MÄRKTE USA/Erholung - Omikron gibt weiter Richtung vor

NEW YORK (Dow Jones)--Überwiegend erholt von den Abgaben zum Wochenschluss startet die Wall Street am Montag in den Handel. Lediglich der Nasdaq-Composite hinkt mit einem Minus von 0,7 Prozent etwas hinterher. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,9 Prozent auf 34.876 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach oben.

Damit setzt sich die Achterbahnfahrt der vergangenen Woche fort. Denn weiterhin geben vor allem Nachrichten um die Omikron-Variante des Coronavirus die Richtung des Marktes vor. Leicht stützend wirkt hier ein Artikel des Medical Research Council aus Südafrika, wonach die Omikron-Symptome milder sein sollen als bei früheren Varianten. Allerdings mahnen Experten zum Abwarten, da die Daten noch nicht verlässlich sein dürften. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will allerdings die Zulassungsverfahren für neue Impfstoffe beschleunigen.

Bitcoin erholt von Einbruch am Wochenende

Im Fokus stehen auch die Kryptowährungen nach dem Einbruch am Samstag, als es für Bitcoin um rund 16 Prozent nach unten gegangen war. Zu Beginn des Wochenendes war der Kurs von Ständen um 53.800 Dollar abgerutscht auf im Tief rund 42.000. Aktuell geht er mit rund 48.200 Dollar um. Der drastische Ausverkauf folgte auf einen Abschwung bei den weltweiten Aktien und betraf auch andere Kryptowährungen. "Bitcoin ist eine hochriskante Anlage und keine erwiesene Absicherung gegen Inflation", sagt Swissquote-Bank-Analystin Ipek Ozkardeskaya.

Der Goldpreis gibt leicht nach. Das Edelmetall dürfte sich zwischen einem Rückgang der US-Anleiherenditen und Spekulationen über den weiteren Verlauf des Anleihekaufprogramms der Federal Reserve bewegen, heißt es von der Commerzbank. Die Analysten gehen nach wie vor davon aus, dass die Fed in der kommenden Woche das Tempo des Tapering erhöhen werde.

Die US-Anleihen geben einen Großteil ihrer Gewinne vom Freitag wieder ab. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 2,4 Basispunkte auf 1,38 Prozent nach oben.

Die Ölpreise legen erneut deutlich zu. Saudi-Arabien hatte am Wochenende die Preise für Öl-Verkäufe in den USA und Asien angehoben. Dies könne als Zeichen einer robusten Nachfrage gewertet werden, heißt es von Analysten.

Didi weiter unter Druck

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstleisters Didi stehen weiter unter Abgabedruck (-0,6%). Am Freitag waren diese um gut 22 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt hatte und nun eine Notierung in Hongkong vorbereitet.

Die Papiere von Conocophillips verbessern sich um 1,1 Prozent. Der US-Energiekonzern plant im kommenden Jahr Investitionen von rund 7,2 Milliarden Dollar und leitet außerdem ein dreistufiges Kapitalrückführungsprogramm ein. Letzteres besteht aus einer ordentlichen Dividendenstufe, einer Aktienrückkaufstufe und einer neu genehmigten vierteljährlichen variablen Cash-Rückführungsstufe (VROC). Die erste VROC-Zahlung soll am 14. Januar erfolgen und 20 Cent je Aktie umfassen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.875,63 +0,9% 295,55 +14,0%

S&P-500 4.548,73 +0,2% 10,30 +21,1%

Nasdaq-Comp. 14.983,78 -0,7% -101,69 +16,3%

Nasdaq-100 15.602,94 -0,7% -109,10 +21,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,60 0,4 0,59 47,8

5 Jahre 1,16 2,1 1,14 79,5

7 Jahre 1,32 2,0 1,30 67,5

10 Jahre 1,38 2,0 1,36 45,8

30 Jahre 1,69 1,2 1,68 4,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8:33 Fr,17:30 % YTD

EUR/USD 1,1293 -0,2% 1,1286 1,1295 -7,5%

EUR/JPY 127,76 +0,1% 127,60 127,72 +1,3%

EUR/CHF 1,0417 +0,3% 1,0394 1,0381 -3,6%

EUR/GBP 0,8522 -0,2% 0,8530 0,8541 -4,6%

USD/JPY 113,12 +0,2% 113,08 113,07 +9,5%

GBP/USD 1,3249 +0,0% 1,3231 1,3226 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3755 +0,0% 6,3748 6,3759 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 48.242,44 -2,1% 48.067,49 55.415,42 +66,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,47 66,26 +1,8% 1,21 +42,1%

Brent/ICE 71,34 69,88 +2,1% 1,46 +38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.779,34 1.783,30 -0,2% -3,96 -6,2%

Silber (Spot) 22,24 22,55 -1,4% -0,32 -15,7%

Platin (Spot) 930,50 937,80 -0,8% -7,30 -13,1%

Kupfer-Future 4,32 4,27 +1,2% +0,05 +22,5%

===

