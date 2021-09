MÄRKTE USA/Etwas fester erwartet - Evergrande bleibt Thema

NEW YORK (Dow Jones)--Steigende Aktienfutures deuten am Donnerstag auf einen etwas festeren Start an der Wall Street hin. Im Blick steht weiter der drohende Kollaps des chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Ursprünglich höhere Aufschläge bei den Futures schmolzen ab, nachdem aus Kreisen berichtet wurde, Chinas Behörden hätten die lokalen Regierungen aufgefordert, sich auf den möglichen Zusammenbruch der China Evergrande Group vorzubereiten. Die lokalen Regierungen sollten die Folgen abfedern.

Am Vortag war an der Wall Street im Gefolge von Fed-Aussagen der größte Tagesgewinn seit Juli verzeichnet worden. Die US-Notenbank signalisierte im Anschluss an ihre Zinssitzung, dass sie ihre Anleihekäufe ab November allmählich zurückfahren werde ("Tapering") und im kommenden Jahr die Zinsen anheben könnte. Sie hat dazu aber weder einen Beschluss noch einen Zeitplan vorgelegt. Damit hat sie sich alle Optionen offen gehalten, um flexibel zu handeln. "An den Börsen kommt das Fed-Statement gut an", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Straffungen der US-Geldpolitik können damit laut Altmann bei Bedarf verschoben werden.

Fragen um Evergrande

Die Märkte standen in dieser Woche im Zeichen von Chinas größtem Immobilienentwickler. Viele befürchten, dass der Zusammenbruch des Unternehmens die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wirtschaftlich in Mitleidenschaft ziehen und sich auf die globalen Finanzmärkte auswirken könnte. Das hoch verschuldete Unternehmen hat Anleihen in Milliardenhöhe an internationale Investoren ausgegeben, von denen viele zu einem Bruchteil ihres Nennwerts gehandelt werden.

Die Ängste schienen sich zwischenzeitlich jedoch gelegt zu haben. "Die einhellige Meinung ist, dass die Chinesen dies letztendlich kontrollieren werden", sagte Marktstratege John Roe von Legal and General Investment Management. Ob und inwieweit dies weiter Gültigkeit hat, ist aktuell nicht abzusehen.

In den USA stehen eine Reihe von Konjunkturdaten an, darunter die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt, der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe und der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

H.B. Fuller fest

Die Aktie des Klebstoffexperten H.B. Fuller reagiert vorbörslich um 2,7 Prozent auf die Vorlage des Drittquartalsberichts und einen erhöhten Umsatzausblick. KB Home erfüllte gewinnseitig mit einer annähernden Verdopplung auf 150 Millionen Dollar die Erwartungen in ihrem dritten Quartal, beim Umsatz schaffte der Eigenheimbauer dies trotz einer Steigerung nicht ganz. Der Kurs legt um 1,1 Prozent zu. Blackberry steigen vorbörslich um 8,8 Prozent. Der Hersteller von Kommunikationssystemen berichtete zwar über einen Umsatzrückgang und weitete auch den Verlust deutlich aus auf 144 (23) Millionen Dollar, Analysten hatten aber noch schlechtere Zahlen befürchtet.

Der Dollar fällt, nachdem er am Vortag im Gefolge der US-Notenbankaussagen vorgerückt war. Teilnehmer sehen eine Gegenbewegung. Möglicherweise waren am Devisenmarkt einige Aussagen zunächst falkenhafter interpretiert worden als nun aus der Distanz. Der Dollarindex verliert 0,3 Prozent.

Auch der Goldpreis revidiert seine Richtung vom Vortag und erholt sich nun etwas. Der Ölpreis gibt einen kleinen Teil der kräftigen Mittwochsgewinne wieder ab. Staatsanleihen sind nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite steigt um 2,6 Basispunkte auf 1,34 Prozent.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,25 0,8 0,24 13,0

5 Jahre 0,88 2,9 0,85 52,1

7 Jahre 1,16 3,5 1,13 51,1

10 Jahre 1,34 2,6 1,31 41,8

30 Jahre 1,84 2,5 1,81 19,1

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:18 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1717 +0,2% 1,1713 1,1739 -4,1%

EUR/JPY 128,86 +0,3% 128,69 128,62 +2,2%

EUR/CHF 1,0834 +0,1% 1,0843 1,0827 +0,2%

EUR/GBP 0,8546 -0,5% 0,8586 0,8595 -4,3%

USD/JPY 109,98 +0,2% 109,88 109,58 +6,5%

GBP/USD 1,3711 +0,7% 1,3642 1,3658 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4589 -0,2% 6,4681 6,4630 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 43.511,01 +0,3% 43.901,01 42.532,76 +49,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,89 72,23 -0,5% -0,34 +50,2%

Brent/ICE 75,86 76,19 -0,4% -0,33 +49,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.773,16 1.768,71 +0,3% +4,46 -6,6%

Silber (Spot) 22,71 22,74 -0,1% -0,03 -14,0%

Platin (Spot) 995,20 1.001,08 -0,6% -5,88 -7,0%

Kupfer-Future 4,27 4,25 +0,3% +0,01 +20,9%

