MÄRKTE USA/Erneut abwärts - Netflix-Aktie bricht ein

NEW YORK (Dow Jones)--Die negative Tendenz der vergangenen Tage setzt sich auch am Freitag an der Wall Street fort. Weiter drücken die Sorgen auf die Stimmung, die US-Notenbank könnte die geldpolitischen Zügel noch stärker anziehen als bislang erwartet. Hinweise über das Tempo der Fed erhoffen sich die Investoren von der Notenbanksitzung in der kommenden Woche. Zudem verharrt der Nasdaq-Composite weiter im Korrekturmodus, in den er am Mittwoch gerutscht war. Dass selbst zwischenzeitliche Schnäppchenjäger den Index am Vortag nicht im Plus halten konnten, sehen Händler als Alarmsignal.

Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,2 Prozent auf 34.637 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite büßt 0,4 Prozent ein. Für etwas Unterstützung sorgt der erneute Rückgang der Renditen. Nach dem kräftigen Minus am Donnerstag gibt die zehnjährige Rendite weiter nach auf 1,75 Prozent.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist erneut übersichtlich. Es wird eine halbe Stunde nach der Eröffnung lediglich der Index der Frühindikatoren für Dezember veröffentlicht.

Netflix-Aktie unter Druck - Peloton erholt von Kursrutsch

Mehr Bewegung gibt es bei Einzelwerten. So knickt die Netflix-Aktie um 21,3 Prozent ein, Folge einer enttäuschenden Prognose für das Neukundenwachstum. Für das laufende erste Quartal stellt der Streaminganbieter nur 2,5 Millionen Neukunden in Aussicht, der Analystenkonsens lag bei 5,7 Millionen. Der Umsatz im vierten Quartal blieb im Rahmen der Erwartungen, der Gewinn je Aktie war über der Prognose.

Die Peloton-Aktie erholt sich vom Kurseinbruch am Vortag. Die Aktie war im regulären Geschäft um rund 24 Prozent eingebrochen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Peloton plane, die Produktion von Fitness-Produkten aufgrund der schwachen Nachfrage vorübergehend einzustellen. Vorbörslich geht es um 8,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat angekündigt, "signifikante Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Rentabilitätsaussichten zu verbessern und die Kosten zu optimieren." Der Umsatz für das zweite Geschäftsquartal lag im Rahmen der Erwartungen.

Schlumberger (-1,0%) hat mit dem Ergebnis die Schätzungen für das vierte Quartal übertroffen und geht davon aus, dass die Nachfrage der Branche vor einem mehrjährigen Wachstumszyklus steht. Der Ölfeldausrüster erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn von 601 (374) Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 41 Cent und damit über dem Factset-Konsens von 39 Cent. Der Umsatz übertraf ebenfalls die Konsensschätzungen.

Dollar gibt leicht nach - Ölpreise fallen deutlicher

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index büßt 0,2 Prozent ein. Der Greenback hat laut RBC Capital Markets im Januar überwiegend trotz eigentlich günstiger Renditeunterschiede unter Druck gestanden. Die Rally bei den Rohstoffpreisen und die Schwäche der US-Aktien seien zuletzt ein stärkerer Faktor als die Marktzinsen gewesen, so RBC-Experte George Davis. Nachdem die US-Aktien jüngst eine Serie längerfristig negativer Signale gegeben hätten, könnten weitere Kursverluste den Dollar über Anlageumschichtungen unterminieren, die Schwäche der US-Aktien also zu Abflüssen aus dem Dollar-Raum führen.

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz vom Vortag fort. Die Erholung der Ölpreise dürfte sich allerdings fortsetzen, da die Opec darum kämpft, ihre Produktionsziele zu erreichen und das Winterwetter die Nachfrage hoch hält, heißt es von TD Securities.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.636,94 -0,2% -78,45 -4,7%

S&P-500 4.467,93 -0,3% -14,80 -6,3%

Nasdaq-Comp. 14.093,91 -0,4% -60,11 -9,9%

Nasdaq-100 14.792,20 -0,4% -54,25 -9,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,00 -2,3 1,03 27,4

5 Jahre 1,54 -4,8 1,59 28,0

7 Jahre 1,70 -5,4 1,75 25,9

10 Jahre 1,75 -5,5 1,81 24,4

30 Jahre 2,08 -4,2 2,12 17,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:35 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1356 +0,4% 1,1339 1,1348 -0,1%

EUR/JPY 129,06 -0,0% 129,24 129,41 -1,4%

EUR/CHF 1,0346 -0,3% 1,0366 1,0381 -0,3%

EUR/GBP 0,8374 +0,7% 0,8355 0,8310 -0,4%

USD/JPY 113,64 -0,4% 113,97 114,04 -1,3%

GBP/USD 1,3562 -0,3% 1,3569 1,3657 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3381 -0,1% 6,3453 6,3430 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 38.705,16 -6,0% 39.183,39 43.454,78 -16,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,68 85,55 -1,0% -0,87 +13,1%

Brent/ICE 87,66 88,38 -0,8% -0,72 +12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.841,21 1.839,60 +0,1% +1,61 +0,6%

Silber (Spot) 24,50 24,51 -0,0% -0,01 +5,1%

Platin (Spot) 1.052,97 1.043,28 +0,9% +9,69 +8,5%

Kupfer-Future 4,57 4,58 -0,3% -0,01 +2,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2022 09:41 ET (14:41 GMT)