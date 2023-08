MÄRKTE USA/Etwas fester - Höherer PCE-Index belastet nicht

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag kleinere Kursgewinne zur Handelseröffnung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren etwas fester. Aktuelle Konjunkturdaten werden als insgesamt ermutigend eingestuft. Die persönlichen Einkommen stiegen im Juli etwas weniger deutlich als erwartet, die Ausgaben etwas stärker. Der mit Spannung erwartete PCE-Index, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) und favorisiertes Preismaß der US-Notenbank, lag 3,3 (Vormonat: 3,0) Prozent höher als vor einem Jahr. Der Anstieg in der Kernrate von 0,2 Prozent auf Monatssicht und 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach allerdings der Konsenserwartung von Ökonomen.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging wider Erwarten leicht zurück. Daneben steht am Donnerstag noch der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago für August auf der Agenda.

In den vergangenen Tagen hatten Hinweise auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen geschürt. In der Folge ging es mit den Anleiherenditen nach unten, was wiederum die Aktienkurse stützte. Die Daten vom Donnerstag scheinen an der Einschätzung der Anleger nicht viel zu ändern, denn die Renditen sinken weiter.

Salesforce mit optimistischem Ausblick gesucht

Unternehmensseitig hat Salesforce im zweiten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen optimistischen Ausblick. Im vorbörslichen Handel steigt der Kurs um 6,4 Prozent.

Die Erwartungen übertroffen hat im zweiten Quartal auch Okta (+11,5%). Der Spezialist für Identitäts- und Zugriffsmanagement setzte sich überdies ein ehrgeizigeres Umsatzziel.

Der Netzwerkausrüster Ciena (+4%) hat Umsatz und Gewinn in seinem dritten Geschäftsquartal stärker gesteigert als erwartet.

Mit Enttäuschung werden dagegen die Zahlen des Dessous-Einzelhändlers Victoria's Secret (-4,7%) aufgenommen, der im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht ist. Das Unternehmen macht dafür die Konjunkturschwäche verantwortlich. Die Konsumzurückhaltung der Kunden spürt auch der Fleischverarbeiter Hormel (-3,4%), der deshalb seine Jahresziele senkte.

Der Discounter Dollar General (-16,6%) hat bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen seine Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt. Dem Unternehmen machen hohe Lagerbestände zu schaffen. Außerdem seien zusätzliche Investitionen erforderlich, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, teilte Dollar General mit.

Der Dollar macht nach dem Rücksetzer vom Mittwoch Boden gut. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Der Euro fällt zurück unter die Marke von 1,09 Dollar.

Die Ölpreise legen zu, weiter gestützt von dem am Vortag vermeldeten Rückgang der US-Rohölvorräte.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,88 +0,8 4,87 46,0

5 Jahre 4,26 -1,1 4,28 26,5

7 Jahre 4,20 -1,2 4,21 23,3

10 Jahre 4,10 -1,0 4,11 22,1

30 Jahre 4,21 -1,3 4,23 24,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0870 -0,5% 1,0912 1,0933 +1,6%

EUR/JPY 158,63 -0,7% 159,27 159,37 +13,0%

EUR/CHF 0,9587 -0,1% 0,9597 0,9581 -3,1%

EUR/GBP 0,8572 -0,2% 0,8585 0,8587 -3,1%

USD/JPY 145,91 -0,2% 145,96 145,77 +11,3%

GBP/USD 1,2680 -0,3% 1,2710 1,2732 +4,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2712 -0,4% 7,2964 7,2947 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 27.205,91 -0,2% 27.251,67 27.156,03 +63,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,62 81,63 +1,2% +0,99 +5,5%

Brent/ICE 86,72 85,86 +1,0% +0,86 +4,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,08 39,38 -8,4% -3,30 -52,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,00 1.942,54 +0,1% +2,46 +6,6%

Silber (Spot) 24,57 24,68 -0,4% -0,10 +2,5%

Platin (Spot) 979,40 978,50 +0,1% +0,90 -8,3%

Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,5% -0,02 -0,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

