MÄRKTE USA/Etwas fester - Dow knackt vorübergehend die 35.000 Punkte

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street ist es zur Wochenmitte mit gebremstem Tempo weiter aufwärts gegangen. Nachdem die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag die Hoffnungen bestärkt hatten, dass der Zinsgipfel erreicht ist, konnte nun auch ein Shutdown in den USA abgewendet werden. Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Übergangshaushalt gestimmt. Nun stehen noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift von Präsident Joe Biden aus.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,5 Prozent höher bei 34.991 Punkten, nachdem er vorübergehend über 35.000 Punkten notiert hatte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite ging es um 0,2 bzw 0,1 Prozent aufwärts. Dabei gab es insgesamt 1.586 (Dienstag: 2.669) Kursgewinner und 1.276 (249) -verlierer. Unverändert schlossen 87 (28) Titel.

Die Einzelhandelsumsätze lösten dagegen keine größere Marktreaktion aus. Der Rückgang gegenüber dem Vormonat lag bei 0,1 Prozent, während Ökonomen ein Minus von 0,2 Prozent erwartet hatten. Dass die Erzeugerpreise niedriger ausfielen, wurde nur noch als Bestätigung der Inflationsdaten vom Dienstag gewertet. Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im November im Gegensatz zur Prognose deutlich gestiegen.

"Angesichts der schwächeren Verbraucherpreise haben die Anleger die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Zyklus deutlich zurückgeschraubt", so Deutsche Bank Research. Die Märkte hätten sogar die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank erhöht, wobei die einer Zinssenkung im Mai von 23 Prozent am Montag auf 86 Prozent zum Börsenschluss am Dienstag gestiegen sei, so die Analysten.

Dollar stabilisiert

Der US-Dollar erholte sich nur leicht von den heftigen Vortagesverlusten. Der Dollar-Index legte um 0,4 Prozent zu, nachdem er nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten am Vortag um 1,5 Prozent eingeknickt war.

Für die Ölpreise ging es nach unten. Die Notierungen von Brent und WTI fielen um bis zu 2,2 Prozent. Die wöchentlichen Öllagerdaten wiesen einen deutlichen Aufbau aus. Allerdings hatten bereits die am späten Dienstag veröffentlichten Branchendaten auf einen Anstieg der Lagerbestände hingedeutet.

Bei den Renditen am US-Anleihemarkt kam es zu einer Gegenbewegung nach dem steilen Absturz am Dienstag. Die Rendite zehnjähriger Papiere verbesserte sich um 9,5 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Die Märkte bleiben dennoch zuversichtlich, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird, und die Wetten auf einen baldigen Übergang zu Zinssenkungen nehmen zu, heißt es. Am Donnerstag dürften zudem die wöchentlichen Erstanträge eine Verlangsamung am Arbeitsmarkt bestätigen, erwarten Teilnehmer.

Target mit Umsatzzahlen gesucht

Target verteuerten sich um 17,8 Prozent. Der Einzelhändler teilte mit, dass der vergleichbare Umsatz im Quartal per 28. Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gesunken ist - weniger ausgeprägt als der Rückgang von 5,2 Prozent, den Analysten erwartet hatten.

Getty Images verloren 1,6 Prozent. Die Bildagentur senkte den Ausblick für 2023 angesichts diverser Herausforderungen wie die Streiks in Hollywood und den stärkeren Dollar.

Nach Handelsende wird zudem Cisco die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekannt geben. Die Aktie legte um 0,3 Prozent zu.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.991,21 +0,5% 163,51 +5,6%

S&P-500 4.502,88 +0,2% 7,18 +17,3%

Nasdaq-Comp. 14.103,84 +0,1% 9,46 +34,8%

Nasdaq-100 15.817,18 +0,0% 4,70 +44,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 +8,0 4,84 49,8

5 Jahre 4,52 +7,9 4,45 52,4

7 Jahre 4,57 +9,5 4,47 59,8

10 Jahre 4,54 +9,5 4,44 65,8

30 Jahre 4,69 +6,5 4,62 71,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Mi, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0846 -0,3% 1,0869 1,0863 +1,3%

EUR/JPY 164,17 +0,3% 163,82 163,95 +17,0%

EUR/CHF 0,9633 -0,4% 0,9660 0,9632 -2,7%

EUR/GBP 0,8739 +0,4% 0,8712 0,8727 -1,3%

USD/JPY 151,37 +0,6% 150,72 150,93 +15,4%

GBP/USD 1,2411 -0,7% 1,2475 1,2448 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2599 +0,1% 7,2474 7,2552 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 37.635,21 +5,7% 35.639,79 36.339,10 +126,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,52 78,26 -2,2% -1,74 -1,0%

Brent/ICE 80,97 82,47 -1,8% -1,50 -0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,505 47,83 -2,8% -1,32 -46,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,86 1.963,37 -0,2% -3,52 +7,5%

Silber (Spot) 23,44 23,13 +1,3% +0,31 -2,2%

Platin (Spot) 899,10 892,50 +0,7% +6,60 -15,8%

Kupfer-Future 3,71 3,68 +0,8% +0,03 -2,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

