MÄRKTE USA/Erholung verfestigt sich - Neuer Chip treibt AMD-Aktie

NEW YORK (Dow Jones)--Die Erholung an der Wall Street nach der weltweit die Kurse belastenden nochmaligen Verschärfung im US-chinesischen Handelsstreit verfestigt sich. Nach der bereits am Vortag beeindruckenden Erholung im Handelsverlauf nach einem sehr schwachen Start starteten Dow-Jones & Co am Donnerstag bereits freundlich und haben die Gewinne bis zur Mittagszeit noch ausgebaut.

Für Entspannung sorgen günstig ausgefallene Konjunkturdaten. China hat trotz des Handelsstreits mit den USA im Juli mehr exportiert. Daneben deutet der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhobene Frühindikator für den Durchschnitt der OECD-Mitgliedsländer auf ein stabiles Wirtschaftswachstum hin. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind derweil unerwartet gesunken. Offenbar seien die Arbeitgeber wegen des knappen Angebots an Arbeitskräften derzeit nicht so schnell bereit, Mitarbeiter zu entlassen, heißt es dazu.

Der Dow-Jones-Index steigt um 1,1 Prozent auf 26.304 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,8 Prozent.

Als Entspannungssignal werten Marktakteure nach den jüngsten Befürchtungen eines Abwertungswettlaufs und dem Vorwurf der Devisenmanipulation auch, dass China den Yuan zwar erneut schwächer gefixt hat und mit 7,0039 Yuan je Dollar auch erstmals seit 2008 wieder über der kritischen Marke von 7. Die Abwertung sei aber nicht so drastisch ausgefallen wie befürchtet, sagt Bastien Drut, Stratege bei CPR Asset Management. Zudem wertet der Yuan dessen ungeachtet zum Dollar auf 7,0452 auf von 7,0602 am Vorabend.

Kraft-Aktie extrem kraftlos

Unter den Einzelwerten an der Börse stehen Kraft nach schwachen Quartalszahlen stark unter Druck. Die Aktie stürzt um gut 13 Prozent ab. Der Lebensmittelhersteller hat im Zuge eines Bilanzskandals den Wert einiger Marken um weitere 1,2 Milliarden Dollar abschreiben müssen. Erst im Februar schockte das Unternehmen mit der Nachricht, dass eine Wertminderung von satten 15,4 Milliarden Dollar angefallen sei.

Überraschend gut hat der Pharmagroßhändler Cardinal Health in seinem vierten Geschäftsquartal abgeschnitten, was der Aktie ein Plus von 2,4 Prozent beschert. Salesforce.com stehen mit einer Übernahme im Blick. Der SAP-Konkurrent kauft für 1,35 Milliarden Dollar den Wettbewerber Clicksoftware. Die Salesforce-Aktie legt um 1,9 Prozent zu.

Symantec schnellen um 11,5 Prozent nach oben, Broadcom bewegen sich kaum. Broadcom ist nach Angaben informierter Personen an einer Sparte von Symantec interessiert, nachdem die Übernahme des kompletten Softwareunternehmens gescheitert ist. Die Sparte könne mit knapp 10 Milliarden Dollar bewertet werden, heißt es.

AMD-Höhenflug dank Chip-Fantasie

Advanced Micro Devices (AMD) gehören mit einem Kurssprung um rund 14 Prozent zu den Favoriten. Analysten zufolge dürfte der neue, am Mittwoch vorgestellte Serverchip Rome für den Halbleiterhersteller einen positiven Wendepunkt bedeuten. Rosenblatt-Analyst Hans Mosesmann spricht von einem "historischen Ereignis". Es könne sich als einer der größten Wendepunkte in der Geschichte des Silicon Valley und des Computers herausstellen. Der neue Serverchip sei 20 bis 50 Prozent teurer als das Vorgängermodell und weise eine fast doppelt so hohe Leistungsfähigkeit auf. Die Gesamtkosten für Anwender sänken dadurch um 25 bis 50 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Modell des Konkurrenten Intel. Die Intel-Aktie bewegt sich kaum.

Roku machen einen Satz um fast 20 Prozent nach oben. Der Streaming-Anbieter hat mit seinen Geschäftszahlen die Prognosen geschlagen, auch wenn unter dem Strich ein Minus steht. Außerdem erhöhte Roku den Ausblick.

Der Medienkonzern Viacom hat im dritten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn über den Erwartungen abgeschnitten. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent.

Vista Outdoor brechen um 26 Prozent ein. Der Ausrüster für Freizeitaktivitäten, der auch Waffen und Munition anbietet, ist bei einem überraschend deutlichen Umsatzrückgang tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht. Der CEO des Unternehmens sprach von "nie zuvor" aufgetretenen Problemen. Damit dürfte er auf die von der Branche gefürchtete Möglichkeit einer Verschärfung des US-Waffenrechts anspielen.

Sinkflug der Anleiherenditen gestoppt

Am Anleihemarkt entspannt sich die Lage etwas, die Renditen erholen sich. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 1,5 Basispunkte auf 1,75 Prozent. Am Mittwoch war sie zeitweise unter 1,60 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gerutscht, was angesichts der ohnehin stark inversen US-Zinsstrukturkurve Konjunkturängste befeuerte. Inverse Zinsstrukturkurven mit niedrigeren Renditen am langen Ende als am kurzen gelten als zuverlässige Rezessionsindikatoren.

Die Ölpreise machen Boden gut. Gestützt werden sie von Äußerungen aus Saudi Arabien , das Land prüfe alle Optionen, um den Ölpreisverfall zu stoppen. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verbessert sich um 2,3 Prozent auf 57,49 Dollar.

Der Goldpreis fällt auf dem zuletzt stark erhöhten Niveau leicht zurück. Nachdem die Marke von 1.500 Dollar am Vortag erstmals seit sechs Jahren überwunden wurde, kostet die Feinunze aktuell 1.497 Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.303,97 1,14 296,90 12,76

S&P-500 2.928,31 1,54 44,33 16,81

Nasdaq-Comp. 8.005,03 1,81 142,20 20,64

Nasdaq-100 7.686,80 1,79 134,90 21,44

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,61 0,8 1,60 40,7

5 Jahre 1,57 2,0 1,55 -35,8

7 Jahre 1,65 1,1 1,63 -60,2

10 Jahre 1,75 1,9 1,73 -69,3

30 Jahre 2,28 2,9 2,25 -78,6

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:06 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1209 +0,06% 1,1211 1,1230 -2,2%

EUR/JPY 118,89 -0,09% 118,94 118,71 -5,4%

EUR/CHF 1,0934 +0,10% 1,0935 1,0914 -2,9%

EUR/GBP 0,9230 +0,05% 0,9217 0,9236 +2,6%

USD/JPY 106,07 -0,14% 106,19 105,69 -3,3%

GBP/USD 1,2144 +0,00% 1,2163 1,2162 -4,9%

USD/CNY 7,0452 -0,21% 7,0466 7,0602 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 11.751,25 -1,54% 11.897,75 11.675,50 +216,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,53 51,09 +2,8% 1,44 +9,8%

Brent/ICE 57,46 56,23 +2,2% 1,23 +3,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.497,34 1.501,30 -0,3% -3,96 +16,7%

Silber (Spot) 16,94 17,11 -1,0% -0,17 +9,3%

Platin (Spot) 865,52 864,50 +0,1% +1,02 +8,7%

Kupfer-Future 2,61 2,57 +1,3% +0,03 -1,5%

===

