MÄRKTE USA/Erneute Abgaben - US-Konjunkturdaten im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Etwas leichter dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten und damit die jüngste negative Tendenz fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,2 Prozent. Weiter wirken die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell nach, der weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und damit für leichte Enttäuschung gesorgt hatte. Viele Marktteilnehmer hatten schon ein Zinshoch und möglicherweise sogar Zinssenkungen im Visier gehabt. Powell hatte dagegen den Willen bekräftigt, die Inflation weiter zu bekämpfen.

Der Präsident der Chicago-Fed, Austan Goolsbee, ist der Ansicht, die Wirtschaft in den USA habe sich so stark verlangsamt wie erwartet. Die Fed müsse die Wirtschaft und die Inflation aber noch genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie über eine erneute Zinserhöhung entscheiden könne. Er nannte die Entscheidung aus der Vorwoche, die Zinserhöhungen auszusetzen, eine "knappe Entscheidung". Goolsbee sagte, er hoffe, vor der nächsten großen Sitzung der Fed am 25. und 26. Juli mehr Klarheit über die Inflation und die Wirtschaft zu erhalten.

Derweil haben die schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE) die Zinsen erhöht. Die SNB hat den Leitzins wie vom Markt erwartet um 25 Basispunkte angehoben, die BoE hat dagegen einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten auf nun 5,00 Prozent unternommen. Hier war mehrheitlich lediglich mit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte gerechnet worden.

Wöchentliche Erstanträge konstant

Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist konstant geblieben. Im Vergleich zur Vorwoche verharrte die Zahl auf saisonbereinigter Basis bei 264.000. Diese waren in den vergangenen beiden Wochen noch unerwartet kräftig gestiegen. Die Wirtschaftsaktivität in den USA ist im Mai dagegen gesunken. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2023 leicht gestiegen.

Nach der Startglocke folgen noch der Index der Frühindikatoren für Mai und der Verkauf bestehender Häuser für Mai. Zudem geht die Powell-Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses weiter. Hier wird jedoch mit keinen neuen Impulsen gerechnet.

Dollar gibt weiter nach

Der Dollar setzt seine Abwärtsbewegung fort, der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Im Gegenzug klettert der Euro an die Marke von 1,10 Dollar. Powell habe höchstens so falkenhaft geklungen wie vor Wochenfrist, sagt Währungsexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das könne unbeabsichtigt gewesen sein und der Tatsache geschuldet, dass er mehrmals die Pause im Zinszyklus habe verteidigen müssen. "Doch Absicht oder nicht: Wenn gleichzeitig von anderen FOMC-Mitgliedern ausgesprochen taubenhafte Töne zu vernehmen sind, ist's das perfekte Umfeld für Dollarschwäche", so Leuchtmann.

Die Ölpreise fallen deutlicher. Für einen Impuls könnten die offiziellen US-Öllagerdaten im Verlauf sorgen. Der API-Bericht am Vorabend hatte einen Rückgang der Rohölvorräte um 1,2 Millionen Barrel gezeigt. Die Anleger werden außerdem darauf schauen, ob die implizite US-Benzinnachfrage in der fünften Woche in Folge über der wichtigen Marke von 9 Millionen Barrel pro Tag bleibt, so ein Beobachter.

Accenture-Aktie nach Zahlen und Ausblick schwach

Unter Druck stehen die Titel von Accenture, die vorbörslich 4,1 Prozent verlieren. Der Dienstleister im Bereich Unternehmens- und Strategieberatung hat mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt und zudem einen schwachen Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben.

Die Titel des Möbelherstellers Steelcase fallen um 0,3 Prozent, nachdem die Zahlen für das erste Quartal besser als erwartet ausgefallen waren. Der Ausblick war dagegen etwas schwächerer. KB Home geben um 3,3 Prozent nach, obwohl der Hausbauer im zweiten Quartal besser als gedacht abgeschnitten und auch mit einem positiven Ausblick aufgewartet hatte. Möglicherweise bremst hier die Erwartung weiterer Zinserhöhungen in den USA den Kurs, denn diese dürften dem Geschäft mit Häusern abträglich sein.

