MÄRKTE USA/Erleichterung über Fed-Protokoll mündet in Kursrally

NEW YORK (Dow Jones)--Am US-Aktienmarkt ist es am Donnerstag steil aufwärts gegangen. Börsianer sprachen von Erleichterung über das Protokoll der Fed-Sitzung von Anfang Mai, das schon am Vortag zu anziehenden Kursen geführt hatte. Hinzu kamen überraschend starke Geschäftszahlen aus dem für die stark konsumabhängige US-Konjunktur besonders wichtigen Einzelhandelssektor.

Die Konjunkturdaten des Tages gingen unter. Sie waren uneinheitlich ausgefallen und wichen nur wenig von den Erwartungen ab.

Der Dow-Jones-Index legte um 1,6 Prozent auf 32.637 Punkte zu, der S&P-500 um 2,0 Prozent. Die Nasdaq-Indizes schnellten um bis zu 2,8 Prozent nach oben. In ihnen sind viele Technik- und Wachstumsaktien enthalten, die wegen ihrer Bewertungen als besonders zinsreagibel gelten und deshalb von den etwas abebbenden Zinserhöhungssorgen besonders profitierten. An der Nyse gab es nach vorläufiger Angabe 2.798 (Mittwoch: 2.638) Kursgewinner, 497 (643) -verlierer und 93 (91) unveränderte Titel.

Die Anleger schöpften aus Signalen im Fed-Protokoll Mut, dass die US-Notenbank ihr zunächst aggressives Vorgehen gegen die hohe Inflation mit zwei großen Zinserhöhungen um je 50 Basispunkte danach überdenken könnte und die Entwicklung der Konjunktur und die Gefahr einer harten Landung fester im Auge haben könnte.

"Die Fed hat sich darauf festgelegt, die Zinssätze bis zum Symposium in Jackson Hole zwei mal um einen halben Prozentpunkt anzuheben, das hat das Risiko einer aggressiven kurzfristigen Straffung beseitigt", sagte Oanda-Analyst Edward Moya.

Am Rentenmarkt ging es vor diesem Hintergrund uneinheitlich zu. Am kürzeren Ende sanken die Renditen leicht, speziell im Fünfjahresbereich sehr stark, am längeren Ende stiegen sie ganz leicht. Der Dollar gab leicht nach - Dollar-Index minus 0,2 Prozent -, was Marktteilnehmer auf das mehrheitlich eher etwas taubenhaft interpretierte Fed-Protokoll zurückführten.

Dollar Tree, Dollar General und Macy's kaum zu bremsen

Die Kurse von Dollar Tree (+21,9%), Dollar General (+13,7%) und Macy's (+19,3%) haussierten. Die drei Einzelhandelsunternehmen hatten durchweg starke Geschäftszahlen vorgelegt, was überraschte, nachdem zuletzt aus der Branche eher negative Zahlen berichtet worden waren. Die Aktie des Bekleidungseinzelhändlers Guess schoss nach Vorlage von Erstquartalszahlen um über 11 Prozent nach oben und Williams-Sonoma machten nach einem überzeugendem Zahlenausweis gar einen Satz um 13,0 Prozent. Das Unternehmen bietet Haushaltswaren und Lebensmittel an.

Dass sich Broadcom wie schon in Kreisemeldungen spekuliert mit VMware auf eine Übernahme geeinigt hat, sorgte für keine besonderen Kursbewegungen mehr. Broadcom gewannen 3,6 Prozent, nachdem der Chiphersteller zudem gute Quartalszahlen vorgelegt hatte. VMware legten um 3,2 Prozent zu.

Apple stiegen trotz ungünstiger Nachrichten mit dem Markt um 2,3 Prozent. Laut einem Agenturbericht plant Apple ähnlich wie 2021 in diesem Jahr etwa 220 Millionen iPhones zu produzieren. Laut den Analysten von Equita liegt das weit unter der Marktprognose. Zudem erhöht Apple die Gehälter seiner Mitarbeiter.

Der Chiphersteller Nvidia verfehlte mit seinem Ausblick zwar die Markterwartungen, berichtete aber zugleich für das erste Quartal Geschäftszahlen über der Markterwartung. Der Kurs verbesserte sich um 5,2 Prozent.

Baidu und Alibaba mit Kurssprüngen

Der chinesische Suchmaschinenanbieter Baidu erlitt wegen Abschreibungen auf langfristige Investitionen einen Verlust, steigerte den Umsatz aber leicht. Die Aktie schnellt um gut 14 Prozent nach oben. Alibaba (+14,8%) verbuchte zwar das schwächste Quartalswachstum seit dem Börsengang 2014, schnitt aber immer noch besser ab, als der Markt angesichts der Lockdowns in China erwartet hatte.

Bei Kraft Heinz (-7,0%) verunsicherte, dass sich der brasilianische Finanzinvestor 3G Capital sich von fast der Hälfte seiner 15-prozentigen Beteiligung an dem US-Nahrungsmittelkonzern trennt.

Wegen der Störung der Lieferketten und coronabedingter Lockdowns enttäuschte der Medizintechnik- und Dienstleistungskonzern Medtronic (-5,8%) bei Umsatz und Gewinn und auch mit dem Ausblick.

Twitter verteuerten sich um 6,4 und Tesla um 7,4 Prozent. Tesla-Chef Elon Musk will die Barkomponente seiner geplanten Übernahme von Twitter erhöhen. Zur Finanzierung will er auf Eigenkapital zurückgreifen und nicht auf Kredite, die durch Aktien seines Elektroautoherstellers Tesla abgesichert sind.

Ölpreise profitieren von Stimmungsaufhellung

Die Ölpreise zogen mit der aufgehellten Stimmung am Aktienmarkt und leicht abebbenden Stagflationsängsten um bis zu 3,2 Prozent an. Die EU treibe die Pläne für ein Ölembargo für russisches Erdöl trotz der Einwände Ungarns voran, hieß es außerdem. Das würde zu einer Angebotsverknappung führen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.637,19 +1,6% 516,91 -10,2%

S&P-500 4.057,84 +2,0% 79,11 -14,9%

Nasdaq-Comp. 11.740,65 +2,7% 305,91 -25,0%

Nasdaq-100 12.276,79 +2,8% 332,86 -24,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,48 -1,2 2,49 175,0

5 Jahre 2,71 -13,0 2,84 145,2

7 Jahre 2,76 +0,1 2,76 131,8

10 Jahre 2,75 -0,1 2,75 123,8

30 Jahre 2,98 +0,7 2,97 108,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:40 Uhr Mi, 17:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0728 +0,4% 1,0665 1,0659 -5,6%

EUR/JPY 136,33 +0,3% 135,71 135,70 +4,2%

EUR/CHF 1,0289 +0,1% 1,0264 1,0267 -0,8%

EUR/GBP 0,8513 +0,3% 0,8496 0,8504 +1,3%

USD/JPY 127,07 -0,1% 127,25 127,30 +10,4%

GBP/USD 1,2602 +0,2% 1,2553 1,2534 -6,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7670 +0,8% 6,7613 6,7130 +6,5%

Bitcoin

BTC/USD 29.316,69 -1,6% 29.627,63 29.608,67 -36,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 113,87 110,33 +3,2% 3,54 +56,5%

Brent/ICE 117,23 114,03 +2,8% 3,20 k.A.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.851,51 1.853,47 -0,1% -1,97 +1,2%

Silber (Spot) 22,01 21,99 +0,1% +0,02 -5,6%

Platin (Spot) 949,51 947,80 +0,2% +1,71 -2,2%

Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,2% +0,01 -4,2%

===

