80 1.229,86 -0,4% -5,06 -6,0%

Silber (Spot) 14,48 14,48 +0,0% +0,01 -14,5%

Platin (Spot) 836,95 833,50 +0,4% +3,45 -10,0%

Kupfer-Future 2,68 2,74 -2,1% -0,06 -20,0%

===

