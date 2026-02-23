MÄRKTE USA/Etwas fester - AMD dank Meta-Deal gesucht

DOW JONES--Nach dem Kursabsturz zu Wochenbeginn zeigt sich die Wall Street am Dienstag im Verlauf leicht erholt. Doch die Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik und auch die Angst vor möglichen Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) bestehen weiter. In diesem Zusammenhang wird vor allem auf die Quartalszahlen von Nvidia nach Handelsende am Mittwoch geschaut. Dabei stehen vor allem Ausblick und KI-Investitionen im Fokus. Zuletzt hatten bei anderen großen Technologiekonzernen vor allem hohe KI-Ausgaben für Abgabedruck gesorgt.

Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,7 Prozent auf 49.122 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,6 Prozent höher, und der Nasdaq-Composite steigt um 0,9 Prozent.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA beseitige das Zollrisiko nicht vollständig, so Strategin Christy Tan vom Franklin Templeton Institute. Obwohl der Gerichtshof das "Notfall"-Zollinstrumentarium von US-Präsident Donald Trump einschränke, habe das Gericht der Regierung Spielraum gelassen, um Zölle im Einklang mit dem Gesetz und der Verfassung wieder einzuführen. "Obwohl die Zollunsicherheit auf legalem Wege zurückkehren könnte, ist der Umfang neuer Zölle in Höhe und Breite durch das Urteil wahrscheinlich eingeschränkt worden", sagt Tan. Die Abschaffung von Zöllen sei eine Form der fiskalischen Lockerung, die die Kaufkraft und das Wachstum in vielen Sektoren ankurbeln könnte.

Konjunkturseitig überraschte der Index des Verbrauchervertrauens für Februar positiv. Er stieg überraschend deutlich auf 91,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Stand von 86,8 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 89,0 von zunächst 84,5 nach oben revidiert.

Advanced Micro Devices (AMD) hat einen Deal mit Meta Platforms an Land gezogen. Wie beide Konzerne mitteilten, kauft Meta KI-Rechenleistung im Umfang von 6 Gigawatt von dem Chiphersteller. Die Vereinbarung hat einen Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar und könnte dazu führen, dass Meta bis zu 10 Prozent der AMD-Aktien besitzt. Die Aktien von AMD gewinnen 7,1 Prozent, Meta notieren 0,2 Prozent im Plus.

Fedex steigen um 0,8 Prozent. Der Logistikkonzern hat die US-Regierung verklagt und fordert eine vollständige Erstattung der gezahlten Handelszölle zuzüglich Zinsen, die aus den im vergangenen Jahr von US-Präsident Trump erlassenen Dekreten resultieren. Wie viel das Unternehmen an Zöllen gezahlt hat, teilte es nicht mit.

Home Depot gewinnen 3 Prozent. Die US-Baumarktkette gab besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Allerdings kann der Ausblick auf das Gesamtjahr nicht vollständig überzeugen. Die Papiere von Eli Lilly verlieren 0,3 Prozent. Mitbewerber Novo Nordisk will die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zur Hälfte senken.

Warner Bros. Discovery (+0,7%) hat ein neues Angebot von Paramount (-0,2%) zur Übernahme des gesamten Unternehmens erhalten. Details zum Inhalt des Angebots wurden jedoch nicht genannt. Die Offerte werde nun geprüft, so Warner. Das Board sei damit beauftragt festzustellen, ob es der unterzeichneten Vereinbarung von Netflix (+1,1%) zum Erwerb seiner Film- und Fernsehstudios sowie des Streaming-Dienstes HBO Max überlegen ist.

JP Morgan fallen nach dem gut 4-prozentigen Kursabsturz am Vortag um weitere 0,7 Prozent. Die Aktie gehörte zu einer Reihe von Papieren von Finanzdienstleistern, die wegen Bedenken über die Auswirkungen von KI auf ihre Geschäftsmodelle starke Verluste hinnehmen mussten. Der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, hat nun Bedenken über negative KI-Auswirkungen auf die US-Großbank zurückgewiesen. Die größte Bank Amerikas werde die Technologie zu ihrem Vorteil nutzen, so der Manager. Im Handel bleibt man aber skeptisch.

Die Aktien der Citigroup verlieren 1,5 Prozent, Mastercard fallen um 0,6 Prozen und Visa um 0,5 Prozent. Die genannten Aktien hatten am Montag ebenfalls schon unter Abgabedruck gestanden.

Der Dollar zeigt sich nach den leichten Abgaben am Vortag etwas fester. Der Dollar-Index verbessert sich um 0,2 Prozent.

Der Goldpreis gibt einen Teil der Vortagesaufschläge wieder ab. Teilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen. Die Feinunze verliert 1,8 Prozent auf 5.137 Dollar. Dennoch "bleibt Gold über 5.000 US-Dollar je Unze, wobei weiteres Aufwärtspotenzial wahrscheinlich ist, da geopolitische Risiken fortbestehen, sich die Fragen zur Unabhängigkeit der Fed verschärfen und Anleger weiterhin aus Staatsanleihen und wichtigen Währungen umschichten", meint Analyst Soojin Kim von MUFG.

Mit leichten Verlusten zeigen sich die Ölpreise. Hier liege der Fokus weiter auf den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran, heißt es. Die Notierungen für Brent und WTI sinken um 0,3 Prozent.

Am Anleihemarkt steht die Rendite zehnjähriger Schuldtitel kaum verändert bei 4,03 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.122,23 +0,7 318,17 48.804,06

S&P-500 6.875,93 +0,6 38,18 6.837,75

NASDAQ Comp 22.827,97 +0,9 200,70 22.627,27

NASDAQ 100 24.956,51 +1,0 247,56 24.708,94

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

EUR/USD 1,1787 +0,0 0,0003 1,1784

EUR/JPY 183,45 +0,7 1,1900 182,26

EUR/CHF 0,9117 -0,1 -0,0012 0,9129

EUR/GBP 0,871 -0,3 -0,0022 0,8732

USD/JPY 155,62 +0,7 1,0000 154,62

GBP/USD 1,3531 +0,3 0,0042 1,3489

USD/CNY 6,883 -0,4 -0,0250 6,9080

USD/CNH 6,8768 -0,2 -0,0120 6,8888

AUS/USD 0,7065 +0,2 0,0012 0,7053

Bitcoin/USD 64.044,90 -0,8 -530,81 64.575,71

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 65,97 -0,5 -0,34 66,31

Brent/ICE 71,2 -0,4 -0,29 71,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.137,34 -1,8 -93,86 5.231,20

Silber 87,41 -0,9 -0,81 88,22

Platin 2.142,45 -0,5 -11,30 2.153,75

(Angaben ohne Gewähr)

