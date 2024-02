MÄRKTE USA/Etwas fester - Snap-Aktie bricht nach Zahlen ein

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigt sich die Wall Street zur Wochenmitte. Dabei haben zur Eröffnung der S&P-500 sowie der Nasdaq-Composite und der Nasdaq-100 neue Rekordhochs markiert. Das Zinsthema rückt nach Angaben aus dem Handel wieder in den Hintergrund. Am Anleihemarkt haben sich die Renditen nach den jüngsten deutlichen Verlusten zudem stabilisiert. Die Anleger hätten sich damit abgefunden, dass die erste Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lassen werde, heißt es. Das Interesse gelte jetzt vor allem der Berichtssaison.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,4 Prozent auf 38.679 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,7 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,8 Prozent.

Konjunkturseitig wurde nur die Handelsbilanz aus dem Dezember veröffentlicht. Das Defizit war etwas größer als von Ökonomen erwartet und auch etwas größer als im November. Im ganzen vergangenen Jahr war das Handelsbilanzdefizit der USA allerdings so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr.

Ausblick stützt Ford - Snap auf Talfahrt nach schwachem Ergebnis

Den Takt gibt weiter die Berichtssaison vor. So verbessern sich Ford um 3,2 Prozent. Der Automobilkonzern hat überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und zudem einen optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Starke Zahlen und einen ermutigenden Ausblick hat auch der Fahrdienstvermittler Uber (+1,1%) vorgelegt.

Amgen (-4,5%) hat zwar mit den Quartalszahlen überzeugt, weniger aber mit dem Ausblick. Als durchwachsen werden die Zahlen von Gilead (-3,6%) bezeichnet.

Beim chinesischen Internetkonzern Alibaba (-6,0%) haben hohe Abschreibungen das Ergebnis gedrückt. Der Umsatz übertraf dagegen die Erwartungen.

Snap stürzen um 35,2 Prozent ab. Das Social-Media-Unternehmen hat mit dem Betriebsergebnis die Erwartungen verfehlt. Nach der Schlussglocke werden unter anderem noch Walt Disney (-1,1%) und Paypal (-0,1%) ihre Zahlen vorlegen.

Dollar gibt leicht nach - Ölpreise legen moderat zu

Der Dollar gibt am Mittwoch leicht nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback werde allerdings immer noch gestützt von den am vergangenen Freitag veröffentlichten, überraschend starken Arbeitsmarktdaten, merkt die ING an.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Aufschlägen. Die Notierungen für WTI und Brent steigen um jeweils 0,5 Prozent. Hier stützt weiter die angespannte Lage im Roten Meer. Überdies hat die staatliche Energy Information Administration (EIA) in den USA verlauten lassen, sie rechne nicht damit, dass die US-Ölförderung vor Anfang 2025 ein Rekordniveau erreiche. Die wöchentlichen US-Öllagerdaten sind derweil stärker gestiegen als erwartet. Dagegen gingen die Benzinbestände entgegen der Prognose deutlicher zurück.

Für den Golpreis geht es leicht nach oben, gestützt vom etwas leichteren Dollar. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,1 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.679,10 +0,4% 157,74 +2,6%

S&P-500 4.989,71 +0,7% 35,48 +4,6%

Nasdaq-Comp. 15.730,29 +0,8% 121,30 +4,8%

Nasdaq-100 17.751,55 +1,0% 178,82 +5,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,39 -2,1 4,41 -3,3

5 Jahre 4,04 -0,7 4,05 4,2

7 Jahre 4,07 -1,6 4,09 10,4

10 Jahre 4,10 -0,2 4,10 21,9

30 Jahre 4,31 +0,3 4,30 33,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0764 +0,1% 1,0761 1,0744 -2,5%

EUR/JPY 159,40 +0,2% 159,72 159,14 +2,4%

EUR/CHF 0,9401 +0,5% 0,9355 0,9358 +1,3%

EUR/GBP 0,8526 -0,1% 0,8565 0,8543 -1,7%

USD/JPY 148,08 +0,1% 148,44 148,13 +5,1%

GBP/USD 1,2625 +0,2% 1,2565 1,2577 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2144 +0,2% 7,1986 7,1987 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 43.254,95 +0,1% 42.754,24 43.193,41 -0,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,65 73,31 +0,5% +0,34 +2,0%

Brent/ICE 78,95 78,59 +0,5% +0,36 +2,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,205 28,37 -0,6% -0,17 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.038,05 2.035,70 +0,1% +2,35 -1,2%

Silber (Spot) 22,33 22,48 -0,7% -0,15 -6,1%

Platin (Spot) 882,08 906,50 -2,7% -24,43 -11,1%

Kupfer-Future 3,74 3,78 -1,0% -0,04 -3,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

