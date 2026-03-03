DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +4,6%Nas22.835 +1,4%Bitcoin63.103 +7,3%Euro1,1627 +0,1%Öl81,68 -0,3%Gold5.124 +0,7%
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- Bayer mit Milliardenverlust -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike, Bitcoin im Fokus
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MÄRKTE USA/Erholung nimmt im Handelsverlauf Fahrt auf

04.03.26 18:33 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem die US-Börsen an den beiden ersten Handelstagen nach Ausbruch des Kriegs in Nahost nur moderate Einbußen erlitten hatten, sind sie am Mittwoch auf Erholungskurs. Dabei verfestigt sich die anfänglich noch zaghafte Bewegung im Handelsverlauf.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index liegt zur Mittagszeit in New York 0,7 Prozent höher bei 48.836 Punkten. Der breitere S&P-500 kommt um 0,8 Prozent voran, für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,6 Prozent noch deutlicher nach oben.

Die entscheidende Frage aus Sicht der Finanzmärkte ist weiter die nach der Dauer der militärischen Eskalation. Dies ist unter anderem im Hinblick auf das Ölangebot aus der Region wichtig, das durch die Straße von Hormus transportiert wird, die derzeit vom Iran blockiert wird.

Zur Entspannung trägt bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg die Hochs vom Vortag um 85 Dollar je Barrel nicht mehr sehen. Brent-Öl kostet aktuell gut 81 Dollar. Die USA kündigten mittlerweile Maßnahmen zur Stabilisierung der Öllieferungen durch den Persischen Golf an, einerseits stellen sie Militäreskorten in Aussicht, daneben wollen sie Transportversicherungen abdecken. Dazu sorgen aber auch Berichte für Zuversicht, dass der Iran auf Geheimdienstebene Offenheit für Gespräche über eine Beendigung des Krieges signalisiert haben soll.

Wer­bung

Der Dollar hat seine Aufwertung zunächst beendet, was ebenfalls Entspannung signalisiert. Der Euro kann sich leicht auf 1,1636 Dollar erholen. Am Anleihemarkt passiert wenig. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Tick auf 4,07 Prozent. Das Gold ist nach dem kräftigen Rücksetzer wieder etwas gesucht. Die Feinunze verteuert sich um 1,1 Prozent auf 5.143 Dollar.

Konjunkturseitig ist der ADP-Arbeitsmarktbericht besser ausgefallen als erwartet. Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stieg im Februar deutlicher als erwartet, allerdings von einer nach unten revidierten Vormonatsbasis. Deutlich besser als gedacht ist der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor im Februar ausgefallen, was Konjunturzuversicht schürt, wenngleich angesichts der geopolitischen Lage Wirtschaftsdaten aktuell etwas in den Hintergrund rücken.

Bei den Einzelwerten rangieren Chipaktien weit vorne. Broadcom werden 2,1 Prozent höher gehandelt. Der Chiphersteller legt nach Börsenschluss Quartalszahlen vor. Analysten erwarten, dass der Umsatz im Segment Halbleiterlösungen im Vergleich zum Vorjahr um 51 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar gestiegen ist. Die Kurse der Wettbewerber Nvidia und AMD steigen um 1,4 bzw. 4,7 Prozent. Intel machen sogar einen Satz um über 6 Prozent.

Wer­bung

Gitlab, ein Anbieter von Software-Entwicklungstools, rechnet mit einem langsameren jährlichen Umsatzwachstum, was wieder Bedenken hinsichtlich der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz schürt. Die Aktie verliert knapp 8 Prozent.

Das Cybersecurity-Unternehmen Crowdstrike wartet mit guten Quartalsergebnissen und einem Ausblick knapp über der Erwartung auf. Laut dem Unternehmen steigt das Kundeninteresse, weil KI-Anwendungen komplexere Cyber-Bedrohungen mit sich brächten. Crowdstrike verteuern sich um 1,8 Prozent nach. Box ziehen um 7,9 Prozent an. Das Cloud-Speicherunternehmen hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street für das vierte Quartal übertroffen, ebenso die Erwartungen an den Ausblick.

Moderna verteuern sich um 10,8 Prozent, nachdem der Impfstoffhersteller einen Patentstreit gegen Zahlung von 950 Millionen Dollar beigelegt und damit Rechtsstreitigkeiten über seinen Covid-19-Impfstoff beendet hat. Am Aktienmarkt war eine deutlich höhere Vergleichszahlung nicht ausgeschlossen worden.

Ross Stores kommen um 7,2 Prozent voran. Die Discount-Kette für Kleidung und Haushaltswaren kommt mit übertroffenen Gewinnerwartungen und einer soliden Prognose gut an.

Coreweave verbessern sich um 8,6 Prozent. Das Cloud-Computing-Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Suchmaschinenexperten Perplexity AI vereinbart.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.836,15 +0,7 +334,88 48.501,27

S&P-500 6.874,20 +0,8 +57,57 6.816,63

NASDAQ Comp 22.835,18 +1,4 +318,49 22.516,69

NASDAQ 100 25.115,80 +1,6 +395,71 24.720,08

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,52 +0,02 3,54 3,50

5 Jahre 3,65 +0,02 3,67 3,62

10 Jahre 4,07 +0,01 4,10 4,04

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1634 +0,2 0,0021 1,1613 1,1593

EUR/JPY 182,65 -0,3 -0,4600 183,11 182,9200

EUR/CHF 0,9071 -0,1 -0,0006 0,9077 0,9072

EUR/GBP 0,8709 +0,2 0,0018 0,8691 0,8704

USD/JPY 156,97 -0,5 -0,7400 157,71 157,7700

GBP/USD 1,3353 -0,0 -0,0001 1,3354 1,3315

USD/CNY 6,8969 -0,0 -0,0027 6,8996 6,8996

USD/CNH 6,8918 -0,4 -0,0245 6,9163 6,9232

AUS/USD 0,707 +0,5 0,0037 0,7033 0,7018

Bitcoin/USD 73.617,31 +8,2 5.567,95 68.049,36 68.941,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,56 0,0 0,00 74,56

Brent/ICE 81,1 -0,4 -0,30 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.147,61 +1,2 61,14 5.086,47

Silber 83,72 +2,0 1,68 82,04

Platin 2.144,55 +3,0 61,95 2.082,60

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 12:33 ET (17:33 GMT)

