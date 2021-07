MÄRKTE USA/Etwas fester - Powell lindert "Tapering"-Ängste

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street zeichnen sich am Mittwoch kleine Kursgewinne zum Handelsbeginn ab. Der Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses verspricht weniger falkenhaft zu werden als befürchtet. Anders als nach den unerwartet stark gestiegenen Verbraucherpreisen vermutet, ließ sich aus dem vorab veröffentlichten Redetext keine Tendenz zu einer strafferen Geldpolitik herauslesen.

Im Gegenteil: Das "Tapering", also das Zurückfahren der Anleihekäufe durch die Notenbank, sei noch ein gutes Stück entfernt, denn die Fortschritte am Arbeitsmarkt reichten bei weitem noch nicht aus, so Powell. Auch bekräftigte der Notenbankchef frühere Aussagen, dass die Inflation in diesem Jahr zwar erhöht bleiben, dann aber nachlassen werde.

Die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten hatten Befürchtungen geweckt, dass die US-Notenbank vielleicht doch früher als erwartet ihre Geldpolitik straffen könnte, auch wenn Fed-Vertreter bislang immer wieder versichert haben, dass sie den starken Anstieg der Inflation für ein vorübergehendes Phänomen halten.

Die Anhörung des Fed-Chefs per Livestream beginnt um 18.00 Uhr MESZ. Um 20.00 Uhr MESZ folgt der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der Fed.

Schon vor Handelsbeginn wurden die Erzeugerpreise aus dem Juni veröffentlicht. Sie stiegen stärker als von Ökonomen im Konsens prognostiziert, was aber nach den Verbraucherpreisdaten vom Vortag kaum noch überraschen dürfte.

Banken-Zahlen mit Licht und Schatten

Derweil läuft die Bilanzsaison weiter mit Geschäftszahlen der Großbanken Bank of America, Wells Fargo und Citigroup. Ähnlich wie die Wettbewerber Goldman Sachs und JP Morgan, die ihre Zahlen schon am Dienstag veröffentlicht hatten, profitierten auch diese Geldhäuser von der Auflösung von Rückstellungen, die während der Pandemie gebildet worden waren.

Bei der Bank of America, deren Kurs vorbörslich um 1,8 Prozent fällt, enttäuschten die Einnahmen. Wells Fargo (+0,7%) verzeichnete jedoch höhere Einnahmen als erwartet. Die Citigroup-Aktie reagiert mit einem Plus von 1,4 Prozent auf die Zahlen der Bank.

Nach Vorlage überraschend guter Zahlen geht es mit dem Kurs des Vermögensverwalters Blackrock um 2,1 Prozent nach unten. Hier könnten Gewinnmitnahmen im Spiel sein, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um etwa 26 Prozent gestiegen ist.

L Brands steigen um 0,8 Prozent. Das Bekleidungsunternehmen, zu dem auch die Marke Victoria's Secret gehört, hat seinen Ausblick angehoben.

Am Ölmarkt kommt es nach dem Preisanstieg des Vortags zu kleineren Gewinnmitnahmen. Zudem zeichnet sich im Streit der Opec+-Gruppe um Fördermengen eine Einigung ab. Aus informierten Kreisen verlautete, dass die Opec die Basislinie für die Fördermenge der Vereinigten Arabischen Emirate erhöhen werde. Ansonsten warten die Akteure gespannt auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration zu den Ölvorräten der USA. Der Branchenverband API hatte am späten Dienstag eine neuerliche Abnahme der Bestände vermeldet.

Der Dollar gibt nach den Powell-Aussagen leicht nach. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Der Euro steigt auf rund 1,1820, im früheren Tagesverlauf hatte die Gemeinschaftswährung schon unter 1,18 Dollar notiert.

Wenig Bewegung gibt es derweil am Anleihemarkt. Dort waren die Renditen am Dienstag in Reaktion auf die Inflationsdaten gestiegen, aber schon vor der Veröffentlichung der Powell-Rede wieder zurückgekommen.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,25 -2,0 0,26 12,8

5 Jahre 0,82 -2,9 0,85 45,6

7 Jahre 1,13 -3,5 1,16 47,7

10 Jahre 1,38 -4,3 1,42 46,1

30 Jahre 2,01 -3,9 2,05 35,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1818 +0,3% 1,1792 1,1812 -3,2%

EUR/JPY 130,26 -0,0% 130,27 130,34 +3,3%

EUR/CHF 1,0837 +0,2% 1,0822 1,0831 +0,3%

EUR/GBP 0,8511 -0,2% 0,8523 0,8538 -4,7%

USD/JPY 110,26 -0,3% 110,48 110,34 +6,7%

GBP/USD 1,3884 +0,5% 1,3837 1,3835 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4528 -0,4% 6,4780 6,4715 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 32.362,37 -0,6% 31.803,51 32.618,26 +11,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,06 75,25 -0,3% -0,19 +55,2%

Brent/ICE 76,40 76,49 -0,1% -0,09 +49,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,68 1.807,75 +1,0% +18,93 -3,8%

Silber (Spot) 26,34 25,98 +1,4% +0,36 -0,2%

Platin (Spot) 1.136,90 1.108,35 +2,6% +28,55 +6,2%

Kupfer-Future 4,31 4,31 -0,1% -0,01 +22,2%

