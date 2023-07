MÄRKTE USA/Etwas fester - Fünfter Monatsgewinn in Folge

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--Verhalten positiv haben die US-Börsen am Montag tendiert. Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 35.560 Punkte. Der S&P-500 kletterte um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite verbesserte sich um 0,2 Prozent. Dabei standen 2.034 (Freitag: 2.105) Kursgewinnern 932 (867) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 85 (60) Titel.

S&P-500 wie Nasdaq-Composite haben den fünften Monatsgewinn in Folge verbucht. Unterstützt wurden die Märkte von der bisher überzeugenden Bilanzsaison. Zur Halbzeit haben etwa 80 Prozent der von US-Unternehmen vorgelegten Zahlenausweise die Erwartungen übertroffen. Am Montag war die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite allerdings noch dünn. Zahlen kamen eher aus der zweiten Reihe. Erst in den kommenden Tagen werden Schwergewichte wie Apple oder Amazon.com Zahlen vorlegen.

Auch konjunkturseitig wird es erst im Wochenverlauf interessant: am Mittwoch mit dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP und den offiziellen Arbeitsmarktdaten für Juli am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hatte nachlassender Inflationsdruck Spekulationen auf eine Zinserhöhungspause genährt. Zu Wochenbeginn war die Agenda der Konjunkturdaten noch dünn bestückt: Veröffentlicht wurde nur der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago, der zwar zulegte, aber nicht so stark wie von Volkswirten erwartet.

Verweigerter Gläubigerschutz belastet J&J

Die Walmart-Aktie drehte im Verlauf leicht ins Minus. Der Einzelhandelsgigant hat dem Hedgefonds Tiger Global nun auch die restlichen Anteile an Flipkart abgekauft hat, wie das Wall Street Journal berichtet. Die Zeitung beruft sich auf einen Brief des Hedgefonds an seine Investoren.

Johnson & Johnson (J&J) fielen um 4 Prozent. Ein Insolvenzgericht hat auch den zweiten Antrag eines J&J-Tochterunternehmens auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 abgewiesen, mit dem J&J eine Massenklage wegen eines mutmaßlich krebserregenden Babypuders beilegen wollte. Nach Ansicht des Gerichts bringen die Klagen die Tochter nicht derart in finanzielle Bedrängnis, dass Gläubigerschutz gerechtfertigt wäre.

Die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" durch Goldman Sachs verhalf derweil Chevron zu einem Plus von 3 Prozent.

Sofi Technologies sprangen um knapp 20 Prozent nach oben. Der Anbieter digitaler Finanzdienstleister hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick angehoben.

BoJ-Anleihekäufe drücken Yen

Am Devisenmarkt gab der Yen deutlicher nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) überraschend japanische Staatsanleihen gekauft hat, um den Anstieg der Renditen zu stoppen - was im Widerspruch stand zur Ankündigung der BoJ vom Freitag, höhere Renditen zuzulassen.

Die Renditen der US-Anleihen tendierten wenig verändert. Marktteilnehmer verwiesen auf die bevorstehenden wichtigen Daten, die zur Zurückhaltung mahnten, so vor allem der Jobbericht am Freitag. Am kurzen Ende stützte etwas die Erwartung einer Zinspause im September, die aktuell zu 80 Prozent eingepreist wird.

Der Ölpreis tendierte fester. Hier stützten die von Saudi-Arabien und Russland angekündigten Förderkürzungen sowie die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.559,86 +0,3% 100,57 +7,3%

S&P-500 4.588,99 +0,1% 6,76 +19,5%

Nasdaq-Comp. 14.346,02 +0,2% 29,37 +37,1%

Nasdaq-100 15.757,00 +0,0% 6,07 +44,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,86 -1,2 4,87 44,2

5 Jahre 4,19 +1,8 4,17 18,8

7 Jahre 4,08 +0,1 4,08 11,0

10 Jahre 3,96 +0,5 3,95 7,7

30 Jahre 4,01 -0,1 4,01 4,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0994 -0,2% 1,1007 1,1032 +2,7%

EUR/JPY 156,39 +0,6% 156,15 154,91 +11,4%

EUR/CHF 0,9588 +0,1% 0,9598 0,9578 -3,1%

EUR/GBP 0,8567 -0,0% 0,8569 0,8578 -3,2%

USD/JPY 142,25 +0,8% 141,82 140,42 +8,5%

GBP/USD 1,2832 -0,2% 1,2850 1,2861 +6,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1473 -0,1% 7,1492 7,1511 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.126,44 -0,3% 29.386,64 29.459,26 +75,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,86 80,58 +1,6% +1,28 +3,8%

Brent/ICE 85,56 84,99 +0,7% +0,57 +2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,05 26,88 +8,1% +2,17 -67,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.965,80 1.959,31 +0,3% +6,49 +7,8%

Silber (Spot) 24,74 24,35 +1,6% +0,39 +3,2%

Platin (Spot) 953,98 936,98 +1,8% +17,00 -10,7%

Kupfer-Future 4,01 3,93 +2,1% +0,08 +5,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

