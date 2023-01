MÄRKTE USA/Etwas fester - Netflix nach starken Zahlen gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich ein etwas festerer Start in den Freitagshandel ab. Rezessions- und Zinssorgen, die an den beiden vorigen Tagen die Kurse belastet hatten, dürften die Stimmung weiter dämpfen und eine deutlichere Erholung verhindern. Die Bilanzsaison ist bislang eher durchwachsen ausgefallen. Und die Unternehmen werden zusehends pessimistischer. Große Banken erhöhen ihre Rückstellungen, weil sie im Zuge einer sich abzeichnenden Wirtschaftsschwäche mit mehr Kreditausfällen rechnen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist zwar noch immer robust, doch haben viele große Unternehmen Stellenstreichungen angekündigt.

An Konjunkturdaten werden nur die Verkäufe bestehender Häuser veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass sich der Rückgang im Dezember auf 3,4 Prozent verlangsamt hat, nachdem die Verkäufe im November um 7,7 Prozent zurückgegangen waren.

Gute Zahlen beflügeln Netflix - Stellenabbau stützt Alphabet

Netflix werden vorbörslich fast 7 Prozent fester gestellt, nachdem der Streaming-Dienst mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht hat. Die Kaufhauskette Nordstrom (-4,9%) hat nach einem schwächeren Weihnachtsgeschäft ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 gesenkt.

Mit der Alphabet-Aktie geht es um 3,4 Prozent aufwärts. Die Google-Mutter hat den Abbau von 12.000 Arbeitsplätzen bzw. 6 Prozent der Belegschaft angekündigt. Alphabet begründet diesen Schritt mit den sich eintrübenden Aussichten der Wirtschaft.

Die Nachricht von einem Cyberangriff auf T-Mobile US drückt die Aktie der Deutsche-Telekom-Tochter um 1,5 Prozent. Die finanziell angeschlagene Einrichtungskette Bed Bath & Beyond (-6,6%) hat den Zahlenausweis für das im November beendete Quartal nicht rechtzeitig vorgelegt und damit gegen die Regeln für eine Börsennotierung an der Nasdaq verstoßen, wie das Unternehmen nun einräumte.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen. Beobachter verweisen auf "falkenhafte" Äußerungen verschiedener Vertreter der US-Notenbank. Der Dollar legt im Windschatten der Marktzinsen etwas zu. Für den Dollarindex geht es um 0,3 Prozent aufwärts.

Etwas fester tendieren auch die Ölpreise. Hier stützt nach Auskunft von Beobachtern die Hoffnung auf eine wieder steigende chinesische Nachfrage.

